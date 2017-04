Αν ήμουν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος...

Πέτρος Δούκας

Πολλοί ρωτάνε, «Καλά, αν ήσουν εσύ στη θέση του Τσακαλώτου, τι θα έκανες;». Και περίπου όλοι, θα ρωτήσουν μετά, «Υφυπουργός ήσουν, γιατί δεν τα έκανες εσύ αυτά τότε;».



Στο δεύτερο ερώτημα η απάντηση είναι απλή: «Gιατί ως Υφυπουργός δεν είχα ούτε το 1/100 των απαιτουμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών»!



Ας έρθουμε όμως στο παρόν (και το μέλλον):



1. Θα προσπαθούσα να προσελκύσω γύρο μου τους πιό καταξιωμένους Έλληνες!



Όπως μας είχε αναφέρει το 1979 ο περίφημος (και άλλης κλάσης τραπεζίτης) Walter Wriston, Διοικητής της Citigroup, σε ένα γεύμα που είχε παραθέσει για μας τους νεοπροσληφθέντες trainees στη Citibank στη Νέα Υόρκη, "πρώτο μου μέλημα είναι να προσελκύσω τα καλύτερα ταλέντα στη Citi! Μετά, εσείς θα βρείτε τι πρέπει να γίνει, και πως!"



Οι περισσότεροι καταξιωμένοι στον ιδιωτικό τομέα δεν επιζητούν μπλεξίματα με το Δημόσιο.

Δεν τους ενδιαφέρει να προσφέρουν ex officio το δικαίωμα στον καθένα να τους κατακρίνει, να τους καταγγέλει, να τους "τρολλάρει", γιά να βγάλλει τα απωθημένα του! Ούτε να γίνονται με το παραμικρό αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας και μάλιστα σε 'βάθος εικοσαετίας'!



Αν όμως, τους το ζητάγαμε επιτακτικά, αρκετοί, όχι όλοι, θα έλεγαν "ναι", τουλάχιστον γιά ένα διάστημα!



Ενδεικτικά λοιπόν...

Αθανασίου, Βαμβακίδης, Βαρελάς, Βεζανής, Βουράκης, Γιαβρόγλου, Δαμπάσινας, Ζαφειρίου, Ζομπανάκης, Θεοδωρίκα, Θεοδωρόπουλος, Καζάς, Κατούνας, Κοκκόλ, Κολακίδης, Κοντογούρης, Κούλης, Κούρτης, Κούτρας, Κυριακίδης, Κυριακού, Μάκκας, Μανιός, Μαχαίρας, Ξαφά, Μανουηλίδης, Μονοκρούσος, Παληός, Παναγόπουλος, Παντελάκης, Παπαδάτος, Παπαλεξόπουλος, Ράμφος, Σαμαράς, Σαμπατακάκης, Σταματέλου, Στεφανόπουλος, Ταύλας, Τερζής, Τραβλός, Τσάκος, Τσόπελας, Τσουκαλάς, Φέσσας, Χατζηδημητρίου, Χήτος, και άλλοι! Πολλοί άλλοι!



2. Θα εξηγούσα, μαζί με όλη τη πολιτική ηγεσία, ότι τα εισοδήματα όλων μας θα αυξηθούν μόνον όταν αυξηθεί και η συνολική αξία όλων των αγαθών που παράγουμε! Δεν μπορεί να παράγουμε προϊόντα αξίας €1000 και να ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι δικαιούμαστε να πληρωνόμαστε €2000!



Τα εισοδήματα δεν θα αυξηθούν με Προεδρικά Διατάγματα, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με ψηφίσματα, και με το να τυπώνουμε και να μοιράζουμε δραχμούλες! (Το αντίθετο θα συνέβαινε σε μία τέτοια περίπτωση!). Θα αυξηθούν μόνον όταν παράγουμε πολλά περισσότερα προϊόντα, πολύ μεγαλύτερης συνολικής αξίας! Μόνο τότε! Και για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει και να γίνει ασύγκριτα πιο ελκυστικό όλο το επενδυτικό κλίμα και περιβάλλον! Όλο!



3. Θα καλούσα σε τακτικές συναντήσεις καταξιωμένους επιχειρηματίες και επαγγελματίες και βουλευτές όλων των κομμάτων για να ακούσω τις απόψεις τους.



4. Θα προσκαλούσα επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, να εγκαταστήσουν περιφερειακά και GLOBAL HEADQUARTERS στην πατρίδα μας και να εκμεταλλευθούν τα ιδιαίτερα ελκυστικά φορολογικά κίνητρα του Νόμου 3427/2005, του οποίου είμαι συντάκτης των σχετικών διατάξεων.



• Ήδη τέτοιες διατάξεις αξιοποιούν σπουδαίες πολυεθνικές όπως η C.C.C. και η OLAYAN GROUP, έχοντας προσφέρει θέσεις εργασίας σε εκατοντάδες Ελληνόπουλα!



Μάλιστα θα τροποποιούσα τις διατάξεις αυτές ώστε να επιτρέπεται στις εταιρείες αυτές να ενεργούν ως "principal" και να μπορούν να αγοράζουν και να πουλάνε και στην μητρική τους εταιρεία και σε τρίτους εκτός Ελλάδας, και όχι απλά να παρέχουν υπηρεσίες στη "μητρική" τους εταιρεία!



Αμέσως μετά, θα διαφήμιζα τα πλεονεκτήματα αυτά ("come and work in the Country you would ❤️ love to vacation), και θα καλούσα επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο (για παράδειγμα fund managers που αποχωρούν από το Λονδίνο και εγκαθίστανται στη Γενεύη για φορολογικούς λόγους, είτε λόγω του BREXIT), να εγκαταστήσουν περιφερειακά και GLOBAL HEADQUARTERS στην πατρίδα μας!



5. Θα χορηγούσα άμεσα την Ελληνική ιθαγένεια και διαβατήριο σε όσους επενδύουν 1 εκατ. ευρώ σε τοποθετήσεις διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (ακίνητα, επιχειρήσεις, χρηματιστήριο).



Δηλαδή, με εξασφάλιση ότι τα κεφάλαια αυτά θα μείνουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον 10 χρόνια, αλλά χωρίς να καταταλαιπωρούμε τους υποψήφιους με τις απίθανες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα- ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ! ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!



6. Αντίστοιχα θα θεσμοθετούσα διατάξεις "NON-DOM" = non-domicile που θα διευκόλυναν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα εκατομμυριούχοι του εξωτερικού, να προσλαμβάνουν προσωπικό και στελέχη στη Χώρα μας και να ξοδεύουν εδώ τα χρήματά τους!



7. Θα σταμάταγα το φοροκυνηγητό γιά υποθέσεις πέραν της επταετίας! Το να θεωρείται κάθε φορολογική διαφορά υπόθεση "ξεπλύματος μαύρου χρήματος", κλπ., και να ζητούνται παραστατικά και αποδείξεις γιά 15 χρόνια, όχι μόνο καταναλώνει απίστευτη οικονομική και ψυχολογική ενέργεια, αλλά καθιστά την κοινωνία μας Οργουελιανού τύπου! Γι'αυτό σε κανένα σοβαρό κράτος δεν ισχύουν τέτοιες διατάξεις!



8. Θα νομιμοποιούσα όλες τις καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό με ένα ειδικό τέλος 10%, χωρίς καμία, μα καμία, άλλη προσπάθεια δίωξης, εξέτασης του πόθεν έσχες, κλπ.

Γιά όσους επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους, αυτό το τέλος θα το μείωνα στο 6%!



9. Θα απαιτούσα από τις "Υπηρεσίες" να περιορίσουν κατά 50% τον αριθμό των πιστοποιητικών που απαιτούνται για κάθε αδειοδότηση. Αυτό το 50% των απαιτουμένων πιστοποιητικών είναι χωρίς ουσία και απότοκο της πρωτόγονης δημόσιας διοίκησης.



