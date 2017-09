Άφησε... το pick up στην παραλία και πήγε για SUP

Με το Amarok είνα σίγουρο πως θα κάνεις και δουλειά και χόμπι!

Τα οχήματα της κατηγορίας pick up θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε εύκολα και οχήματαελευθέρου χρόνου. Εκτός από... αγροτική χρήση είναι ιδανικά για όσους αναζητούν ένα σκληροτράχηλο όχημα που πηγαίνει σχεδόν παντού και διαθέτει στον εξοπλισμό του όλες τις σύγχρονες ανέσεις.Το VW Amarok είναι ένα από αυτά και με αμέτρητες δυνατότητες. Τι σχέση όμως μπορεί να έχει το γερμανικό pick up με τον εκπαιδευτή και αθλητή SUP (Stand Up Paddle) Άκη Χρυσοχού;





Έκανε... σάλτο

Ο κορυφαίος αθλητής χρησιμοποιεί το Amarok ως όχημα (πραγματικά) ελευθέρου χρόνου Από την καρότσα στη... θάλασσα για κουπί! συνδυάζοντας το, με χόμπι και επάγγελμα.

Όπως θα δείτε και στο video του zougla.gr, ο Άκης Χρυσοχού έχοντας βάλει το VW Amarok στη... θάλασσα, ανεβαίνει στην καρότσα, παίρνει τη σανίδα του, τη ρίχνει στο νερό και φεύγει για προπόνηση!



Τόσο απλό, τόσο εύκολα με ένα pick up όχημα...