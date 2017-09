Κλασικές μοτοσυκλέτες και μελωδικές εξατμίσεις πάνε μαζί

Η 24η Συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσυκλέτας φιλοξενεί τις 18ες Μελωδικές Εξατμίσεις και παρέα μας περιμένουν όλη την ..παλιοπαρέα στο Δρέπανο το ερχόμενο τριήμερο 8-9-10 Σεπτεμβρίου. Και για να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ιδού το πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλες τις μέρες:

Παρασκευή 8/9

22.00: Ρεμπέτικη – Λαϊκή βραδιά live, με μπάντα μπαρουτοκαπνισμένη απαρτιζόμενη από τους Μανώλη Μητσάκο (μπουζούκι-φωνή), Παναγιώτη Τούντα (κιθάρα-φωνή) και το βιρτουόζο του ακορντεόν και μετρ της pistas Σπύρο Κυρίτση

Σάββατο 9/9

17.30: Μοτο Πένταθλο (απαγορεύονται με ποινή αποκλεισμού οι ντόπες στις οποίες θα ανιχνευθούν οι κάτωθι ουσίες: γάλα γαϊδούρας, τριμμένο κέρατο λευκού ρινόκερου, σμάλτο από κυνόδοντα μπαμπουίνου)

22.00: Rock συναυλία live, με τους George and the Dukes, που υπόσχονται να μας χαρίσουν μια αχαλίνωτη βραδιά rock με όλες τις επιτυχίες του ..διεθνούς ρεπερτορίου και support τον Demetres Joannou and his friends

​Κέρασμα στην κριτική επιτροπή επιθυμητό..

Κυριακή 10/9

11.00-14.00: Μοτοκαλλιστεία, όπου συμμετέχοντες και κοινό θα αποφασίσoυν ποιές είναι φέτος οι ωραίες της παρέας (όχι δεν θα έχουμε καλεσμένες από το Survivor). Παράλληλα, διαγωνισμός Μελωδικές εξατμίσεις, όπου η κάθε διαγωνιζόμενη μοτοσυκλέτα θα προσπαθήσει να διεγείρει τα ευαίσθητα ακουστικά τύμπανα της Κριτικής Επιτροπής, που αποτελείται από μέλη των λεσχών (δεν υπάρχει περίπτωση χρηματισμού, αλλά κάποια ποτάκια - κέρασμα το Σάββατο βράδυ στα Δ.Σ. των λεσχών, οπωσδήποτε θα διευκόλυνaν την κατάσταση. Mη ξεχνάμε άλλωστε πως ζούμε στην Ελλάδα των αδιάφθορων)

14.30-15.30: Απονομές κυπέλλων, κοινώς η ώρα να συστήσουμε στο κοινό, να χειροκροτήσουμε και να βραβεύσουμε τους ..θριαμβευτές της εκδήλωσης. Οι κατηγορίες είναι Classic Bike, Ducati, Moto Guzzi, Σύγχρονα και Cafe Racer

ΥΓ1: Οι φίλοι με κλασικές κυρίες κατασκευής μέχρι και το 1949, πριμοδοτούνται με έκπτωση 10 ευρώ επί της συμμετοχής κατά την είσοδό τους στο camping

ΥΓ2: Για να συμμετέχει μία μοτοσυκλέτα στους διαγωνισμούς θα πρέπει να μεταβεί στην εκδήλωση οδικώς. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις