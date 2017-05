Τα νέα της πιάτσας, 103...

Αυτοκίνητα να καβαλάμε και ό,τι τρέλα θέλουμε πουλάμε...

Φίλες και φίλοι καλησπέρα και καλή εβδομάδα, όπως... πάντα!!! Λίγο (;) αργά τα σημερινά Νέα της Πιάτσας, αλλά θεωρώ πως αξίζει η αναμονή γιατί ως γνωστών θα διαβάσετε όσα δεν γράφονταιπουθενά αλλού, έτσι ώστε να είστε ενημερωμένοι για τα πάντα! Ακόμα και όσα γίνονται για εσάς χωρίς... εσάς και πίσω από τις κάμερες.Για να είμαι ειλικρινής σήμερα δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά, πολλά αλλά σας παροτρύνω να μπείτε απευθείας στο ψητό και από εβδομάδα που θα δούμε και τις πωλήσεις θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα!Βέβαια να μην ξεχάσουμε πως αυτή την εβδομάδα έχουμε και SEAJETS Ράλι Ακρόπολις, οπότε όσοι βρεθείτε προς Λαμία μεριά το ΣΚ, καλό είναι να πάτε να δείτε και καμία ειδική διαδρομή.Όσοι βρεθείτε για το συγκεκριμένο... σκοπό στην περιοχή, εύχομαι να περάσετε/ουμε όμορφα!!! Σε κάθε περίπτωση καλή επιτυχία σε όλους, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε πως είτε WRC, είτε ERC, ο αγώνας αυτός είναι εθνική υπόθεση!Για όσους τώρα θέλουν να μας ενημερώσουν για όσα γίνονται και δεν τα παίρνουμε... χαμπάρι μπορούν να το κάνουν στέλνοντας e mail με την ένδειξη «Για τα Νέα της Πιάτσας» στοή με μήνυμα στο).

Καλή ανάγνωση!











ΤΟ... ΠΟΙΗΜΑ (;) ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ*

Στηρίξτε με στηρίξτε με

στην πλάτη μου σφυρίξτε με...

*από αναγνώστη



QUIZ

Γιατί υπάρχει τόσο γκρίνια για τους μισθούς, όταν αρκετοί από αυτούς που... αρθρογραφούν είναι πολυθεσίτες, το διαφημίζουν, άρα κονομάνε από παντού;

Συνάντηση σε καφέ της Πολιτείας (στην Κηφισιά) πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα τα μέλη του θεσμού Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα. Στο... ρεζουμέ, αποφασίστηκε να γίνεται εφεξής ανοιχτή ψηφοφορία, να μην έχουν δικαίωμα ψήφου οι Ηλίας Παπαιωάννου, Γιάννης Χαρίτος και Παναγιώτης Ντάνος καθώς και να μην προχωρήσει ο θεσμός Pick Up of the year. (διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ πατώντας ΕΔΩ)

Οργανωτικές αλλαγές στην εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Peugeot. Ο Γιώργος Αλπός αναλαμβάνει διευθυντής ανάπτυξης δικτύου και ποιότητας.

Ποιοι είναι άραγε οι... αρθρογράφοι που ζητούν μάλιστα και εμπορική στήριξη και ποιοι οι εμπορικοί, πιεστικοί και εκβιαστές διαφημιστές, στο χώρο του αυτοκινήτου;





Για τις συνολικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει με στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τιμήθηκε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια στα φετινά Βραβεία «Bravo Sustainability Awards 2017».









Σχεδόν 30 δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι Μέσων θα ταξιδέψουν στην Πορτογαλία για να οδηγήσουν το νέο Jeep Compass. Μία προσπάθεια της ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας που δείχνει και την βαρύτητα που δίνουν τα στελέχη της στο συγκεκριμένο μοντέλο.



Ο Όμιλος Συγγελίδη και η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Peugeot θα στηρίξει το πλήρωμα Καρέλλη - Παναγιωτούνη που θα τρέξουνσ το φετινό SEAJETS Ράλι Ακρόπολις με έναν αγωνιστικό Peugeot 208VTI της κατηγορίας R2. Να σημειώσουμε πως ο Χρυστόστομος Καρέλλης είναι επικεφαλής της Autokar, επίσημου διανομέα της Peugeot στη Λαμία.



Έντονη φημολογία υπάρχει τις τελευταίες ημέρες για αλλαγή σε εισαγωγική εταιρεία και μάλιστα σε πολύ ψηλό επίπεδο...



Άμα είσαι... άρρωστος με την δουλειά σου και γου΄στάρεις αυτο που κάνεις...







Πολύ σημαντική ήταν η κίνηση των εργαζομένων στη Pirelli να βρεθούν στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου παρέα με τα παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS Βάρης και του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αθήνας.





Ένθετο αυτοκινήτου από την Εφημερίδα των Συντακτών με την υπογραφή του Διονύση Λιβέρη...







Αλλαγές στα αεροπορικά εισιτήρια ΔΕΝ γίνονται...



Η εταιρεία Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, επίσημος διανομέας και επισκευαστής του FCA Group για τις μάρκες Fiat & Alfa Romeo, συμμετείχε ως χορηγός στην εκδήλωση του πολυσυνεδρίου Money show, που πραγματοποιήθηκε από 19-21 Μαίου, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency στην Θεσσαλονίκη.