10. Θα έθετα πλαφόν αμοιβών για όσους τοποθετούνται σε ηγετικά πόστα σε φορείς του Δημοσίου, ώστε να μην πληρώνονται περισσότερο από το εισόδημα που δήλωναν πριν τοποθετηθούν! Δεν μπορεί στη φορολογική σου δήλωση να δήλωνες ετήσιο εισόδημα €10 χιλ. και να σε τοποθετούν οι κομματικοί σου φίλοι σε ΔΕΚΟ με αμοιβή 200.000,-χιλ. ευρώ!



11. Θα αποποινικοποιούσα τις ακάλυπτες επιταγές και θα αντικαθιστούσα τη σχετική νομοθεσία με κάποια παραλλαγή αυτής των ΗΠΑ.



12. Θα καταργούσα το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (με εξαίρεση τους πολιτικούς και τις οικογένειές τους), που είναι παγκόσμια ελληνική ευρεσιτεχνία και καταταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Οι φορολογικές διαφορές των πολιτών με το Δημόσιο δεν μπορεί να είναι φρένο στις προσπάθειές τους να δράσουν οικονομικά.



13. Για την τόνωση της ρευστότητας και των επενδύσεων, θα καταργούσα για δύο χρόνια το πόθεν έσχες (με εξαίρεση τους πολιτικούς!)



14. Θα μείωνα το φόρο μεταβίβασης ακινήτων στο 4% (οι εισπράξεις είναι απογοητευτικές ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν συναλλαγές).



15. Θα μείωνα το φόρο κληρονομιάς στο 1-2%, χωρίς ποσοτικό όριο!



16. Θα μείωνα σταδιακά τους φορολογικούς συντελεστές στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές μαζί με όλους τους άλλους φόρους (ΦΠΑ, ακίνητα, κλπ) αποτρέπουν κάθε νέα επένδυση, και προτρέπουν να γίνονται συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Έτσι φθάσαμε στην αστεία κατάσταση, οι επιχειρήσεις να πληρώνουν μέρισμα με τη μορφή ‘επιστροφής κεφαλαίου’ για να αποφύγουν την καταχρηστική φορολόγηση στα μερίσματα, ενώ πραγματικές και μη κρατικοδίαιτες ναυαρχίδες της Ελληνικής βιομηχανίας, όπως η Βιοχάλκο, να φευγουν απηυδισμένες απ´ τη Χώρα μας!



17. Θα εξέταζα τη δυνατότητα γιά ΟΛΕΣ τις Επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι € 6 εκατομ. να τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν να πληρώνουν φόρο 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ, χωρίς καμία απαλλαγή, ή ανάλογα με τις τρέχουσες φορολογικές διατάξεις.



18. Θα προωθούσα την άμεση κατάργηση των άχρηστων και ανενεργών φορέων.



19. Θα μείωνα κατά 50% τον αριθμό των συμβούλων κάθε Υπουργού και Υφυπουργού. Σύμβουλοι κάθε Υπουργού πρέπει να είναι κυρίως οι υπηρεσιακοί παράγοντες.



20. Θα μείωνα τον αριθμό των απασχολουμένων στο Δημόσιο, με έμφαση στην αποχώρηση όσων μπήκαν στο Δημόσιο από το παράθυρο τα τελευταία 7 χρόνια και σε όσους δεν αποδίδουν. Επίσης πρώτοι στην εφεδρεία να μπουν οι συγγενείς πολιτικών προσώπων.



21. Θα περιόριζα τον Προϋπολογισμό της Βουλής. Δεκάδες βουλευτές ταξιδεύουν στο εξωτερικό χωρίς καν να υποβάλλουν κάποια Έκθεση που να αναλύουν τα δήθεν επιτεύγματά τους, ενώ η ίδια η Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει πάψει να νομοθετεί!



22. Θα αυστηροποιούσα και θα επέβαλλα την αυστηρή τήρηση των πειθαρχικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, ώστε οι ‘κακοί’ υπάλληλοι να αποχωρούν με συνοπτικότερες διαδικασίες από την υπηρεσία. Όποιος δεν εργάζεται φιλότιμα, όποιος είναι συστηματικά ‘κοπανατζής’, όποιος χρηματίζεται ή κλέβει, να αποχωρεί από τον Δημόσιο τομέα.



23. Θα μείωνα δραστικά τα μυστικά και απόρρητα κονδύλια του Υπουργείου Εζωτερικών, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος από αυτά δεν χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται.



24. Θα πίεζα για την άμεση εγκατάσταση κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος για κάθε παραγγελία φαρμάκων, αντιδραστηρίων, ορθοπεδικού υλικού, κλπ.



25. Θα αξιοποιούσα το στελεχιακό δυναμικό των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, παρέχοντάς τους την εξουσιοδότηση να πραγματοποιούν ολοένα και περισσότερους επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα είδη δαπανών, σε Υπηρεσίες ή Νομικά πρόσωπα & οργανισμούς που επιδοτούνται από το δημόσιο ταμείο, στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τις δημοτικές επιχειρήσεις τους, καθώς επίσης και στα Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., και στα Ν.Π.Ι.Δ. που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή από κοινοτικούς πόρους.



26. Θα περιόριζα τη σπατάλη στους δήμους, τις νομαρχίες και τις περιφέρειες, επιβάλλοντάς τους πιό προχωρημένα λογιστικά συστήματα ελεγχου των δαπανών τους και των ταμειακών ροών τους, και δημοσιοποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων κάθε έξι μήνες.



27. Θα συνέχιζα την απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων, ώστε οι αμοιβές να είναι ανάλογες με την πραγματικότητα κάθε επιχείρησης.

Οι κλαδικές και πανελλαδικές συμβάσεις καταδικάζουν πολλές επιχειρήσεις στην κατάρρευση, αφού υπομένωντας τους "άνωθεν" συνδικαλιστικούς περιορισμούς, και πλήθος εργασιακών αγκυλώσεων, ΔΕΝ μπορούν να ανταγωνισθούν τους πιό ευέλικτους διεθνείς ανταγωνιστές τους!



28. Θα καταργούσα τα αντικίνητρα σε βάρος των συνταξιούχων που τους επιβάλλουν να μην είναι μέτοχοι ή μέλη ΔΣ γιά να μπορεί να λαμβάνουν τη σύνταξή τους!



29. Θα ελάφρυνα τη γραφειοκρατία και τα απαιτούμενα υγειονομικά πιστοποιητικά, ώστε οι αγρότες να μπορούν να διαθέτουν εύκολα στα μαγαζιά την παραγωγή τους: λάδι, φέτα, λουκάνικα, σύγκλινα, τραχανά, χυλοπίτες, μέλι, κλπ.,



30. Θα δημιουργούσα Ελληνικό FACEBOOK γιά τους αγρότες. Κάθε αγρότης θα μπορούσε έτσι να επιδεικνύει το αγρόκτημά του, να συνομιλεί με τους προμηθευτές και τους ενδιαφερόμενους, να ακούει τις συμβουλές τους, να παίρνει παραγγελίες, κλπ. Απορώ πως δεν υπάρχει φαντασία και γόνιμη σκέψη στη δημόσια διοίκηση, ώστε ήδη να έχει γίνει κάτι τέτοιο.



31. Θα έδινα κίνητρα στους ‘διακινητές’ αγροτικών προϊόντων (γιατί αυτοί μπορούν να σπρώξουν τα προϊόντα στα ράφια και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί ο κατάλληλος Ελληνικός όγκος παραγωγής και να μειωθούν οι εισαγωγές) -για την διακίνηση Ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά, αλλά και την εξαγωγή τους!

Είναι ντροπή να εισάγουμε καρύδια, πατάτες, ντομάτες, κρεμμύδια, σκόρδα, μήλα, αχλάδια, λάχανα, κουνουπίδια, μπρόκολα, φραγκόσυκα, κάστανα, εσπεριδοειδή, κ.α.



32. Θα προσκαλούσα εμπειρογνώμονες από την Ολλανδία και το Ισραήλ γιά την εφαρμογή προχωρημένων τεχνολογιών στη γεωργία.

Έκανα κάποιους πολύ πρόχειρους υπολογισμούς γιά την συγκριτική παραγωγικότητα του Ελληνικού γεωργικού τομέα!

Ολλανδία

45 εκατ.στρεμματα.αγροτ.καλλιεργ.= αξία παραγωγής = €74 δισεκ. = €1.700 /ανά στρέμμα!

Ελλάδα

37 εκατ.στρέμματα.αγροτ.καλλιεργ.= αξία παραγωγής €7 δισεκ. περίπου! = € 190 /ανά στρέμμα!

Μιά σχέση παραγωγικότητας περίπου 1:9 (υπέρ των Ολλανδών)

Ισραήλ

5.8 εκατ,στρέμματα.αγροτ.καλλιεργ. = αξία παραγωγής €7.5 δισεκ. = €1290 /ανά στρέμμα!

Μιά σχέση παραγωγικότητας σχεδόν 1:7 (σε βάρος μας)!!



Εύκολα φαντάζεται κανείς πόσο θα μπορούσε να βελτιωθεί η στρεμματική απόδοση γιά τον Έλληνα σαγρότη, με το επιπλέον εισόδημα να πηγαίνει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στη τσέπη του!!

Υπάρχουν κάποιες "δικαιολογίες": σχετικά μικρές ιδιοκτησίες, ορεινοί όγκοι, μέτριες υποδομές, κρατικές δυσλειτουργίες, κ.α.

Αλλά αφού μπόρεσαν οι Ισραηλινοί να πετύχουν τέτοιες αποδόσεις σε περιβάλλον «ερήμου», κάτι καλύτερο θα μπορούσαμε και εμείς!



33. Θα κοίταζα πως θα μπορούσα να διευκολύνω

•τη σύνδεση νησιών και παράκτιων περιοχών με υδροπλάνα.

•την απλοποίηση της αστείας νομοθεσίας γιά την εγκατάσταση πλωτών εξεδρών και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.

•την ανάπτυξη θαλάσσιων ταξί μεταξύ Λιμένα Πειραιά, Ζέας, Φαλήρου, Γλυφάδας, στον Θερμαϊκό, κ.α.

•την ανάπτυξη των αεροδρομίων της Καλαμάτας και της Τρίπολης (που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και όλη την ανατολική ακτή της Αρκαδίας και της Λακωνίας).



34. Θα κοίταζα πως θα μπορούσα να επιταχύνω την ανάπτυξη του Ελληνικού που όλο και και κάπου σκαλώνει, ενώ θα μπορούσε να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.



35. Θα κοίταζα πως θα μπορούσε να δημιουργηθεί εθνικό πάρκο / δρυμός στο Τατόϊ και σε βουνά όπως ο Ταΰγετος, και πως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μιά εκστρατεία για να φυτευτούν 80 εκατομ. δένδρα σε όλη την Επικράτεια.



36. Θα αναμόρφωνα άμεσα το πτωχευτικό μας δίκαιο!

Όσο οι επιχειρήσεις παραμένουν υπερχρεωμένες, ΔΕΝ μπορούν να προσελκύσουν "ούτε σέντ" από τους επενδυτές!

Χωρίς όμως επενδύσεις και μάλιστα σε εταιρείες που υπάρχουν, και ήδη έχουν δομή, γραμμές παραγωγής, τεχνογνωσία και δίκτυα διανομής, ΔΕΝ πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη.



Και όμως, πάμπολλες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις ενώ έχουν αξιόλογη,

1. Τεχνογνωσία

2. Καλό και έμπειρο εργατικό δυναμικό,

3. Operational εγκαταστάσεις, και

4. Φήμη, πελατεία, παρουσία, καλές πωλήσεις και μερίδιο αγοράς ..... δεν μπορούν να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια λόγω της υπερχρέωσής τους!



Θα έδινα λοιπόν τη δυνατότητα στις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, είτε:



1α. Να δημιουργήσουν μιά νέα μητρική εταιρεία στην οποία να μεταφέρονται και όλες οι μετοχές, αλλά και ΟΛΑ τα δάνεια και ΟΛΕΣ οι υποχρεώσεις πρός το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,



1β.... η να μεταφέρουν ΟΛΕΣ τις ουσιαστικές τους παραγωγικές και εμπορικές τους δραστηριότητες και τα στοιχεία του ενεργητικού τους, σε μιά νέα θυγατρική, ιδιοκτησίας 100% της (προβληματικής) μητρικής!



Έτσι οι επενδυτές που θα ήθελαν να επενδύσουν στην καθαρή οικονομικά θυγατρική, δεν θα είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης της μητρικής!



Επιπλέον, ούτε η μητρική θα έχανε κάτι, αφού θα είχε το 100% των μετοχών της θυγατρικής!! Αλλά ούτε και οι τράπεζες θα έχαναν, αφού η αναπτυξη της νέας θυγατρικής και οι επενδύσεις σε αυτές θα αύξανε τη συνολική αξία της μητρικής στην οποία έχουν δανείσει!!



Επιπλέον θα μπορούσε να υπάρχει ρήτρα ώστε όποιος θα επένδυε στη θυγατρική, να έπρεπε να πάρει την έγκριση, το "approval" και των τραπεζών, οι οποίες θα είχαν το δικαίωμα ελέγχου όλων των συναλλαγών, το δικαίωμα να ορίζουν τον Οικονομικό Διευθυντή και τους Ελεγκτές!



Θα απαιτηθεί φυσικά και μιά ειδική νομοθετική ρύθμιση ώστε η νέα καθαρή από χρέη θυγατρική να μην μπορεί να θεωρηθεί άμεσα "διάδοχος" της καταχεωμένης μητρικής και αυτόματα οι απαιτήσεις να περάσουν σε αυτή!



37. Θα διερευνούσα πως θα μπορούσαμε να δυναμώσουμε την Ελληνική ναυτιλία, και πως θα μπορούσαμε να καταστήσουμε τον Πειραιά ακόμα πιό σπουδαίο παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.



38. Αντίστοιχα και για τον τουρισμό, κυρίως με την διευκόλυνση έκδοσης βίζας για τους επισκέπτες μας.



39. Και μιά πιό αιρετική πρωτοβουλία που θα απαιτούσε ευρύτερη συναίνεση:

Θα μοίραζα τις μετοχές όλων των κρατικών επιχειρήσεων στα 11 εκατομμύρια Ελλήνων δωρεάν!

Αυτοί θα γινόντουσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες!

Για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο δημόσιες επιχειρήσεις:

α. θα μετοχοποιούσα το κεφάλαιό τους,

β. θα εισήγαγα τις μετοχές τους με συνοπτικές διαδικασίες στο ΧΑΑ (είχα περάσει εγώ σχετικό νόμο το 1993)

γ. θα μοίραζα τις μετοχές τους στα 11 εκατομμύρια ελλήνων που θα μπορούσαν ύστερα από 5-10 μήνες να να τις διαπραγματεύονται ελεύθερα στο χρηματιστήριο.

Όταν πωλούσε κανείς τις μετοχές του μέσω του Χρηματιστηρίου, το 30% των εσόδων θα πήγαινε σε αποθεματικό για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, ενώ το 70% θα ήταν καθαρό όφελος στη τσέπη του Έλληνα πολίτη!



Περίπου με μια τέτοια μεθοδολογία προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση οι σοβιετικού τύπου οικονομίες της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας για το πέρασμά τους από τον κομμουνισμό στην ανοικτή οικονομία.



40. Μόλις παρουσιάσουμε ουσιαστικό έργο και υλοποιήσουμε τέτοιες ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, και αποκαταστήσουμε κάποια εικόνα αξιοπιστίας κι σοβαρότητας, θα συζητούσαμε μιά νέα ουσιατική ελάφρυνση του official sector debt, ώστε να ελαφρυνθεί το βάρος και το κόστος εξυπηρέτησής του!