Mx vs Atv All Out: Χώμα και gaming, τι καλύτερο;

Η στήλη της μοτοσυκλέτας σε λίγο μάλλον θα έχει αξιώσεις έναντι εκείνης των βιντεοπαιχνιδιών μιας και ακόμα ένας τίτλος έρχεται να μπει στη φετινή λίστα μετά από τα TT Isle of Man και Dakar. Μιλάμε για το γνωστό σε πολλούς από παλιά, Mx vs Atv, που αποτελεί σειρά παιχνιδιών με κύριο χαρακτηριστικό το χώμα. Στην τελευταία του έκδοση All Out συνεχίζεται το πνεύμα των προηγούμενων, δηλαδή …σκόνη, πέτρες, λάσπη με πλήθος οχημάτων, από μοτοσυκλέτες και γουρούνες μέχρι Buggies.

Παράλληλα, παραμένει το πλέον ισχυρό στοιχείο του παιχνιδιού, οι freestyle κινήσεις, που επιτρέπουν στον παίκτη να προσπεράσει κάνοντας μια φιγούρα can-can ή superman και πάει λέγοντας. Από τις 27 του Μάρτη το Mx vs Atv είναι διαθέσιμο για τις 2 γνωστότερες κονσόλες και υπολογιστή.

Πάρτε μια πρόγευση στο βίντεο που ακολουθεί.