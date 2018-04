Yamaha Tracer 900/900GT: Τα οδηγούμε στην Ισπανία

​Μελετημένα και βελτιωμένα

​Μέσα σε τρία χρόνια έχει κάνει περισσότερες από 30.000 ταξινομήσεις!

​Συνδυάζει σύγχρονη θέση οδήγησης με κορυφαίο κινητήρα και πολύ καλά περιφερειακά

​Το χαμηλό κέντρο βάρους έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ευελιξία

Σε “απλή” και ειδική -πλέον τουριστική- έκδοση GT, το Tracer του 2018 συγκεντρώνει πάνω του το ενδιαφέρον ενός κοινού που ψάχνει μια μοτοσυκλέτα για επτά μέρες την εβδομάδα..To 2015 είχαμε ταξιδέψει μέχρι τη Μάλαγα προκειμένου να οδηγήσουμε το πρωτοεμφανιζόμενο Tracer 900, μια μοτοσυκλέτα που είχε το δύσκολο ρόλο να αντικαταστήσει έναν πραγματικό ηγέτη των πωλήσεων, κοινώς το μοσχοπουλημένο TDM 900. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Ιάπωνας σκηνοθέτης δεν του έδωσε ένα δύσκολο χαρακτήρα να υποδυθεί, αφού είχαν φροντίσει οι τεχνικοί του Ιβάτα να πάρουν τη θέση του υποβολέα και να τον καθοδηγήσουν σε στρωτό έδαφος. Γιατί απλά το Τracer 900 του 2015 δεν είχε καμμία σχέση με το ΤDM 900 του παρελθόντος, βελτιωμένο δραματικά σε καίριους τομείς και όντας μια πρόταση για αναβάτες με περισσότερες απαιτήσεις, ειδικά στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς.Αυτή τη φορά βρεθήκαμε στη Γρανάδα της Ισπανίας, περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Μάλαγα στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, για να κάνουμε πάνω από 240 χιλιόμετρα στη σέλα του νέου βελτιωμένου Tracer 900 και της πρωτοεμφανιζόμενης GT έκδοσής του. Η Yamaha αφουγκράστηκε περισσότερους από 1.000 ιδιοκτήτες Tracer MY2015-2017 και ακολουθώντας τις παρατηρήσεις και τις προτροπές τους προχώρησε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση, που ευελπιστεί ότι θα την κρατήσει στην κορυφή των πωλήσεων. Μέσα σε τρία χρόνια το μοντέλο έχει κάνει περισσότερες από 30.000 ταξινομήσεις και αυτό από μόνο του ήταν παράγοντας που απαιτούσε προσεκτικές και σίγουρες κινήσεις εκ μέρους του εργοστασίου. Όπερ και εγένετο..Όταν έχεις ένα best seller στα χέρια σου προσέχεις πολύ τι θα του αλλάξεις και σε ποιά σημεία θα επέμβεις. Και όταν θέλεις αυτό το μοντέλο να αποκτήσει πλουσιότερα εξοπλισμένη έκδοση για ένα πιο απαιτητικό κοινό, τότε η προσοχή σου πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Με τη νέα σειρά Tracer 900 η Yamaha θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι όντως ήταν πολύ προσεκτική στις επιλογές αναβάθμισης και πως μέλημά της ήταν η ουσία και όχι ο εντυπωσιασμός. Αρχικά φρόντισε να της δώσει καλύτερη αεροδυναμική προστασία τοποθετώντας μεγαλύτερο ανεμοθώρακα, ο οποίος μάλιστα ρυθμίζεται χειροκίνητα και με το ένα χέρι, έστω και κάπως δύσκολα, ως προς το ύψος του (έως 5cm στο πάνω-κάτω). Φρόντισε επίσης για την άνεση του συνεπιβάτη, με ανασχεδιασμένα μαρσπιέ και χειρολαβές, καθώς και νέα σέλα.