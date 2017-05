Red Bull Break the Frame: Ο πρώτος αγώνας ταχύτητας για fixed gear ποδήλατα σε πίστα καρτ!

Το Red Bull Break the Frame έρχεται και αλλάζει τους κανόνες! Τοστιςκαι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί αγώνας ταχύτητας γιασε…Το Karting Center, στον Άγιο Κοσμά, θα υποδεχτεί τους fixed gear riders για να ζήσουν έναν once in a life time αγώνα με Grand Prix στοιχεία! Η πίστα αποτελείται από ένα συνδυασμό 6 στροφών και έχει συνολικό μήκος 700μ.Η διαδικασία είναι απλή! Αρχίζουμε με ένα warm up session -30 λεπτών- για να τσεκάρουμε πίστα, γραμμές και γρανάζια. Παίρνουμε θέσεις και ο αγώνας ξεκινάει με elimination format, 4 γύρους σε κάθε heat και ηλεκτρονική χρονομέτρηση!Το μόνο που χρειάζεσαι είναι το ποδήλατο σου. Προσοχή όμως στους κανόνες! Κράνος και πίσω φως είναι must. Τιμόνι και γρανάζια it’s up to you. Φρένα και skid τα ξεχνάς.