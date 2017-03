Λάμψη από τη Mercedes στη Γενεύη

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Η διεθνής έκθεση αυτοκινήτου της Γενεύης, ίσως, η πιο σημαντική και γκλάμουρους σε διεθνές επίπεδο, άνοιξε τις πύλες της για τους εκπροσώπους του Τύπου.



Βρισκόμαστε στην ελβετική πόλη, καλεσμένοι της Mercedes-Benz και καταγράφουμε οτιδήποτε συμβαίνει.





Επτά παγκόσμιες πρεμιέρες!

Όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων βρίσκονται εδώ, παρουσιάζοντας τα νέα μοντέλα και τις προτάσεις τους. Ένα από τα μεγαλύτερα περίπτερα διαθέτει η φημισμένη γερμανική φίρμα, η οποία συγκεντρώνει Πενήντα χρόνια... AMG και ο Θεός ας βάλει το χέρι του κάθε χρόνο το ενδιαφέρον όλων. Σήμερα, η Mercedes έκανε επτά παγκόσμιες πρεμιέρες, από την καινούργια E-Class Cabriolet έως την G 650 Landaulet και φυσικά την υπέροχη AMG GT concept.

Το τελευταίο μοντέλο παρουσίασε ο ίδιος ο πρόεδρος της Daimler AG, Dieter Zetsche. O επικεφαλής του ομίλου έκανε λόγο για ένα σπουδαίο τετράτροχο, τόσο από πλευράς σχεδίασης, τεχνολογιών και επιδόσεων. Μάλιστα, το συγκεκριμένο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια της Mercedes-AMG.





Απ' όλα τα καλά...

Φυσικά, από το stand της μάρκας δεν θα μπορούσαν να λείπουν όλα τα μοντέλα της γκάμας, από την A-Class έως την G, την οικογένεια της AMG με προεξέχοντα την επιβλητική GT R με το έντονο πράσινο χρώμα, τα ηλεκτρικά οχήματα και το μονοθέσιο των πρωταθλητών της F1.

Οι παγκόσμιες πρεμιέρες της Mercedes

E-Class Cabriolet

AMG GT Concept

AMG E 63 S Estate

AMG GT C Roadster Edition 50

AMG C 63 S Cabriolet Ocean Blue Edition

AMG C 43 Coupe Night Edition

Maybach G 650 Landaulet





