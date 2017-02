Renault Trezor: Ψηφίστηκε το πιο όμορφο γιατί... είναι!

Βράβευση λόγω... ξεχωριστής ομορφιάς

Στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2016 η Renault παρουσίασε το πρωτότυπο μοντέλο της με την ονομασία Trezor.Η εμφάνισή του ήταν τόσο εντυπωσιακή που κατάφερε νααποσπάσει διθυραμβικά σχόλια από σύσσωμο τον Τύπο αλλά και όσους είχαν την ευκαιρία να το θαυμάσουν από κοντά.Τα θετικά σχόλια που απέσπασε, ήρθαν να επιβεβαιωθούν με τον καλύτερο τρόπο από τη βράβευση του στα πλαίσια του Festival Automobile International, όπου απέσπασε τον τίτλο Most Beautiful Concept Car of the Year 2016.



Με ηλεκτροκινητήρα

Το Trezor αν και πρωτότυπο εφοδιάζεται με το εξελιγμένο σύστημα ηλεκτροκίνησης που συναντούμε και στα μονοθέσια της γαλλικής φίρμας που συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula-Ε. Με τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα που έχει το Trezor εφοδιάζονται τα μονοθέσια της Formula-E Με αυτό τον τρόπο το εντυπωσιακό πρωτότυπο προσφέρει μοναδική οδηγική αίσθηση με μηδενικούς ρύπους. Παράλληλα μια σειρά προηγμένων τεχνολογιών που περιλαμβάνουν και σύστημα αυτόνομης οδήγησης δείχνουν την εστίαση της Renault στο να συνεχίσει να εφοδιάζει τα μοντέλα της με τεχνολογικά συστήματα αιχμής.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού του γκρουπ Renault Laurens van den Acker δήλωσε για αυτή την σημαντική διάκριση και έστειλε το μήνυμα για τις μελλοντικές τάσεις: «Οι δυναμικές, αισθησιακές γραμμές του TREZOR ανοίγουν το δρόμο για σχεδιαστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα δούμε σύντομα στα μελλοντικά μας μοντέλα».



