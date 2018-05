Nέα μοντέλα 2018 - Μέρος B: Σας παρουσιάζουμε αυτά που ξεχωρίζουν!

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας για τα μοντέλα μοτοσυκλετών και scooter 2018 που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς αγοραστών.Το εδώ και δύο χρόνια φημολογούμενο retro roadster της Kawasaki γίνεται πραγματικότητα! Η πράσινη εταιρεία τελικά επέλεξε να ανασύρει δυνατές μνήμες από το παρελθόν και να αναβιώσει το στυλ και το χαρακτήρα του εμβληματικού Z1-900 του 1972, ενός ορόσημου που αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία της μοτοσυκλέτας. Τα αρχικά RS σημαίνουν Retro Sport και με μια πρώτη ματιά αναδεικνύουν ένα μοντέλο που πατάει στη βάση του naked Z900 όσον αφορά σε κινητήρα και ανάρτηση, πλην όμως διαθέτοντας ένα νέο και ελαφρύτερο πλαίσιο τύπου trellis, τελείως νέα σχεδίαση, διπλά αναλογικά όργανα, καθώς και ακτινικές δαγκάνες μπροστά. Ο τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας των 948cc έχει σεταριστεί με τρόπο που να αποδίδει καλύτερα στις χαμηλο-μεσαίες στροφές και το στάνταρ ρυθμιζόμενο traction control καλείται να τιθασεύσει 112 ίππους, δηλαδή 13 λιγότερους από το Ζ900 του 2017. Η εξάτμιση είναι μια κλασική 4 σε 1 και όχι 4 σε 4 όπως στο μοντέλο που αναβιώνεται, προφανώς για λόγους κόστους, αλλά δοχείο καυσίμου, σέλα, ουρά και φωτιστικά σώματα (που είναι τεχνολογίας LED) δείχνουν σαν να έρχονται από τη δεκαετία του '70.Aκτίνες στους τροχούς δεν υπάρχουν, με τα ιδιαίτερα λεπτά μπράτσα των χυτών αλουμινένιων ζαντών να θέλουν να τις θυμίζουν. Σε σχέση με το Z900, το τιμόνι είναι φαρδύτερο, ψηλότερο και πιο κοντά στον αναβάτη, επιφέροντας έτσι μια πιο όρθια θέση οδήγησης. Η πανέμορφη σέλα βρίσκεται στα 835mm από το έδαφος και σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα και πιο μπροστά τοποθετημένα μαρσπιέ υπόσχεται μια πιο χαλαρή στάση σώματος. Ανάμεσα στα αναλογικά στροφόμετρο/ταχύμετρο υπάρχει μια μικρή οθόνη LCD με πλήθος πληροφοριών, που όμως μπορεί και να ..κρυφτεί από ένα εξτρά αξεσουάρ, προκειμένου να δίνεται στον αναβάτη μια πλέον ρετρό εικόνα. Η έκδοση Café βρίσκεται πιο κοντά στο πνεύμα του Joe Bar Team, αποτελώνταςί την café racer εκδοχή του RS. Ένα χαμηλότερο και μικρότερο σε πλάτος τιμόνι, μια διαφοροποιημένη σέλα με χαμηλότερο ύψος για τον οδηγό και ένα φέρινγκ τιμονιού είναι οι αλλαγές/προσθήκες. Αν εξαιρέσουμε και τα χρώματα, όλα τα υπόλοιπα παραμένουν κοινά ανάμεσα στα δύο μοντέλα.Τιμή: 13.190€ - 13.690€Μόλις ένας χρόνος πέρασε για να μετατραπεί το πρωτότυπο σε μοντέλο παραγωγής και το 790 Duke είναι μια πραγματικότητα που φέρει τον πρώτο εν σειρά δικύλινδρο κινητήρα της αυστριακής φίρμας. Η ίδια η KTM δηλώνει πως επιθυμία και στόχος της είναι ο νέος Δούκας να κυριαρχήσει ανάμεσα στα streetfighters με κινητήρα από 600 έως 1000cc, ποντάροντας στη χρυσή τομή που λέγεται αναλογία κιλών ανά ίππο. Ο πρωτο-εμφανιζόμενος 8-βάλβιδος LC8c κινητήρας με τους 2 ΕΕΚ διαθέτει δύο αντικραδασμικούς άξονες, τροφοδοτείται μέσω ηλεκτρονικού ψεκασμού DKK Dell'Orto 42mm και αποδίδει 105 ίππους, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν μόλις 169 κιλά στεγνού βάρους, άρα δεν βρίσκονται μακριά από το στόχο που έχουν βάλει σε πρώτη προτεραιότητα.