Honda CB 1000R NSC: Ten Years After

του Νίκου Βιτσιλάκη

Δέκα χρόνια πέρασαν από την παρουσίαση του τελευταίου CB1000R και ο αντικαταστάτης του κινείται πάνω κάτω στα ίδια βήματα, πλην όμως με νέα πρότυπα και φιλοσοφία.





​Μεταμοντέρνα η σχεδίαση, σπορ οι καταβολές

Το CB1000R του 2018 έχει σχεδιαστική ταυτότητα που βασίζεται στη φιλοσοφία του concept NSC (Neo Sports Café), που με τη σειρά του βασιζόταν στο επίσης concept CB4. Σίγουρα αποτελεί προπομπό μιας νέας σχεδιαστικής ταυτότητας για τη Honda, απόλυτα σύγχρονης και λίαν μινιμαλιστικής, αναμειγνύοντας στοιχεία από διάφορες κατηγορίες. O Ιάπωνας κατασκευαστής κάνει λόγο για κουλτούρες sports naked και café racer, θα συμφωνήσουμε με τον πρώτο όρο αλλά όχι και με το δεύτερο. Γιατί café racer είναι άλλο πράγμα, καμμία σχέση δεν έχει με την περίπτωση και καλό είναι φίλτατοι σχιστομάτηδες να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.



Εμείς θα χαρακτηρίσουμε τη σχεδίαση του NSC σαν μεταμοντέρνα, καθώς έχει πετύχει να αναβλύζει ρετρό στοιχεία και να τα συνδυάζει με αντίστοιχα φουτουριστικά. Κανείς δεν πρόκειται να τη μπερδέψει με κάτι άλλο, είναι ξεκάθαρη και εξατομικευμένη. Όλα αυτά παρατηρώντας τη μοτοσυκλέτα στο πάνω και μπροστινό μέρος, γιατί από εκεί και πέρα δεν μας δείχνει κάτι ριζοσπαστικό. Σίγουρα κάθε εξάρτημά της έχει επιλεγεί με αισθητικά κριτήρια, ακόμα πιο σίγουρα αυτά τα ίδια είναι που την ανάγουν σε μοτοσυκλέτα με σπορ καταβολές. Το περίτεχνο μονόμπρατσο ψαλίδι, το αφαιρούμενο υποπλαίσιο, το τεράστιο ανεστραμμένο πιρούνι, οι επιβλητικές ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες, το ογκώδες τελικό με τη διπλή απόληξη, όλα μα όλα εντυπωσιάζουν ουσιαστικά στην πράξη και όχι στη θεωρία.





O τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας του νέου CB προέρχεται από τη σειρά supersport Fireblade, έχει χωρητικότητα 998cc και σε σχέση με τον προηγούμενο διαθέτει 16% περισσότερη συνολική δύναμη και 5% αυξημένη ροπή στις μεσαίες στροφές. Οι 144 ίπποι δεν διεκδικούν πρωτεία στην κατηγορία των streetfighters, όπου ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός υπερτερεί σημαντικά (Aprilia V4 1100 Tuono, BMW S1000R, KTM 1290 Super Duke), σίγουρα όμως είναι ικανοί να προσφέρουν συγκινήσεις και να μετακινούν σβέλτα τα 212 κιλά της μοτοσυκλέτας (12 λιγότερα από πριν, που σημαίνει 20% βελτιωμένη αναλογία κιλών ανά ίππο).



Η Honda ισχυρίζεται πάντως πως η αυξημένη διαδρομή των εμβόλων του τετρακύλινδρου και η πιο κοντή κλιμάκωση του κιβωτίου ταχυτήτων, πάντα σε σχέση με τον κινητήρα του Fireblade, είναι παράγοντες που προσφέρουν καλύτερη απόκριση του γκαζιού και καλύτερες επιδόσεις σε ταχύτητες έως τα 130 χλμ/ώρα. Τα πολλαπλά προγράμματα οδήγησης με διαφορετικούς συνδυασμούς ισχύος, φρένου κινητήρα και συστήματος επιλογής ροπής (Selectable Torque Control) τρέχουν σε ένα νέο, προηγμένο σύστημα διαχείρισης κινητήρα, μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου γκαζιού (Throttle By Wire). Ο συμπλέκτης είναι πλέον τύπου slipper (ολίσθησης), ενώ η Honda προσφέρει και την έκδοση CB1000R+ με quickshifter (για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη) και ..θερμαινόμενα γκριπ τιμονιού.







​Πολλά τα ηλεκτρονικά, εντυπωσιακά τα περιφερειακά

Στα πρότυπα του τραγουδιού I'd Love to Change the World (θα ήθελα να αλλάξω τον κόσμο) του αξέχαστου Alvin Lee των Ten Years After, η Honda θέλει με τη σειρά της να κάνει πολλούς μοτοσυκλετιστές να αλλαξοπιστήσουν.



Στο προωθητικό video που ανέβασε στο διαδίκτυο, τα πράγματα όσον αφορά την επιθυμία του νέου CB1000R είναι ξεκάθαρα.



Δείτε το και θα καταλάβετε: