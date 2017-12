Τα νέα της πιάτσας, 127...

Καλό είναι να έχουμε υψηλή διάθεση όμως να μην ξεχνάμε και τους συνανθρώπους μας...

Με θετικό πρόσημο έκλεισε η αγορά αυτοκινήτου το Νοέμβριο...

Φίλες και φίλοι καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας! Δευτέρα σήμερα και ο καιρός για μήναείναι ιδιαίτερα καλός (τουλάχιστον στην Αθήνα), οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που μας ανεβάζει τη διάθεση. Σαφώς και υπάρχουν προβλήματα, σαφώς και πολύς κόσμοςέχει θέματα όμως κοιτάζουμε μπροστά, γιατί αλλιώς θα μείνουμε στάσιμοι.Βέβαια υπάρχουν και πολλοί πουστην περιοχή τηςκαι αυτό μπορείς να το συνειδητοποιήσεις μόνο αν βρεθείς στην περιοχή μετά από τόσες ημέρες. Εκεί ο χρόνος σταμάτησε και οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν την καθημερινότητά τους...Την περασμένη εβδομάδα ομας προέτρεψε πριν από μία δημοσιογραφική αποστολή να πάμε (μαζί με τονκαι τον) και να δούμε το μέγεθος της καταστροφής. Αυτό που είδαμε δεν έχει λόγια να το περιγράψουμε. Παρακάτω μπορείτε να δείτε και video από το «» που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής...Στα της αγοράς τώρα,και όπως φαίνεται «» κάτι γίνεται.Ένα θετικό στοιχείο που δείχνει ότι οιέχουν αρχίσει να βρίσκουν ένακαι βεβαίως με αυτό τον τρόπο διατηρούνται και θέσεις εργασίας. Από την άλλη ο κόσμος αποκτά καινούργιο αυτοκίνητο και σίγουραΑναμένουμε να δούμε που θα κλείσει φέτος η αγορά αλλά και ποια θα είναι η προοπτική για το 2018, που οι προβλέψεις δείχνουν άνοδο, εκτός βεβαίως απροόπτων...

Καλή ανάγνωση!

Υ.Γ. Όσοι εύχονται να ψοφήσει η κατσίκα του... γείτονα να προσέχουν στο τέλος μην... ψοφήσει η δικιά τους!!!

ΑΤΑΚΑ



Με μπριζόλες και σουβλάκια η πιάτσα τρώει... μεζεδάκια !

Ο Πάρις Ποντίκας (από ΕΡΑ Σπορ και Πρώτο Πρόγραμμα) μου μετέφερε μία ατάκα των Αμερικάνων που ταιριάζει σε όσους το παίζουν ξύπνιοι και αξίζει να την δημοσιεύσω: "don't take me for granted" (μην με θεωρείται δεδομένο).

Μία ξεχωριστή εκδήλωση κυρίως για πελάτες και φίλους της Bentley (υπήρχαν και δημοσιογράφοι αλλά λίγοι) διοργάνωσε η Bentley Athens με εκλεκτή... προσκεκλημένη την ολοκαίνουργια Continental GT. Μάλιστα για την περίσταση βρέθηκε στην Ελλάδα και ο Philipp Noack, γενικός διευθυντής πωλήσεων Ευρώπης.

Εορταστική συνάντηση με δημοσιογράφους, συνεργάτες και αντιπροσώπους της Βορείου Ελλάδος, πραγματοποίησαν στελέχη του ομίλου Νικ. Ι. Θεοχαράκης την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.









Η λέξη σεβασμός δεν υπάρχει πλέον ούτε από τους φωτογράφους (φυσικά δεν αναφερόμαστε σε όλους) που προσπαθούν να κάνουν - περάσουν το δικό τους, δημιουργώντας προβλήματα. Μάλλον ξεχνούν πως όταν βρίσκονται σε εκδηλώσεις - παρουσιάσεις δεν είναι εκεί για να κάνουν το κέφι τους και να ειρωνεύονται αλλά για να καλύψουν τις φωτογραφικές ανάγκες των Μέσων.





Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ή καλύτερα... πάρτι διοργάνωσε η BMW - Σπανός στο κατάστημα της λεωφόρου Συγγρού την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου. Μετά το πέρας της εκδήλωσης καταλάβαμε και το λόγο που υπάρχει αυτή η θετική αύρα στους εργαζόμενους οι οποίοι με τη σειρά τους την μεταφέρουν στους πελάτες.





H νέα X-Class έκανε την εμφάνισή της στις εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου...

Αποχώρησε από το FCA Group ο product manager Νίκος Κακαβούλης. Τη θέση αναλαμβάνει ο Δημήτρης Γεωργατζάς.

Μπορεί να μην συμπεριληφθήκαμε στην λίστα της Jaguar (TOP3 στην εκδήλωση art of performance), ωστόσο μας ικανοποίησε που με τη δεύτερη προσπάθεια πετύχαμε μία απίστευτη βαθμολογία (50.074) που οι άνθρωποι της οργάνωσης μας είπαν πως ήταν η υψηλότερη στην Ευρώπη!





O θεσμός Dirt Games κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ενώ ολοένα και περισσότεροι ασχολούνται με αυτόν. Όπως είδαμε στον τελευταίο αγώνα, τόσο ο Γιάννης - Μάριος Παπαδόπουλος αλλά και Δημήτρης Διατσίδης έδωσαν το παρών για να οδηγήσουν χωμάτινη φόρμουλα.









Ο ιδιοκτήτης της εισαγωγικής εταιρείας των αυτοκινήτων Subaru αλλά και των Speedcar, Γιάννης Χεκιμιάν έδειξε σε πρόσφατο αγώνα (Dirt Games) πως δεν είναι του... καναπέ αλλά γνωρίζει πολύ καλά τα μυστικά της γρήγορης οδήγησης! Καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι, κατάφερε να κερδίσει τόσο στην κατηγορία των 650 όσο και στην κατηγορία των 750 κ.εκ.





Το νέο ηλεκτρονικό τεύχος, Νο48 του gocar magazine, είναι πλέον διαθέσιμο για ταμπλέτες και smartphones Android. Να σημειώσουμε πως μέχρι πριν λίγες ημέρες ήταν διαθέσιμο μόνο για iPad και συνολικά είχαν κατεβάσει την εφαρμογή 30.000 άτομα.





Με την Skoda Fabia του Μίλτου Κύρκου θα συμμετάσχει το zougla.gr στον αγώνα HTTC που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στο αυτοκινητοδρόμιο της πόλης των Μεγάρων. Ένα αυτοκίνητο που συμμετέχει στο ενιαίο πρωτάθλημα του ΣΟΑΑ (Σύνδεσμος Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτων) και μάλιστα κατάφερε να κερδίσει στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς!

Την Τρίτη το απόγευμα 12 Δεκεμβρίου θα αναδειχτεί το Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς, όπου φέτος η ανάδειξή του γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (www.heliev.gr) αναρτήθηκε και πάλι στο διαδίκτυο ύστερα από την τρίμηνη διακοπή της λειτουργίας της για τον επανασχεδιασμό της.

Διπλή δημοσιογραφική αποστολή στα Καλάβρυτα διοργάνωσε η BMW με αφορά τα ολοκαίνουργια BMW Series 6 GT και BMW X3. Στην περιοχή είχε τουλάχιστον πέντε χρόνια να διεξαχθεί παρουσίαση αυτοκινήτου. Περιττό να γράψουμε πως η φιλοξενία της ομάδας BMW Group ήταν υποδειγματική.







Σχεδόν έτοιμες είναι οι νέες εγκαταστάσεις της Ford Car Center στη λεωφόρο Συγγρού 371 στο Παλαιό Φάληρο.

Νέα ιστοσελίδα για το φορτηγό και τις μεταφορές που επιμελείται ο εκδότης - δημοσιογράφος Νίκος Λιβανός. Όπως ο ίδιος ενημέρωσε, σε μία εβδομάδα η σελίδα που διαχειρίζεται είχε 5.000 επισκέψεις. Να σημειώσουμε πως παραμένει επικεφαλής της στήλης του αυτοκινήτου στην εφημερίδα «Τα Νέα».





O Νίκος Μερτέκης για τα περιοδικά αυτοκινήτου.