Οι υπόλοιπες (προτεραιότητες) είναι δεδομένες και έχουν να κάνουν με αγωνιστικό DNA, επιδόσεις και οδηγική ευχαρίστηση που θέλουν να ανεβάσουν -και πάλι- τον πήχη πολύ, μα πολύ ψηλά. Αν και δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες, καταφέραμε να μάθουμε πως ο νέος Δούκας είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό γκάζι (Ride By Wire), traction control τριών σταδίων και cornering ABS. Το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 825mm, η χωρητικότητα του δοχείου καυσίμου στα 14Lt, το μεταξόνιο στα 1.475mm και η απόσταση από το έδαφος στα 186mm. H ανάρτηση της WP περιλαμβάνει ανεστραμμένο πιρούνι 43mm και μονό αμορτισέρ άνευ μοχλικού, αμφότερα πλήρως ρυθμιζόμενα, ενώ τα φρένα της Brembo(;) απαρτίζονται από τρία δισκόφρενα με ακτινικές δαγκάνες στα μπροστινά και ABS Bosch 9.1 MP.Τιμή: 11.490€Είναι ξεκάθαρο πως με το νέο Xciting S 400i η Kymco θέλει να ενισχύσει περαιτέρω τον χαρακτήρα του Xciting προς το Sport Touring, φροντίζοντας παράλληλα να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα η άνεση τόσο του οδηγού όσο και του συνεπιβάτη. Η σχεδίασή του άκρως εντυπωσιακή, ειδικά η μπροστινή του όψη δείχνει πολύ δυναμική με τους δύο προβολείς και τους ισάριθμους αεραγωγούς κάτω από αυτούς. Κατά γενική ομολογία, οι νέες γραμμές του S 400 περισσότερο θυμίζουν μια σύγχρονη supersport μοτοσυκλέτα παρά ένα σπορτίβ scooter. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη σέλα, που είναι νέου σχήματος και διαθέτει εμφανή υποστήριξη μέσης για τον αναβάτη. Έχουν επανασχεδιαστεί μαρσπιέ/δάπεδο για καλύτερη φιλοξενία των ποδιών και περισσότερη άνεση, ενώ η σέλα ανοίγει σε δύο τμήματα για μεγαλύτερη πρακτικότητα. Η ζελατίνα του φέρινγκ είναι πλέον ρυθμιζόμενη σε ύψος και το καλό είναι πως αυτό γίνεται εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείων.Με στόχο να βελτιωθεί η οδική συμπεριφορά ακόμα περισσότερο χρησιμοποιήθηκε μια νέα βάση κινητήρα που αυξάνει την ακαμψία του πλαισίου και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά του S 400 στις υψηλές ταχύτητες. Επίσης, με στόχο τη συνολική ακαμψία και τη σταθερότητα/ακρίβεια του μπροστινού τροχού, το πιρούνι διαθέτει δύο πλάκες (όπως οι μοτοσυκλέτες). Ο κινητήρας, που είναι φυσικά Euro 4, ανήκει στη νέα γενιά G5-SC της Kymco, με τεχνολογία χαμηλών τριβών και μειωμένων κραδασμών. H ψύξη γίνεται με υγρό, η τροφοδοσία με ηλεκτρονικό ψεκασμό, ο εκκεντροφόρος είναι ένας και οι βαλβίδες τέσσερις. Η μέγιστη ιπποδύναμη φτάνει τους 36Hp και η ροπή τα 3,7kgm. Στον τομέα των φρένων υπάρχουν τρία κυματιστά δισκόφρενα, με τις δαγκάνες μπροστά να έχουν ακτινική διάταξη, καθώς και το δικάναλο ABS 9.1 της Bosch στην πλέον εξελιγμένη έκδοσή του. Κάτι ακόμα ευχάριστο είναι πως το νέο Xciting S 400i είναι συμβατό με το σύστημα infotainment Kymco Noodoe, που εφαρμόζεται σε όλο και περισσότερα μοντέλα της εταιρείας.