Σχεδιαστικά, γιατί αυτός είναι ένας παράγοντας που πάντα μετράει, αναθεώρησε την περιοχή εισαγωγής αέρα στο φέρινγκ, όπως επίσης και τα πλευρικά πτερύγια και καλύμματα του ρεζερβουάρ. Για να ταξιδεύει με μεγαλύτερη σταθερότητα το σύνολο μεγάλωσαν κατά 60mm το μεταξόνιο αλλάζοντας το ψαλίδι με ένα μακρύτερο και σετάρισαν τις ρυθμίσεις του αμορτισέρ (όλως περιέργως, όλα τα υπόλοιπα γεωμετρικά χαρακτηριστικά παρέμειναν στις ίδιες τιμές). Και για να μην κουράζεται ο οδηγός, ειδικά στην οδήγηση σε αστικό κύκλο, μίκρυναν το πλάτος του τιμονιού κατά 10 ολόκληρα εκατοστά και επανασχεδίασαν και τη δική του σέλα, που εξακολουθεί να ρυθμίζεται εύκολα και σε δύο θέσεις, πλην όμως προσφέροντας και ψηλότερη θέση οδήγησης κατά 5mm (αυτό μάλλον οφείλεται και στη νέα -ποιοτικότερη- επένδυση της διόροφης σέλας). Όλες οι παραπάνω αλλαγές αφορούν και στα δύο μοντέλα, πάμε όμως να δούμε τι παραπάνω έχει γίνει στην έκδοση GT. Αρχικά, παρατηρούμε σκληρές πλαϊνές βαλίτσες 22 λίτρων σε απόχρωση ασορτί με τη μοτοσυκλέτα και πίνακα οργάνων με οθόνη TFT, που παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών όπως ένδειξη σχέσης κιβωτίου, θερμοκρασία περιβάλλοντος και ψυκτικού υγρού, τρέχουσα χαρτογράφηση, μετρητή στάθμης καυσίμου και καταναλώσεις.Παράλληλα, έχει τοποθετηθεί νέο πιρούνι σε χρυσή απόχρωση και με πλήρεις ρυθμίσεις (στη στάνταρ έκδοση διαθέτει μόνο προφόρτιση), ένας τηλεχειριζόμενος ρυθμιστής προφόρτισης για το ελατήριο του αμορτισέρ, αλλά και σύστημα quickshifter στο κιβώτιο για να ανεβάζει ταχύτητες προς τα πάνω χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη. Οι προσθήκες, πάντα σε σχέση με την απλή έκδοση, συνεχίζονται με την ύπαρξη cruise control, πανομοιότυπο με αυτό του MT-10, που μπορεί να ρυθμιστεί για τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης σε 4η, 5η και 6η σχέση και μεταξύ 50 έως 180 χλμ/ώρα. Και, τέλος, σε μια μοτοσυκλέτα που προορίζεται για κάλυψη μεγάλων αποστάσεων, δεν θα μπορούσαν να λείπουν καλούδια όπως τα θερμαινόμενα γκριπ.Ακόμα και ένας μετρίου αναστήματος αναβάτης (1,78m) μπορεί να πατήσει καλά και με τα δύο πόδια στο έδαφος. Προτιμήσαμε τη σέλα στην ψηλότερή της θέση, που δίνει πιο «καθαρόαιμη» και αρχοντική αίσθηση. Σε αυτό συμβάλλει και το ρεζερβουάρ, που δεν ενοχλεί με τον όγκο του και βοηθά τη μοτοσυκλέτα να δείχνει ιδιαίτερα φιλική και εύκολη, ακόμα και στους επιτόπιους ελιγμούς. Τα μασπιέ βρίσκονται πιο πίσω από αυτό που περιμένεις, αλλά τελικά η συγκεκριμένη τοποθέτησή τους αποδεικνύεται μελετημένη. Η θέση οδήγησης είναι άνετη, όσο όρθια χρειάζεται, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μετατόπισης του τιμονιού πιο μπροστά ώστε όλοι να βολευτούν. Ανοίγεις το γκάζι και ο τρικύλινδρος σε σειρά κινητήρας των 847cc και 115Hp συνεχίζει να κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή να εντυπωσιάζει. Δεν έχει καθόλου υστέρηση στην απόκριση χαμηλά και ψηλά στροφάρει ακαριαία. Ο συμπλέκτης είναι ακριβής, το κιβώτιο λίγο σκληρό αλλά χωρίς ασάφεια και ήδη από τα πρώτα μέτρα νιώθεις “ένα” με τη μοτοσυκλέτα. Καμία παραξενιά, κανένα χούι που λέμε.