Συνεργασία με την εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέα Σελίδα» ξεκίνησε ο Νίκος Λουπάκης ο οποίος συνεχίζει παράλληλα να εργάζεται στο tvxs.gr και με το μηνιαίο περιοδικό για την αγορά κρέατος Meat News.





Έτοιμος για την ΓΑΔΑ είναι ο Πέτρος Τριανταφύλλης!!! Για ποιον χτυπά η καμπάνα;







Η κίνηση του επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του BMW Group, Κωνσταντίνου Διαμαντή να προσκαλέσει τον Νίκο Κυριαζή από το kalavrytanews.com έδωσε τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους από τα πανελλαδικά Μέσα να μάθουν περισσότερα πράγματα για την περιοχή των Καλαβρύτων, όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των BMW Series 6 και X3.





live πρόγραμμα του sport fm είχε βγει στον αέρα από την έκθεση αυτοκινήτου με παρουσιαστές τους, Αντώνη Καρπετόπουλο και Σταύρο Χονδροθύμιο!





Επιστρέφει άραγε ο Κώστας Καββαθάς; Για να δούμε...





Τα... ΄χωσε για χορηγούμενη ανάρτηση σχετικά με την Volvo ο Παντελής Πατέλος και ο Στράτης Χατζηπαναγιώτου έδωσε την δική του απάντηση στην ανάρτηση...







Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Nissan Europe, Paul Willcox είχαν στο ξενοδοχείο Intercontinental ο Τάκης Θεοχαράκης μαζί με Έλληνες δημοσιογράφοι όπου και συζήτησαν θέματα που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, την αυτόνομη οδήγηση και την συνδεσιμότητα μεταξύ οχημάτων.





Ατάκες και... σπόντες του Στράτη Χατζηπαναγιώτου:































ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

12-14 Δεκεμβρίου

Alfa Romeo Stelvio QV στο Ντουμπάι

14-15 Δεκεμβρίου

Dacia Duster στην Αθήνα (Πανευρωπαϊκή παρουσίαση)

14-15 Δεκεμβρίου

Volvo XC40 στην Βαρκελώνη

14-15 Δεκεμβρίου

VW Polo Gti στη Μαγιόρκα

14-15 & 18-19 Δεκεμβρίου

Ford Ecosport στην Πορτογαλία

8-10 Ιανουαρίου

Mercedes στο Λας Βέγκας

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**

Σελίδες με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.zougla.gr 5

2. www.protothema.gr 14

3. www.gazzetta.gr 18

4. www.sport24.gr 19

5. www.newsbomb.gr 29

6. www.newsit.gr 30

7. www.sport-fm.gr 38

8. www.sdna.gr 52

9. www.newsbeast.gr 62

10. www.kathimerini.gr 74

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)





Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο (TOP10)*

1. www.newsauto.gr 101

2. www.drive.gr 234

3. www.autotriti.gr 253

4. www.gocar.gr 262

5. www.motori.gr 397

6. www.4troxoi.gr 730

7. www.autoblog.gr 762

8. www.autogreeknews.gr 874

9. www.enkinisi.gr 1.253

10. www.caroto.gr 2.554

11. www.carzine.gr 3.226

12. www.gonews.gr 3.525

13. www.epitrohon.gr 4.373

14. www.4drivers.gr 6.672

15. www.motornews.gr 6.691

16. www.offroader.gr 10.944

17. www.autonomous.gr 13.834

18. www.automoto.com.gr 15.966

19. www.motorsite.gr 16.225

20. www.highoctane.gr 23.103

21. www.kartnews.gr 24.725

22. www.topspeed.gr 27.759

23. www.autoliveris.gr 30.410

24. www.auto-internet.gr 36.844

25. www.ixauto.gr 61.666

26. www.trcoff.gr***

27. www.x-auto.gr ***

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα

** μέτρηση 11/12/2017 (13:00)

***δεν εμφανίζονται στην ελληνική κατάταξη





Σελίδες με αγγελίες αυτοκινήτων

1. www.car.gr 23

2. www.ix.gr 2.044

3. www.carwall.gr 3.779





Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Έτοιμοι για τον... παγκόσμιο τελικό μπιλιάρδου οι Βαγγέλης Γκούμας και Πάρις Ποντίκας