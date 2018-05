Nέα μοντέλα 2018 - Μέρος Γ: Σας παρουσιάζουμε αυτά που ξεχωρίζουν!

Τρίτο μέρος του αφιερώματός μας για τα μοντέλα μοτοσυκλετών και scooter 2018 που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς αγοραστών.Το 2017 ήταν μια χρονιά ευχάριστη για τη Benelli, που είδε το μοντέλο της TRK 502 να κεντρίζει εντυπώσεις και πωλήσεις. Κάτι μας λέει όμως πως το 2018 αναμένεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, με το νέο 502Χ να απευθύνεται σε πιο σκληροπυρηνικό(;) κοινό. Για το 502 σας είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, όταν και είχε πρωτοέρθει στη χώρα μας. Ένα μοντέλο διπλής χρήσης με έμφαση στην άσφαλτο, έναν απευθείας αντίπαλο του Honda CB 500X, ομοίως με δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα 48 ίππων. Από την πρώτη στιγμή ξέραμε ότι θα ακολουθούσε και μία ακόμα έκδοση, με περισσότερο χωμάτινα χαρακτηριστικά προκειμένου να μπει με αξιώσεις στην όλο και πιο δημοφιλή κατηγορία των μοτοσυκλετών τύπου Adventure. To 502X είναι αυτή ακριβώς η έκδοση, έχοντας δεχθεί τις απαραίτητες αλλαγές που απαιτεί ο νέος της ρόλος. Αρχής γενομένης από τροχούς και ελαστικά, βλέπουμε ακτινωτές πλέον ζάντες (από χυτές) με περισσότερο off-road ελαστικά, αλλά και αυξημένη διάμετρο στις 19” μπροστά (από 17).Βλέπουμε όμως αλλαγή και στα φρένα μπροστά, όπου οι τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες έχουν δώσει τη θέση τους σε συμβατικές διπίστονες. Στο χώμα, ως γνωστόν, το ακαριαίο δάγκωμα των τετραπίστονων δεν είναι κάτι που επιθυμεί ο αναβάτης. Αντίθετα στην ανάρτηση οι αλλαγές μεταφέρονται πίσω, όπου το αμορτισέρ είναι τελείως νέο, μεγαλύτερης διαδρομής και πλήρως ρυθμιζόμενο, ενώ το θηριώδες ανεστραμμένο των ..50mm παραμένει μπροστά στη θέση του. Το τελικό της εξάτμισης έχει μεγαλώσει και πλέον βρίσκεται ψηλά και όχι κάτω από το ψαλίδι, αλλαγή απαραίτητη για όσους κάνουν πραγματικό off-road. Πιο ψηλά όμως είναι τόσο το τιμόνι όσο και το ύψος της σέλας, που φέρνει πλέον τον αναβάτη να κάθεται 840mm πάνω από το έδαφος (από 800). Τέλος, η σχάρα αποσκευών δείχνει αρκετά πιο στιβαρή και ογκώδης, ενώ τα ευχάριστα νέα τελειώνουν με το βάρος της Χ, που είναι 22 ολόκληρα κιλά μικρότερο από την απλή έκδοση!Τιμή: ΑναμένεταιΑπό σχεδιαστικής άποψης αναγνωρίζεται άμεσα ως μέλος της οικογένειας C. Λογίζεται σαν ένα premium scooter στη μεσαία κατηγορία και το πλέον σίγουρο είναι πως δεν μοιάζει με κάτι άλλο. Ο ιδιαίτερης αισθητικής προβολέας παραπέμπει σε στοιχεία οπτικών ινών, ένα χαρακτηριστικό που κάνει το scooter να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, χαρίζοντάς του μία ομολογουμένως πρωτότυπη εμφάνιση. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το 400X είναι αεροδυναμικά μελετημένο έτσι που να παρέχει την ιδανική προστασία σε αέρα και βροχή. Από τεχνολογικής άποψης διαθέτει έναν εξελιγμένο μονοκύλινδρο κινητήρα 350cc με απόδοση 34Ηp, αυτόματη μετάδοση CVT και ένα άκαμπτο ψαλίδι με καινοτόμο ρουλεμάν έδρασης, το οποίο ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και μεγιστοποιεί την άνεση. Και για να βγαίνουν οι 34 ίπποι με ασφάλεια στο δρόμο, υπάρχει στο στάνταρ εξοπλισμό αυτόματο σύστημα ελέγχου ευστάθειας.