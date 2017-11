H KTM σας μαθαίνει να οδηγείτε ..ασφαλώς!

​Δέκα ευρώ για το Χαμόγελο του Παιδιού και την ασφάλειά σας





Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η εκπαίδευση των αναβατών μοτοσυκλετών μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες εμπλοκής τους σε κάποιο ατύχημα. Με αυτό το σκεπτικό η KTM SEE AE, σε συνεργασία με το νεοσύστατο φορέα Δικύκλου του ΣΕΑΑ, προσφέρει δωρεάν μαθήματα ασφαλούς οδήγησης σε κατόχους μοτοσυκλετών ΚΤΜ!Σε συνεργασία με εξειδικευμένη σχολή ασφαλούς οδήγησης μοτοσυκλετών στην Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα σε πενήντα κάτοχους μοτοσυκλετών street ΚΤΜ να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα δύο επιπέδων. Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στο Καπανδρίτι Αττικής και περιλαμβάνει το επίπεδο ‘Riding A’. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο γκρουπ με βάση την ώρα του μαθήματος (πρωινό γκρουπ: 08:00 - 12:00 / μεσημεριανό γκρουπ: 13.00 - 17:00). Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Διατηρώντας τον αφιλοκερδή σκοπό της συγκεκριμένης παροχής και θέλοντας να διασφαλίσει πως κανένα θρανίο δε θα μείνει κενό από βιαστικές συμμετοχές χωρίς ανταπόκριση, η ΚΤΜ SEE Α.Ε. θέτει ως μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα μαθήματα την κατάθεση του συμβολικού ποσού των 10€ στον εθελοντικό -μη κερδοσκοπικό- οργανισμό To Χαμόγελο του Παιδιού, με αιτιολογία KTM Μαθήματα Ασφαλούς Οδήγησης. Κάθε αίτηση για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόδειξη κατάθεσης.Για τη συμμετοχή στα μαθήματα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει με τη δική του μοτοσυκλέτα και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας. Απαραίτητος επίσης είναι ο πλήρης προστατευτικός εξοπλισμός (κράνος, μπουφάν, γάντια, παντελόνι, μπότες/μποτάκια κλπ). Για να στείλετε την αίτηση συμμετοχής στα μαθήματα που διοργανώνει η ΚΤΜ South East Europe Α.Ε. πιέστε εδώ