Στην Κρήτη ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ξέρει από αλληλεγγύη!

Την αλληλεγγύη και τη στήριξη τους σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και στεγάζονται σε ιδρύματα, εξέφρασαν σύλλογοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλη την Κρήτη που στο πλαίσιο εκδηλώσεων τους με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης, συγκέντρωσαν χρήματα για τη στήριξη κοινωνικών δομών.Μάλιστα για το σκοπό αυτό έγινε συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τα μέλη των Προεδρείων των συλλόγων μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και τους εκπροσώπους τριών ιδρυμάτων που επελέγησαν από τους μοτοσικλετιστές να λάβουν τη χρηματική βοήθεια. Στη συνάντηση τα μέλη των προεδρείων του μηχανοκίνητου αθλητισμού ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και στήριξη της Περιφέρειας των εκδηλώσεων τους που έχουν κοινωνικό σκοπό ενώ παράλληλα εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στις τρεις κοινωνικές δομές. Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη ήταν παρόντες ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού Νίκος Συριγωνάκης, εκπρόσωποι των κοινωνικών δομών «Παιδόπολη Λασιθίου», «Κέντρο Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος Πηγή», Make a Wish, εκπρόσωποι των συλλόγων μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου Ηρακλείου, Ρεθύμνου, λέσχης μοτοσυκλετιστών Αγ. Νικολάου, Πόμπιας, Ιεράπετρας, αθλητική λέσχη μοτοσικλετιστών Χερσονήσου, ο σύλλογος «Chopper Club Κρήτης», ο σύλλογος βέσπα κλάμπ Ηρακλείου και η μοτο-ομάδα «Τα Καλά Κοπέλια».«Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο των ανθρώπων του αθλητισμού γιατί δεν έχει σχέση το ποσό που προσφέρεται αλλά η κίνηση, η πράξη, για να δοθούν κάποια χρήματα στα παιδιά, στις κοινωνικές δομές που την έχουν ανάγκη. Συγχαρητήρια σε όλους και από την πλευρά τη δική μας πάντα υποστηρίζουμε τέτοιες ενέργειες και δράσεις», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.Από την πλευρά του ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού Νίκος Συριγωνάκης πρόσθεσε: «Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ με εκπροσώπους συλλόγων από όλη την Κρήτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, συλλόγους από όλη την Κρήτη μοτοσικλετιστών, όπου σε εκδήλωση τους το Σεπτέμβριο συγκέντρωσαν ένα σεβαστό χρηματικό ποσό και σήμερα το διέθεσαν σε ιδρύματα όλης της Κρήτης. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τους εμπνευστές αυτής της όμορφης ιδέας καθώς επίσης και όλους όσους βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο ώστε η ιδέα αυτή να γίνει πράξη. Μια πράξη χαράς, μια πράξη σεβασμού, αλληλοβοήθειας μια πράξη αλληλεγγύης. Μια πράξη που αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού, μια πράξη που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός ενώνει, ότι αθλητισμός είναι πολιτισμός».Οι εκπρόσωποι των μοτοσικλετιστών και των ιδρυμάτων δήλωσαν:Βαγγέλης Κωστάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Σκαλανίου:"Eδώ ήρθαμε με την ευκαιρία της Παγκρήτιας Συνάντησης Μοτοσυκλετιστών, η οποία ήταν και επετειακή και η οποία γίνεται για είκοσι συνεχόμενα χρόνια. Η συνάντηση έγινε σε συνεργασία με όλες τις λέσχες και τις μοτοπαρέες του νησιού. Αποφασίσαμε να δώσουμε όλα τα κέρδη της οργάνωσης τα οποία είναι 7300€ να τα δώσει σε τρία κοινωφελή ιδρύματα η Παιδόπολη Νεάπολης, η Ζωοδόχος Πηγή και το Make a Wish Ελλάδος. H οργάνωση έγινε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και είχε απόλυτη επιτυχία και θεωρείται μία από τις καλύτερες μοτοσυναντήσεις στην Κρήτη. Επισκεφτήκαμε και τα τρία ιδρύματα μετά το πέρας της δικής μας εκδήλωσης και είδαμε από κοντά τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά. "Άννα Φερετζάκη, Πρόεδρος του Κέντρου Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος Πηγή:«Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι μοτοσικλετιστές βρέθηκαν στο χώρο και με τα παιδιά και με τους ανθρώπους που εργάζονται στη Ζωοδόχο Πηγή. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο για να δει κανείς που υπάρχουν τα προβλήματα και πώς μπορεί να βοηθήσει γιατί αφενός το χρηματικό ποσό είναι πολύ σημαντικό για τη στήριξη τέτοιων φορέων αλλά και η εθελοντική εργασία είναι και αυτός ένας τρόπος που μπορεί να κανείς να προσφέρει και όταν έρχεσαι σε επαφή με τον χώρο και βλέπεις τις ανάγκες και μπαίνεις μέσα σ αυτό θεωρώ ότι εκεί αλλάζει ο προσανατολισμός του καθένα».Πόπη Τζανάκη, εκπρόσωπος του «Make a Wish Κάνε μια ευχή» Ελλάδος:«Για εμάς είναι άκρως σημαντική η βοήθεια του Συλλόγου που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ο οργανισμός δεν επιδοτείται από κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και έτσι θα μας βοηθήσουν να στηρίξουμε το σκοπό μας γιατί τα χρήματα θα διατεθούν στην ενημέρωση των οικογενειών και γιατρών εδώ στο Ηράκλειο για να καταφέρουμε να αυξήσουμε τη πραγματοποίηση ευχών των παιδιών που δυστυχώς κάθε χρόνο αυξάνονται».Γιάννης Αρώνης, Διευθυντής στο παράρτημα προστασίας παιδιού Λασιθίου η «Παιδόπολη»:«Ευχαριστούμε θερμά για την σημαντική βοήθεια και το ενδιαφέρον που έδειξαν τα παιδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι σημαντικό στις ημέρες μας λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης φορείς του δημοσίου όπως είναι ο δικός μας με μειωμένες χρηματοδοτήσεις, να υπάρχουν τέτοιες σημαντικές ενισχύσεις για να καλύψουμε σοβαρά θέματα που υπάρχουν στη δομή μας. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια για την συνεργασία και στήριξη στο ίδρυμα μας».