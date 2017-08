Μοτοσυκλέτα με τουρμπίνα Rolls Royce; Και όμως ..ναι!

Σε μια χώρα όπου πιστεύουν πως όσο μεγαλύτερο είναι κάτι τόσο καλύτερο είναι, η Marine Turbine Technologies (MTT) πειραματίζεται εδώ και χρόνια με μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούν ..τουρμπίνα. Πρώτη της απόπειρα ήταν η Y2K το 2000, με απόδοση 320Ηp και καταγεγραμμένη τελική ταχύτητα λίγο πάνω από τα ..365 Km/h!



Tώρα, 17 χρόνια μετά, η ΜTT προετοιμάζει μια ακόμη πιο ισχυρή υπερ-μοτοσυκλέτα, την οποία έχει ονομάσει 420RR. Ο εν λόγω αριθμός προδίδει την ιπποδύναμη, που θα αποδίδεται στις ..52.000rpm όταν γίνει πραγματικότητα, ενώ η ροπή που θα παρέχει στις 6.000rpm υπολογίζεται στα ..83Kgm, μια πραγματικά εξωπραγματική τιμή που θυμίζει Caterpillar!

Γιατί το κάνουν; Μα γιατί ..μπορούν!

H 420RR έχει κινητήρα ελικοπτέρου Rolls Royce (Allison 250-C20B) και στην έδρα της ΜΤΤ κάπου στη Λουϊζιάνα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο εξέλιξής της. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα έχει μόλις δύο σχέσεις, με την πρώτη να ξεπερνά τα 160 Kmh(!). H επόμενη είναι αυτή που θα φέρει στο ταχύμετρο ένδειξη κοντά στα 400Km/h (ή μήπως και πάνω από αυτά;). Η ίδια η ΜΤΤ πάντως, λέει χαρακτηριστικά «Faster Than You Will Ever Dare To Go», κοινώς πιο γρήγορα από αυτό που θα τολμούσαμε στη ζωή μας!





To πλαίσιο είναι μια αλουμινένια ιδιοκατασκευή, η ανάρτηση προέρχεται από την Ohlins, το αμορτισέρ τιμονιού (σταμπιλιζατέρ) από τη GPR και οι ανθρακονημάτινες ζάντες από τη BST. Τέλος, προσέξτε το μέγεθος του μεταξόνιου, της εξάτμισης αλλά και του πίσω φρένου, που είναι κάτι παραπάνω από γιγαντιαίο!

Στα video που ακολουθούν μπορείτε να δείτε αλλά και να ακούσετε την εξωπραγματική ΜΤΤ 420RR