Ο καλύτερος πράκτορας του Τραμπ, είναι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Κώστας Μπετινάκης

Το βορειοκορεατικό ποντίκι και ο αμερικάνικος κεραμιδόγατος



Από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει παντός είδους εσωτερικά προβλήματα –πρωτοφανή για νεοεκλεγέντα- η προκλητικότητα του Βορειοκορεάτη ηγέτη έχει κατορθώσει να στρέψει την παγκόσμια προσοχή στο «ποντίκι που βρυχάται».



Χωρίς να προσπαθήσω να δικαιολογήσω την διεθνώς θεωρούμενη «παρανοϊκή πολιτική» ενός αυταρχικού ηγέτη (άραγε μόνος του τα σκέφτεται όλα αυτά, ή υπάρχει ομάδα που διαιωνίζει την προκλητικότητα της χώρας που αποτελεί αγκάθι για την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική εδώ και δεκαετίες;) θέλω να θυμίσω κάποια πράγματα στα οποία τα ελεγχόμενα δυτικά Μέσα ουδέποτε αναφέρονται:



Αφού ο πρόεδρος Τρούμαν είχε απολύσει τον στρατηγό Μακάρθουρ το Μάιο του 1951, ο πρώην ανώτατος στρατιωτικός ηγέτης των ΗΠΑ είχε καταθέσει στο Κογκρέσο: « Ο πόλεμος στην Κορέα σχεδόν κατέστρεψε ολοκληρωτικά ένα έθνος 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν είχα ξαναδεί παρόμοια καταστροφή. Είδα τόσο πολύ αίμα και καταστροφή και μ΄ έπιασε το στομάχι μου την τελευταία φορά που ήμουν εκεί κι είδα τα ερείπια και τόσα νεκρά γυναικόπαιδα».



Ο Howard Zinn στο βιβλίο του “A People’s History of the United States” γράφει: «Περισσότεροι ίσως από δύο εκατομμύρια Κορεάτες, στον βορρά και το νότο σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Κορέα όλοι στο όνομα του «νόμου της ισχύος».



Ο Bruce Coming’s στο ιστορικό βιβλίο του το 2010, «Ο πόλεμος στην Κορέα» αναφέρεται «σε σύνολο νεκρών τεσσάρων εκατομμυρίων, από τους οποίους τουλάχιστον τα δύο εκατομμύρια ήταν άμαχοι και περί τους 900.000 Κινέζους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον ξεχασμένο – ακόμη και με τη σημερινή κρίση- πόλεμο». Χωρίς να ξεχνάμε πως υπήρξε και ελληνική συμμετοχή με την αποστολή «εθελοντών».



Ο διατελέσας επικεφαλής χημικών της 8ης στρατιάς Donald Bode είχε δηλώσει στον Τύπο: «Σε μια ‘μέτρια καλή ημέρα’ οι πιλότοι μας στον πόλεμο της Κορέα είχαν ρίξει 70.000 γαλόνια Ναπάλμ: 45.000 η πολεμική αεροπορία, 10.000-20.000 το ναυτικό, 4.000-5.000 από του πεζοναύτες που αποκαλούσαν την ζελατοποιημένη βενζίνη ‘λάδι για το τηγάνι’».



Πριν φτάσουμε στις σημερινές απειλές για χρήση πυρηνικών να θυμίσουμε ακόμη πως ο Paul Nitze –ακροδεξιό ψυχροπολεμικό γεράκι- προεδρικός σύμβουλος του Ρήγκαν και δημιουργός της αντισοβιετικής «Επιτροπής για την αντιμετώπιση του παρόντος κινδύνου», έγραφε το 1999: «Δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ κάτω από ποιες συνθήκες θα ήταν φρόνιμο για τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα, ακόμη και ως αντίποινα στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον μας».



Στις 2 Αυγούστου 2007, o Μπάρακ Ομπάμα είχε δηλώσει όπως είχαν γράψει οι The New York Times: «Νομίζω πως θα ήταν τραγικό λάθος να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, επειδή θα προκαλούσαμε θύματα σε αμάχους».



Κι όμως σήμερα μάθαμε την ανατριχιαστική είδηση: Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναπτύξει «στρατηγικά αμυντικά όπλα» στη Νότια Κορέα, μετά την τελευταία βορειοκορεατική πυραυλική δοκιμή, «ώστε να είναι έτοιμες διαφορετικές προοπτικές απάντησης-συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής» μετέδωσαν τα τοπικά Μέσα.



Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap μετέδωσε πως η συμφωνία επιτεύχθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο στρατηγός Joseph Dunford, επικεφαλής του αμερικάνικου Γενικού Επιτελείου και ο νοτιοκορεάτης ομόλογός του στρατηγός Jeong Kyeong-doo.