Η Motul χορηγός και στο Rally Dakar!

Μια σχέση που προχωράει ένα βήμα παραπέρα, με τη Motul να προετοιμάζεται για άλλη μια φορά να είναι χορηγός στο θρυλικό Rally Dakar Rally. Με τη διαφορά όμως ότι το 2018, η συνεργασία αυτή γίνεται ακόμα πιο δημιουργική, φτάνοντας ως τη Νότια Αμερική και την καρδιά του Rally, όπως ποτέ άλλοτε!





Η εμπλοκή της Motul θα είναι ακόμα μεγαλύτερη το 2018 καθώς γίνεται πλέον ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες της A.S.O., του διοργανωτή του Dakar, συνεχίζοντας τις δεσμεύσεις της προς τους κλασικούς αγώνες αντοχής όπως τα 24 Hours of Le Mans, Isle of Man Tourist Trophy, Roof of Africa Lesotho και Carrera Panamericana Mexico. ​Με ανατρεπτικές καινοτομίες και πρωτοποριακό πνεύμα στο πλευρό όλων των αγωνιζόμενων Η γαλλική εταιρεία όχι μόνο θα στηρίξει τους τεχνικούς της συνεργάτες σε αυτή τη δύσκολη πρόκληση μέσω της παροχής προϊόντων υψηλής απόδοσης και της παρουσίας στο χώρο τεχνικών της, αλλά θα υποστηρίξει και όλο το πνεύμα της διοργάνωσης. Με ανατρεπτικές καινοτομίες και πρωτοποριακό πνεύμα, η Motul θα διαθέτει ένα "Κινητό Εργαστήριο" διαθέσιμο σε κάθε καταυλισμό και για όλους τους αγωνιζόμενους, ως εργαστήριο χημικής ανάλυσης λιπαντικών. Είναι η πρώτη που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στο Rally Dakar, ενώ δύο τεχνικοί εμπειρογνώμονές της θα είναι σε ετοιμότητα καθ΄όλη τη διάρκεια του event για να αναλύουν τα αποτελέσματα και να δίνουν συστάσεις στις ομάδες.





Η σχέση με τους λάτρεις του Dakar γίνεται ακόμα πιο δυνατή! Το 2018 η Motul θα εξιστορήσει τις εμπειρίες των πιο γενναίων και πιο ικανών αθλητών (όλων των κατηγοριών), μεταδίδοντας το βίντεο της επικής τους εμπειρίας από το Dakar. Κάτι τέτοιο αντανακλά πλήρως τις ανθρώπινες αξίες που μοιράζεται η Motul με το θεσμό του Dakar και θα δημιουργήσει ένα νέο επίπεδο αλληλεπίδρασης για τους φίλους του αθλήματος, που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν πιο ενεργά. Οι οπαδοί από όλο τον κόσμο θα μιλήσουν για το Epic Story από τη Motul, ενδυναμώνοντας το όνομα του νέου, μεγάλου σημαντικού συνεργάτη του Dakar στο μυαλό των 2,3 εκατομμυρίων που παρακολουθούν αυτό το σημαντικό γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! Τα video του Epic Story θα γίνουν share στις σελίδες Facebook, Twitter και Instagram του Dakar και οι followers θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν για το αγαπημένο τους. Όλες οι λεπτομέρειες για τη διοργάνωση του Rally Dakar 2018, βρίσκονται αναρτημένες στη σελίδα της Motul εδώ

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να κάνετε ένα ταξίδι στην ιστορία του Dakar: