Coffee Days 2018: «Στάση» για καφέ σε Λάρισα, Κατερίνη, Πτολεμαΐδα και Γρεβενά

Οι άνθρωποι της KTM και της Bajaj έδειξαν πως ξέρουν να προσεγγίζουν το κοινό με τον πιο απλό τρόπο, την πρόσκληση για ένα καφέ. Ας δούμε τις εντυπώσεις τους αλλά και τι να περιμένουμε στο μέλλον:"Η ιδέα να σας γνωρίσουμε μέσα από μία ακόμη πρωτότυπη κίνηση, μετά τα Orange Days και τα Off Road Days, στέφθηκε από επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ!!! Τα ραντεβού μας για καφέ και ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστούν τον Σεπτέμβριο! Μετά το Ναύπλιο και τη Σπάρτη, αλλάξαμε κατεύθυνση. Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα μάς φιλοξένησαν σε αυτό το οδοιπορικό. Με στόχο εσείς να οδηγήσετε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα της ΚΤΜ και της Bajaj και να γνωριστούμε από κοντά, κάναμε «στάσεις» για καφέ σε Λάρισα, Κατερίνη, Πτολεμαΐδα και Γρεβενά!Παλιοί και νέοι συνεργάτες αποτέλεσαν τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα σε εμάς και το μοτοσυκλετιστικό κοινό κάθε πόλης που οδήγησε τις μοτοσυκλέτες της ΚΤΜ και της Bajaj. Στη Λάρισα, ο Δημήτρης Κατηγιάννης της NRG Moto Action, μετακόμισε από τη Χάλκη σε νέο κατάστημα σε κεντρικό σημείο της πόλης (Ηρώων Πολυτεχνείου 14). Ανέλαβε τη φιλοξενία του εγχειρήματος στο Las Ramblas street coffee και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, αφού στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης!Το φορτηγό της ΚΤΜ SEE με το «πολύτιμο» φορτίο του συνέχισε να «ανηφορίζει». Επόμενος σταθμός η Κατερίνη, όπου την οργάνωση του Coffee Day είχε επωμιστεί ένα νέος συνεργάτης. Ο Τάσος Ζέλκας του Bob’s Motor Garage είχε «κλείσει» τα Mikel καφέ στο πάρκο της πόλης και μαζί του υποδεχτήκαμε όσους ήρθαν να οδηγήσουν τις KTM 250 DUKE και 390 DUKE και τις Bajaj Dominar 400 και Pulsar RS200.Επόμενη στάση για καφέ, οδήγηση και κουβέντα η Πτολεμαΐδα, με διοργανωτή του Coffee Day τον Μπάμπη Πλακέτα με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην πόλη της Δυτικής Μακεδονίας. Γνωστός και στον χώρο του Motocross, καθώς παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ομάδα της ΚΤΜ, αποδείχθηκε άψογος οικοδεσπότης στο καφέ Δίφωνο στο κέντρο της πόλης. Οι συμμετοχές αρκετές και οι παρατηρήσεις και απόψεις όσων οδήγησαν τόσο χρήσιμες, όσο και «ψαγμένες» από κάθε άποψη. Πριν πάρουμε το δρόμο του γυρισμού, τα Γρεβενά αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό του πρώτου κύκλου των Coffee Days 2018. O Βαγγέλης Αμανατιάδης, ιδιοκτήτης του Orange Service Point και υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης της ομάδας Enduro της ΚΤΜ, τα είχε όλα έτοιμα. Bajaj και KTM άρχισαν να «αλωνίζουν» την πρωτεύουσα των μανιταριών και όσοι οδήγησαν τα Dominar, Pulsar RS και Duke έφυγαν κατενθουσιασμένοι, αφού απόλαυσαν νωρίτερα τον καφέ τους!Τα Coffee Days 2018 ταξίδεψαν σε έξι πόλεις κλείνοντας τον πρώτο κύκλο. Σε όλα τα ραντεβού μάς τιμήσατε με την παρουσία σας. Ανταλλάξαμε απόψεις, οδηγήσαμε μοτοσυκλέτες και καταλάβαμε για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε κοντά τόσο σε εσάς που αγαπάτε τους δύο τροχούς, όσο και στους συνεργάτες μας και σαν μια μεγάλη παρέα να απολαμβάνουμε τον καφέ μας.Επόμενο ραντεβού τον Σεπτέμβριο σε ακόμα περισσότερες πόλεις!!!.."Τα Coffee Days 2018 ήταν μια καλή ευκαιρία να οδηγηθούν τα παρακάτω μοντέλα:: Η μόνη γυμνή μοτοσυκλέτα 250cc με αληθινά αγωνιστικά γονίδια. Εφοδιασμένη με πληθώρα κορυφαίων εξαρτημάτων, όπως ο συμπαγής και αποτελεσματικός υγρόψυκτος κινητήρας με τους 30hp, το εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο χωροδικτύωμα, το μοντέρνο σύστημα ψεκασμού, οι κορυφαίες αναρτήσεις της WP και το ψαλίδι-έργο-τέχνης από χυτό αλουμίνιο, η νέα KTM 250 DUKE προσφέρει γνήσια Ready to Race οδηγική απόλαυση σε κάθε, αστική και μη, διαδρομή.: Ο πύραυλος στη στροφή! Συνδυάζοντας τη μέγιστη οδηγική απόλαυση με τη χρηστικότητα, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για το αστικό περιβάλλον και για κάθε δρόμο με στροφές.Χάρη στο μικρό βάρος, τον πανίσχυρο τετράχρονο DOCH κινητήρα με ψεκασμό, ο οποίος αποδίδει 44hp, διαθέτει 43mm πιρούνι USD, ηλεκτρονικό ψεκασμό και φρένα με ακτινικές τετραέμβολες δαγκάνες απευθύνεται σε όλους εκείνους που θέλουν να είναι πάντα στην κορυφή.: Αξιόλογη πρόταση όχι μόνο επειδή είναι εξοπλισμένο με έναν ισχυρό μονοκύλινδρο, τετράχρονο, υγρόψυκτο, SOCH 4βάλβιδο κινητήρα με 3 μπουζί με 200cc και απόδοση 24hp, αλλά και επειδή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη χρηστικότητα, την οικονομία χρήσης και τις επιδόσεις, τόσο σε καθημερινή αστική χρήση όσο και εκτός πόλης.: Το κορυφαίο μοντέλο στην γκάμα της BAJAJ διαθέτει πολυπρόσωπο χαρακτήρα, με άνετη θέση οδήγησης, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και έναν ισχυρό κινητήρα 400cc που αποδίδει 35 hp! Έχει ακόμη digital πίνακα οργάνων, φώτα τεχνολογίας LED παντού, σωστά μελετημένες αναρτήσεις και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.