MV Agusta 2018: Ανεβάζει τον πήχη των εταιρικών βίντεο

Αν κάτι χαρακτηρίζει τις μοτοσυκλέτες της MV Agusta στο πέρασμα των χρόνων, αυτό είναι ο ελιτισμός. Πιο απλά, δεν είναι μοτοσυκλέτες για τη μάζα, για τους πολλούς, αλλά για λίγους και εκλεκτούς. Αυτή η φιλοσοφία έχει πιθανότατα φέρει τα οικονομικά δεινά στο παρελθόν των Ιταλών, έχει ωστόσο σφυρηλατίσει και το χαρακτήρα της εταιρίας.

Ένα «χαρακτήρα» που για το 2018 δηλώνεται περισσότερο από ποτέ, με πρωταγωνίστρια του νέου εταιρικού –εντελώς cinematic- βίντεο την RVS#1, μια μοτοσυκλέτα που εμβαθύνει στη φράση «για λίγους». Βάρος δίνεται και στην τεχνολογία που υφίσταται στις γραμμές παραγωγής της MV Agusta, σε μια ακόμα φράση που συνοψίζει την σχέση της εταιρίας με την τεχνολογία. «It's not technology guiding our hands, but our hands guiding technology», δηλαδή δεν είναι η τεχνολογία που οδηγεί τα χέρια μας, αλλά τα χέρια μας που οδηγούν την τεχνολογία», εκφράζοντας στο μέγιστο βαθμό τις προθέσεις για τις μελλοντικές δημιουργίες που θα έρθουν από τα σχεδιαστήρια της MV Agusta.

Και πάλι έρχεται η εικόνα να εξηγήσει καλύτερα.