Σχεδόν 60 σελίδες αυτοκίνητο είχε την περασμένη Κυριακή το περιοδικό ΚΑΠΑ της εφημερίδας Καθημερινή. Το επιμελήθηκε ο Άρης Γαλανόπουλος.







Την Κυριακή 28 Μάιου βγήκε στα περίπτερα το τεύχος Νο2 του «Motorone», το οποίο κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα Ελευθερία του Τύπου. Την ύλη επιμελήθηκαν οι Βαγγέλης Κιούσης και Γιάννης Αδάναλης.







Τον Θανάση Παπαθεοδώρου, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το Project «Formula 1 στην Δραπετσώνα» έχει καλεσμένο αυτή την Τετάρτη στο High TV και στην εκπομπή «Πάνω από τα Όρια», ο Στράτος Φωτεινέλης.









Μπορεί να έχουμε ράλι Ακρόπολις αλλά οι διοργανωτές, για πρώτη φορά στην ιστορία του σύγχρονου θεσμού ΔΕΝ πραγματοποίησαν ούτε καν συνέντευξη Τύπου. Τέτοια ξεφτίλα...



H Ford αναζητά νέους τρόπους προβολής...











Σε άλλο... κόσμο (θα το λέγαμε και επίπεδο) ο Πάνος Σειτανίδης που συνεχίζει να κάνει τα δικά του προκειμένου να μας ενημερώνει από διαφορετική οπτική γωνία για την Formula 1.







Εκδήλωση στα τέλη Ιουνίου με... γρήγορα μοντέλα της γκάμας ετοιμάζει η Ford.



Δημοσιογραφική εκδήλωση «τρέχει» αυτή την εβδομάδα από την Honda η οποία παρουσιάζει το νέο της Civic.







Τελικό... Champion League έχουμε το ερχόμενο Σάββατο και η Nissan που είναι χορηγός της κορυφαίας διοργάνωσης διοργανώνει εκδήλωση στο Gazarte!



Εκδήλωση ετοιμάζει σε λίγες ημέρες το Auto Greek News...









Στην Ισπανία παρουσιάζει την επόμενη εβδομάδα το νέο XC60 η Volvo. Όπως μαθαίνουμε την εκδήλωση θα παρευρεθούν μόνο εκπρόσωποι Κυριακάτικων εφημερίδων. Συνολικά θα ταξιδέψουν 10 άτομα.

Έχουμε πολλά χρόνια να τις δούμε και για να πούμε την αλήθεια το χαρήκαμε. Ο λόγος για τις, Ατζελίνα Λαγκαδινού και Καλιόπη Μαρούλη, που έχουν περάσει από τα γραφεία Τύπου των Peugeot και Chevrolet αντίστοιχα. Να είναι καλά το Facebook...







Νέο τεύχος, Νο17, για την εφημερίδα Auto Free Sunday, που κυκλοφόρησε το περασμένο Σαββατοκύριακο.







Start Your Engines, ονομάζεται η νέα εκπομπή που γύριζεται στην Κύπρο και παρουσιάζει ένας παλιός γνώριμος της Ελλάδας, ο Στέλιος Κυθρεώτης, γνωστός σε πολλούς και ως ο «Κύπριος».



Δείτε το 1ο επεισόδιο



Ατάκες και... σπόντες του Στράτη Χατζηπαναγιώτου:

























Πωλήσεις Περιοδικών Αυτοκινήτου - Μοτοσικλέτας

Το χρονικό διάστημα 22-28/5/2017 και σύμφωνα με το πρακτορείο διανομής Τύπου «Ευρώπη» το περιοδικό Auto Τρίτη πούλησε 5.750 τεύχη.



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**

Σελίδες με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.zougla.gr 7

2. www.protothema.gr 16

3. www.gazzetta.gr 18

4. www.sport24.gr 19

5. www.newsit.gr 23

6. www.sport-fm.gr 28

7. www.car.gr 30

8. www.pronews.gr 42

9. www.skai.gr 49

10. www.newsbomb.gr 50

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)

Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο (TOP10)*

1. www.newsauto.gr 218

2. www.autotriti.gr 274

3. www.gocar.gr 294

4. www.autoblog.gr 545

5. www.motori.gr 598

6. www.drive.gr 684

7. www.4troxoi.gr 768

8. www.autogreeknews.gr 976

9. www.caranddriver.gr 1.264

10. www.caroto.gr 1.835

11. www.ix.gr 1.995

12. www.enkinisi.gr 2.384

13. www.motornews.gr 2.502

14. www.carzine.gr 2.694

15. www.gonews.gr 3.026

16. www.motorsite.gr 3.188

17. www.epitrohon.gr 4.095

18. www.carwall.gr 4.423

19. www.offroader.gr 5.683

20. www.4drivers.gr 6.385

21. www.highoctane.gr 11.423

22. www.kartnews.gr 17.963

23. www.topspeed.gr 19.499

24. www.autoliveris.gr 20.345

25. www.automoto.com.gr 21.184

26. www.auto-internet.gr 27.041

27. www.trcoff.gr 28.547

28. www.ixauto.gr 38.397

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα

** μέτρηση 29/5/2017

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ





Στο zougla.gr αγαπάμε τους αγώνες και τις σοβαρές προσπάθειες και το δείχνουμε με πράξεις