Τιμή: ΑναμένεταιΧρονιά ανάπαυλας το 2018 για τη Suzuki, καθόσον παρουσίασε μόλις ένα νέο μοντέλο, που για την ακρίβεια δεν είναι νέο αλλά διαφοροποιημένη έκδοση ενός υπάρχοντος. Ο λόγος για το πρώτο modern classic της φίρμας από το Χαμαμάτσου, ονόματι SV 650X, που στην ουσία είναι ένα SV 650 με στοιχεία που το ανάγουν στην κατηγορία των café racers. Εδώ ας μας επιτραπεί να υποβάλλουμε μια μικρή ..ένσταση για το Χ στο όνομα, κάποιος πρέπει να πει στους γιαπωνέζους νονούς πως αυτό είναι ένα γράμμα που χρόνια πολλά προσδιορίζει όχημα που κινείται και εκτός δρόμου.Τέλος πάντων, πίσω στο νέο 650Χ και βλέπουμε ότι του έχουν τοποθετήσει ένα μίνι φέρινγκ προβολέα, στη θέση του τιμονιού έχουν μπει κλιπονς, ενώ το αυξημένης κατά 0,7 λίτρα χωρητικότητας δοχείο καυσίμου είναι βαμμένο σε διχρωμία μαύρου – ασημί και με ένα κόκκινο σιρίτι ανάμεσά τους να θυμίζει κατασκευές άλλων εποχών. Είναι προφανές ότι εμπορικά θα κινηθεί στο κοινό όπου απευθύνονται τα Kawasaki Z 900RS Café και Yamaha XSR 700/900, προτάσσοντας σαν όπλα του τον αλεξίσφαιρο V2 των 645cc και 75Ηp, αλλά και τη φιλική τιμή στην οποία διατίθεται. Πάντα σε σχέση με το SV 650, που κυκλοφορεί από το 2016, έχει δεχθεί ρυθμιστή προφόρτισης στο πιρούνι και έχουν βαφτεί μαύρα τα μαρσπιέ αναβάτη και συνεπιβάτη. Στον έξτρα εξοπλισμό υπάρχει ένα σετάκι από μικρά και στρογγυλά προβολάκια ομίχλης τεχνολογίας LED, που τονίζουν ακόμα περισσότερο τον ρετρό χαρακτήρα του.Τιμή: 7.495€Έχει δεχθεί πάνω από 200 αλλαγές σε πλαίσιο/κινητήρα και έχει αποκτήσει πολλές εκδόσεις και πολλά ηλεκτρονικά, που όλα μαζί κάνουν την επιλογή σπαζοκεφαλιά. Τέσσερις εκδόσεις με προσανατολισμό την οδήγηση κυρίως στην άσφαλτο και ακόμα δύο με περισσότερο χωμάτινο χαρακτήρα είναι μια απάντηση που εμπεριέχει τάσεις κυριαρχίας. Στην πορεία του στο χρόνο, το Tiger 800 αποδείχθηκε λίρα εκατό για την Triumph, αποκτώντας πολλούς φίλους και παράλληλα τη φήμη μιας ισορροπημένης μοτοσυκλέτας διπλής χρήσης με πολύ φιλικό χαρακτήρα και αξιόπιστο κινητήρα. To 2015 δέχθηκε έναν αναβαθμισμένο κινητήρα δεύτερης γενιάς παράλληλα με ηλεκτρονικό εξοπλισμό κάθε μορφής, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις του προς τα πάνω και κάνοντας τους υπεύθυνους της Triumph να τρίβουν τα χέρια τους από χαρά. Το πλήρωμα του χρόνου όμως είναι αμείλικτο και λογικά πάρθηκε η απόφαση για έναν Τίγρη ακόμα πιο σύγχρονο και εξελιγμένο στη λεπτομέρεια.