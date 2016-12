Ποιο μικρό αυτοκίνητο και σε ποια έκδοση έχει την μεγαλύτερη μεταπωλητική αξία;

Με το 3θυρο MINI One 1.2 με 105 ίππους έχεις την μικρότερη... χασούρα!

Ένα στοιχείο που απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών καινούργιων κυρίως αυτοκινήτων είναι ημεταπωλητική του αξία. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πριν ακόμα και από την αγορά πως η χασούρα θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, ενώ όταν αποφασίσεις να πουλήσεις ή ανταλλάξεις το αυτοκίνητό σου δεν θα στο... σκοτώσουν.Όπως αποδεικνύεται και σύμφωνα με μελέτη που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου MINI αποδεικνύεται κορυφαία αγορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του “Resale Value Giants” που δημοσιεύει το “Focus Online” το 3θυρο MINI One με τον κινητήρα των 1.2 λίτρων και τους 105 ίππους είναι το μοντέλο με την υψηλότερη αξία μεταπώλησης στη μικρή κατηγορία.Οι αξιολογήσεις που γίνονται βασίζονται σε αναλύσεις που διεξάγει το ινστιτούτο έρευνας αγοράς Bähr & Fess Forecasts, και από την έρευνα προκύπτει η προβλεπόμενη αξία μεταπώλησης των σημερινών νέων αυτοκινήτων μετά από τέσσερα χρόνια.Για το συγκεκριμένο μοντέλο και έκδοση οι ειδικοί της αγοράς προβλέπουν αξία μεταπώλησης 56,5% επί της σημερινής λιανικής τιμής σε τέσσερα χρόνια από την αγορά.Οι ειδικοί της αγοράς λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου αλλά και το κύρος της μάρκας, τις επιδόσεις τις συγκριτικές δοκιμές, τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη κατηγορία, τις έρευνες πελατών και τις γενικές οικονομικές εξελίξεις.Η τιμή του 3θυρου MINI one 1.2 με 105 ίππους ξεκινά από τα 17.690 σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο τιμοκατάλογο της εισαγωγικής εταιρείας.