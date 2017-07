Η πρώτη πίστα Flat Track στην Ελλάδα ήρθε για να μείνει!

Όλα τα μυστικά του flat track από τον Αμερικανό all around rider, Aaron Colton.Το Σάββατο 22 Ιουλίου, η οβάλ πίστα Flat Track που διαμορφώθηκε στο Riding School λίγο έξω από την Αθήνα ανοίγει τις πύλες της, υπό τις κατευθύνσεις του 26χρονου all around rider Aaron Colton.Ο Colton παίρνει μέρος σε αγώνες των αμερικανικών πρωταθλημάτων Road Racing, Flat Track, WORCS (Off Road), δίνει Freestyle street σόου και παραδίδει μαθήματα οδήγησης υψηλής τεχνικής. Δεν είναι κάποιος βετεράνος οδηγός, αλλά μόλις 26 χρόνων. Με τη λίστα των κατορθωμάτων του να μοιάζει με μείξη περισσότερων βιογραφικών από πρωτοκλασάτους αναβάτες, το παιδί-θαύμα από τη Minnesota των Ηνωμένων Πολιτειών που εντυπωσιάζει με το πηγαίο ταλέντο του σε οποιοδήποτε όχημα φέρει δύο τροχούς, θα βρεθεί στην Αθήνα για να μυήσει τους Έλληνες riders στα μυστικά του αθλήματος!10 τυχεροί θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να μάθουν όλα όσα χρειάζεται για το άθλημα που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, σε ένα exclusive clinic! Μέσα από τον διαγωνισμό που τρέχει στα πρατήρια της ΕΚΟ, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν από την προετοιμασία & το στήσιμο της μοτοσικλέτας μέχρι και τις τεχνικές του γλιστρήματος στο χώμα.