Τώρα πια η εκκίνηση δεν απαιτεί κλειδί, όποιος θέλει μπορεί να πάρει στο πακέτο ακόμα και ηλεκτρονική (ημι-ενεργητική) ανάρτηση, αλλά και cornering lights, τελικό από τιτάνιο της Arrow, θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, traction control, αδρανειακή μονάδα μέτρησης σε 6 άξονες και cornering ABS. Ακόμα πιο αιχμηρή σχεδίαση, φώτα LED, οθόνη TFT 5” με φωτιζόμενα μπουτόν, ψηλότερη ζελατίνα φέρινγκ που ρυθμίζεται σε πέντε θέσεις, νέο υλικό στη σέλα, ενώ δέχεται και κάποιες εργονομικές βελτιώσεις στη θέση οδήγησης. Τα προγράμματα οδήγησης έχουν γίνει 6(!) και σε αυτά περιλαμβάνεται και ένα που απενεργοποεί το ABS στον πίσω τροχό. Τα φρένα της Brembo είναι πλέον υψηλότερων προδιαγραφών, όπως και η ρυθμιζόμενη ανάρτηση της Showa, ενώ ένα νέο και ελαφρύτερο τελικό εξάτμισης φροντίζει να βγάζει έναν ακόμα πιο εθιστικό ήχο. Η απόδοση του κινητήρα παραμένει στους 94 ίππους, πλην όμως ο τρικύλινδρος έχει σεταριστεί με τρόπο που να βγάζει περισσότερη δύναμη στις μεσαίες στροφές.Τιμή: 11.290€Αφού η Yamaha κατατάσσει το Tracer 900 στα μοντέλα sport touring, τότε λογική η κίνησή της να βγάλει έκδοση GT από το 2018, χωρίς αυτό να σημαίνει πως παραμέλησε τη βασική. Όταν έχεις ένα best seller στα χέρια σου, προσέχεις πολύ τι θα του αλλάξεις. Και όταν θέλεις αυτό το μοντέλο να αποκτήσει πλουσιότερα εξοπλισμένο αδερφάκι, τότε η προσοχή σου πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Για το 2018, η Yamaha θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι όντως ήταν πολύ προσεκτική στις επιλογές αναβάθμισης και πως μέλημά της ήταν η ουσία και όχι ο εντυπωσιασμός. Πήρε λοιπόν την απλή έκδοση και φρόντισε να της δώσει καλύτερη αεροδυναμική προστασία τοποθετώντας μεγαλύτερο ανεμοθώρακα, ο οποίος μάλιστα ρυθμίζεται χειροκίνητα ως προς το ύψος του σε τρεiς θέσεις. Φρόντισε επίσης για την άνεση του συνεπιβάτη, με ανασχεδιασμένα μαρσπιέ και χειρολαβές, καθώς και νέα σέλα. Σχεδιαστικά, γιατί αυτός είναι ένας παράγοντας που πάντα μετράει, αναθεώρησε την περιοχή εισαγωγής αέρα στο φέρινγκ, όπως επίσης και τα πλευρικά πτερύγια και καλύμματα του ρεζερβουάρ.Για να ταξιδεύει με μεγαλύτερη σταθερότητα το σύνολο, άλλαξαν ψαλίδι και σετάρισαν τις ρυθμίσεις του αμορτισέρ. Και για να μην κουράζεται ο οδηγός, μίκρυναν το πλάτος του τιμονιού και επανασχεδίασαν και τη δική του σέλα, που πλέον ρυθμίζεται σε ύψος. Στην έκδοση GT παρατηρούμε σκληρές πλαϊνές βαλίτσες 22 λίτρων σε ασορτί με τη μοτοσυκλέτα απόχρωση και πίνακα οργάνων με οθόνη TFT, που παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών, όπως ένδειξη θέσης ταχύτητας, θερμοκρασία περιβάλλοντος και ψυκτικού υγρού, τρέχουσα χαρτογράφηση, μετρητή στάθμης καυσίμου και κατανάλωση. Παράλληλα, έχει τοποθετηθεί νέο πιρούνι σε χρυσή απόχρωση και με πλήρεις ρυθμίσεις, ένας τηλεχειριζόμενος ρυθμιστής προφόρτισης για το πίσω αμορτισέρ, σύστημα quickshifter στο κιβώτιο, για να ανεβάζει ταχύτητες προς τα πάνω χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη, ενώ δεν λείπουν και τα θερμαινόμενα γκριπ. Οι προσθήκες, πάντα σε σχέση με την απλή έκδοση, συνεχίζονται με την ύπαρξη cruise control, πανομοιότυπο με αυτό του MT-10.Τιμή: Αναμένεται