Η ύπαρξη ABS και traction control αφήνουν τον αναβάτη να παραμείνει χαλαρός, στις μικρές ταχύτητες το χαμηλό κέντρο βάρους έχει ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα στην ευελιξία, επιτρέποντας εύκολους ελιγμούς χωρίς τη βαριά αίσθηση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες «ψηλοτίμονες» μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού. Το Tracer κάνει σαφές πως θα κινηθεί απροβλημάτιστα μέσα στην κίνηση, χαρακτηριστικό που είναι απαραίτητο για μια πραγματική all around μοτοσυκλέτα. Κατά την παρουσίαση, ο ρυθμός της βόλτας του γκρουπ μας δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε τουριστικός και το πρώτο που διαπιστώσαμε είναι ότι ξαναθυμηθήκαμε πως το Tracer φορτώνει χιλιόμετρα για πλάκα! Αρχικά οδηγήσαμε την έκδοση GT και δεν ήταν λίγες οι φορές που είδαμε 200 km/h σε μικρές ευθείες πριν καν το καταλάβουμε. Η σταθερότητα της μοτοσυκλέτας σε αυτά τα χιλιόμετρα είναι υποδειγματική και σε συνδυασμό με τα πανίσχυρα φρένα η ασφάλεια που αποπνέει είναι κορυφαία. Το νέο πιρούνι αποδεικνύει ότι δεν μπήκε τυχαία εκεί, μπορεί να στερείται της απόλυτης αίσθησης πλην όμως κάνει καλά τη δουλειά του και προσφέρει την απαιτούμενη σιγουριά στα “πολλά”.Αφήνουμε μια μικρή υποψία για «αισιοδοξία» του κοντέρ, καθώς αρκετές φορές μας ξάφνιασε, αλλά αν αυτό μας διαψεύσει τότε μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα με εντυπωσιακές δυνατότητες. Φυσικά μην περιμένετε να ταξιδεύετε σε ταχύτητες κοντά στην τελική, προστατευμένοι πίσω από κάποια τεράστια ζελατίνα-παρμπρίζ. Η τελευταία μπορεί να είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος, αλλά το πλάτος της έχει κρατηθεί στα πλαίσια του «στενού» και η κάλυψη είναι οριακά αποδεκτή. Αν στον κατάλογο αξεσουάρ της Yamaha υπάρχουν προσθήκες για μεγάλωμα της μετωπικής της επιφάνειας, τότε μάλλον θα είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προμηθευτούν οι χιλιομετροφάγοι αναβάτες.Υπήρχαν κομμάτια στη διαδρομή που μας “ξύπνησαν”, βγάζοντάς μας άγρια οδηγικά ένστικτα. Το Tracer όχι μόνο δεν αρνήθηκε, αλλά αντίθετα έδειχνε να το απολαμβάνει. Η γραμμική απόδοση του crossplane κινητήρα και το μεγάλο εύρος εκρηκτικής απόδοσης προσφέρουν αδιάκοπη παροχή ισχύος, κάνοντας τον αναβάτη να ανυπομονεί για την επόμενη στιγμή που θα ανοίξει το γκάζι. Το traction control σκοτώνει τις αναστολές και όσο σφιχτό και να είναι το στροφιλίκι έχεις την ευκαιρία να τη δεις «αδικημένο οδηγικό ταλέντο» πιέζοντας όλο και περισσότερο. Η ύπαρξη του quick shifter μετατρέπει τη γρήγορη οδήγηση σε απολαυστική διαδικασία, είναι ωραίο το συναίσθημα να κρατάς το γκάζι full open και χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη απλά να σπρώχνεις το λεβιέ προς τα πάνω. Οι αλλαγές άμεσες και σίγουρες, σε καμμία περίπτωση δεν υπήρξε υποψία δυσλειτουργίας. Σε ανελέητο κυνηγητό σε στροφιλίκι είναι αυτό που σε κάνει να φτάνεις στην επόμενη στροφή πιο γρήγορα και επικεντρωμένος στην έξοδο να στρίβεις με περισσότερα χιλιόμετρα στο ταχύμετρο.