Στον τομέα του πλαισίου χρησιμοποιεί ένα στιβαρό, σωληνωτό σκελετό από ατσάλι. Δύο δίσκοι με ακτινικές δαγκάνες μπροστά και ένας πίσω φροντίζουν για το φρενάρισμα και συνεργάζονται με σύστημα ABS τελευταίας τεχνολογίας, που φυσικά ανήκει στο στάνταρ εξπλισμό. Πέρα από το -επίσης στάνταρ- σύστημα φωτισμού LED, το νέο 400X διαθέτει μία γκάμα συστημάτων συνδεσιμότητας. Στον προαιρετικό εξοπλισμό, για παράδειγμα, διατίθεται στον πίνακα οργάνων πολλαπλών λειτουργιών μια έγχρωμη οθόνη TFT 6,5 ιντσών. Σε συνδυασμό με έναν προηγμένο πολυδιακόπτη με ενσωματωμένο έλεγχο, ο αναβάτης έχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες συνδεσιμότητας χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από το δρόμο.Τιμή: ΑναμένεταιΑπό τα 800 στα 400 και τώρα στα 1.100 κυβικά, η οικογένεια Scrambler μεγαλώνει και δυναμώνει. Παράλληλα, αποκτά και πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών. Το Scrambler 1100 είναι το νέο μέλος και αυτό που δικαιούται να υπερηφανεύεται περισσότερο από κάθε άλλο για τον κινητήρα του. Πρόκειται για τον παλιό καλό 1100 EVO, προερχόμενο από την οικογένεια Monster και έναν από τους πιο επιτυχημένους αερο-ελαιόψυκτους στην ιστορία της Ducati. Είναι βελτιωμένος στα σημεία και εξοπλίζει, σε πρώτη φάση, τρεις διαφορετικές εκδόσεις Scrambler 1100 (απλή, Special και Sport). Αποδίδει 86 ίππους και περί τα 9Kgm ροπής, με κύριο χαρακτηριστικό του τη γεμάτη απόκριση στις χαμηλομεσαίες στροφές. Τα 1100 διαθέτουν έντονη παρουσία από ατσάλινα και αλουμινένια εξαρτήματα, είναι εμφανής η προσπάθεια των Ιταλών να περιορίσουν τις πλαστικές επιφάνειες, η αίσθηση ποιότητας και φινέτσας είναι δεδομένη από τις φωτογραφίες και όχι μόνο.Πίσω από τη ρετρό σχεδίαση κρύβεται σύγχρονη τεχνολογία, με το 1100 να διαθέτει στο στάνταρ εξοπλισμό -και σε όλες τις εκδόσεις του- ηλεκτρονικό γκάζι, πλατφόρμα αδρανειακής μέτρησης (IMU), cornering ABS 9.1 ΜΡ της Bosch, ρυθμιζόμενο σε 4 στάδια traction control, τρία οδηγικά προγράμματα (Active, Journey, City), φώτα DRL/LED, θύρα USB και μια διπλή οθόνη LCD στα όργανα. Στην έκδοση Sport τα πράγματα αγριεύουν, βλέποντας την Ohlins να βάζει την υπογραφή της στην πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση. Tα εντυπωσιακών προδιαγραφών φρένα είναι κοινά και στις τρεις εκδόσεις, έχουν την υπογραφή της Brembo και αποτελούνται από τρία δισκόφρενα με δίσκους 320mm και τετραπίστονες ακτινικές monobloc δαγκάνες Μ4.32 μπροστά! Οι ζάντες σε κάθε περίπτωση είναι 18” μπροστά και 17¨πίσω, πάντα με ελαστικά διττού χαρακτήρα της Pirelli.Τιμή: 14.300€Το CB 1000R του 2018 έχει σχεδιαστική ταυτότητα που βασίζεται στη φιλοσοφία του concept Neo Sports Café, που με τη σειρά του βασιζόταν στο επίσης concept CB4. Σίγουρα αποτελεί προπομπό μιας νέας σχεδιαστικής ταυτότητας για τη Honda, απόλυτα σύγχρονης και λίαν μινιμαλιστικής, αναμειγνύοντας στοιχεία από διάφορες κατηγορίες. O Ιάπωνας κατασκευαστής κάνει λόγο για κουλτούρες sports naked και café racer, θα συμφωνήσουμε με τον πρώτο όρο αλλά όχι και με το δεύτερο. Εμείς θα χαρακτηρίσουμε τη σχεδίαση του NSC σαν μεταμοντέρνα, καθώς έχει πετύχει να αναβλύζει ρετρό στοιχεία και να τα συνδυάζει με αντίστοιχα φουτουριστικά. Κανείς δεν πρόκειται να τη μπερδέψει με κάτι άλλο, είναι ξεκάθαρη και εξατομικευμένη. Σίγουρα κάθε εξάρτημά της έχει επιλεγεί με αισθητικά κριτήρια, ακόμα πιο σίγουρα αυτά τα ίδια είναι που την ανάγουν σε μοτοσυκλέτα με σπορ καταβολές.Το περίτεχνο μονόμπρατσο ψαλίδι, το αφαιρούμενο υποπλαίσιο, το τεράστιο ανεστραμμένο πιρούνι, οι επιβλητικές ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες, το ογκώδες τελικό με τη διπλή απόληξη, όλα εντυπωσιάζουν ουσιαστικά στην πράξη και όχι στη θεωρία. O τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας προέρχεται από τη supersport Fireblade, έχει χωρητικότητα 998cc και σε σχέση με τον προηγούμενο διαθέτει 16% περισσότερη συνολική δύναμη και 5% αυξημένη ροπή. Οι 144 ίπποι δεν διεκδικούν πρωτεία στην κατηγορία των streetfighters, σίγουρα όμως είναι ικανοί να προσφέρουν συγκινήσεις και να μετακινούν σβέλτα τα 212 κιλά της μοτοσυκλέτας. Τα πολλαπλά προγράμματα οδήγησης με διαφορετικούς συνδυασμούς ισχύος, φρένου κινητήρα και συστήματος επιλογής ροπής τρέχουν σε ένα νέο, προηγμένο σύστημα διαχείρισης κινητήρα, μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου γκαζιού. Ο συμπλέκτης είναι πλέον τύπου slipper (ολίσθησης), ενώ η Honda προσφέρει και την έκδοση CB1000R+ με quickshifter (για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη) και ..θερμαινόμενα γκριπ τιμονιού.Τιμή: 14.500€Στις μέρες μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, η μεγάλη κατηγορία των μοτοσυκλετών τύπου Adevnture συγκινεί ακόμα και πρωτόλειους μοτοσυκλετιστές, άνευ ιδιαίτερης εμπειρίας, οπότε ένας ελαφρύτερος 1200ρης Τίγρης διαθέσιμος σε ..έξη διαφορετικές εκδόσεις ήταν κάτι παραπάνω από επιτακτική ανάγκη. Το μοντέλο καταργεί στο όνομά του τη λέξη Explorer και θα διατίθεται σαν Tiger 1200 XR (η πλέον ασφάλτινη έκδοση) και Tiger 1200 XC (η πιο χωμάτινη). Κάθε μία εξ αυτών έχει από δύο ακόμα υπο-εκδόσεις, με τον εξοπλισμό να είναι η κύρια διαφοροποίηση ανάμεσά τους. Πέραν του ονόματος Explorer, το Tiger 1200 έχασε και δέκα κιλά βάρους, από εξοικονόμηση σε κινητήρα, πλαίσιο και εξάτμιση. Η μοτοσυκλέτα έχει δεχθεί επεμβάσεις και αλλαγές σε περισσότερα από 100 σημεία, πάντα σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο, ενώ ο εξοπλισμός που διαθέτει στο εξής καθιστά τον Τίγρη πραγματικό ..αστακό.Έχει νέα προσαρμοζόμενα φώτα (Adaptive Cornering Light), μια τεράστια έγχρωμη οθόνη TFT, φωτισμό full LED, μονάδα IMU (αδρανειακή μέτρηση 6 αξόνων), Cornering ABS, ηλεκτρονικό γκάζι, traction control, σύστημα hill assist για εύκολο ξεκίνημα στις ανηφόρες, 6 οδηγικά προγράμματα που περιλαμβάνουν και το λίαν εξειδικευμένο Off Road Pro, ηλεκτρονική ανάρτηση και τελικό από την Arrow στις ακριβές εκδόσεις, σύστημα quickshifter για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς χρήση συμπλέκτη και προς τα πάνω και προς τα κάτω, μονόδρομο συμπλέκτη με υποβοήθηση, βελτιωμένης λειτουργίας και χρήσης cruise control, θερμαινόμενα γκριπ και σέλες οδηγού – συνεπιβάτη, τρεις παροχές ρεύματος (δύο 12V, μία USB), ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα καθώς και σύστημα Keyless που καταργεί τη χρήση του παραδοσιακού κλειδιού και δυσκολεύει πολύ τη ζωή του κλέφτη. Από άποψης κινητήρα, οι 141 ίπποι του χωρητικότητας 1.215cc τρικύλινδρου σε σειρά κινητήρα είναι οι περισσότεροι που υπάρχουν ανάμεσα στις μοτοσυκλέτες της κατηγορίας που διαθέτουν τελική μετάδοση με άξονα.Τιμή: 17.390€