Τα περιθώρια κρατήματος δεν εξαντλούνται σχεδόν ποτέ και η ευκολία με την οποία το Tracer παίρνει μεγάλη κλίση αποτυπώνεται στο 180αρι πίσω ελαστικό και τη φθορά στις άκρες του πέλματός του. Ακόμα και στην υπερβολή όμως, τα εντυπωσιακά φρένα (δύο τετραέμβολες δαγκάνες μπροστά) θα φροντίσουν να επαναφέρουν την τάξη και έχοντας ως σύμμαχο το ABS δε θα αφήσουν τον αναβάτη ούτε να τρομάξει. Φυσικά υπήρχαν πολλά σημεία στη διαδρομή που προτιμήσαμε απλώς να μετακινηθούμε ακολουθώντας τους προπορευόμενους και τον πλοηγό μας. Εκεί ήταν που το Tracer έδειξε άλλη μια πτυχή του χαρακτήρα του. Δε λέει όχι σε χαλαρές μετακινήσεις, παρέχοντας ικανοποιητική άνεση και με τον κινητήρα να δουλεύει «ράθυμα» στην περιοχή των μεσαίων. Σε συνδυασμό με τη σωστή θέση οδήγησης δείχνει πως μπορεί να αποτελέσει ιδανικό σύντροφο για ασφάλτινες εκδρομικές αναζητήσεις και ταξίδια στα οποία η διατήρηση υψηλής μέσης ωριαίας ταχύτητας δεν είναι αυτοσκοπός. Στην επιστροφή βρεθήκαμε στη σέλα της “απλής” έκδοσης και είναι γεγονός ότι μας έλειψε το quick shifter. Κατά τα λοιπά, η οδηγική συμπεριφορά είναι πανομοιότυπη και μόνο σε οριακή οδήγηση το πιρούνι θα αποδειχθεί περισσότερο μαλακό από αυτό που θα θέλαμε.Όταν έχεις οδηγήσει μέσα σε λίγες ώρες δύο μοτοσυκλέτες ουσιαστικά πανομοιότυπες και σε συνθήκες βάζω φτερό στο κράνος, στο τέλος της ημέρας αυτό που μέτρησε είναι πως όλα έγιναν χαλαρά και αβίαστα. Η διαδρομή είχε πολλά να δούμε αλλά, ως συνήθως, μόνο την επόμενη στροφή είχαμε κεντραρισμένη στο οπτικό μας πεδίο. Κάπου στο βάθος βλέπαμε λίμνες, ποτάμια, αλπικό τοπίο και ..χιόνια, αλλά η ποιότητα της ασφάλτου ήταν αυτή που μας απασχολούσε. Μας είχαν πει ότι σε κάποια σημεία υπήρχαν κακοτεχνίες ή/και χώματα, οπότε συνδυαστκά με την όλη συμπεριφορά του Tracer φροντίσαμε να ανακαλύψουμε αν μας έλεγαν αλήθεια. Κοινώς, πάμε να χαρούμε οδήγηση. Συνδυάζοντας μια σύγχρονη θέση οδήγησης με κορυφαίο κινητήρα και πολύ καλά περιφερειακά, η Yamaha καταφέρνει και προσφέρει μια μοτοσυκλέτα ικανή να θέσει νέα στάνταρ στην κατηγορία.Εξάλλου, δεν υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία τιμής πολλές μοτοσυκλέτες που να ξεπερνούν τους 115hp, να ζυγίζουν λιγότερα από 215kg (γεμάτες) και να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες του αναβάτη τους επτά μέρες τη βδομάδα. Και μια που μιλήσαμε για τιμή, αυτή της ετοιμοπαράδοτης στάνταρ έκδοσης έχει ήδη οριστεί στα 11.150€, ενώ παραμένει άγνωστη η αντίστοιχη της GT, που αναμένεται στη χώρα μας μέσα στο Μάϊο.ΜΟΝΤΕΛΟ:YAMAHA TRACER 900 (900 GT)ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Τετράχρονος, τρικύλινδρος σε σειρά, υγρόψυκτος, 847cc, 2 ΕΕΚ4, βαλβίδες στον κύλινδρο, ηλεκτρ. ψεκασμόςΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 115Hp στις 10.000rpmΡΟΠΗ: 8,9kgm, στις 8.500 rpmΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: 6 σχέσεων (quick shifter)ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ: Υγρός πολύδισκοςΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: ΑλυσίδαΠΛΑΙΣΙΟ: Αλουμινένιο, τύπου “διαμάντι”ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Ανεστραμμένο πιρούνι KYB, μονό αμορτισέρ KYB με μοχλικό, αλουμινένιο ψαλίδιΦΡΕΝΑ: Δύο δίσκοι 298mm, ένας 245mm, τετραπίστονες δαγκάνες μπροστά, ABSΤΡΟΧΟI: 17” χυτές αλουμινένιες ζάντες, ελαστικά 120/70 και 180/55ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 1.500mmΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ: 850-865mmΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 18ltΒΑΡΟΣ: 214kg πλήρης υγρών (215 + 12 oι βαλίτσες)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.yamaha-motor.eu/gr