Τα νέα της πιάτσας, 141...

Ο Μάρτιος ξεκίνησε αρκετά καλά σε πωλήσεις και υπάρχει αισιοδοξία...

Αφήστε τα προσωπικά σας, ασχοληθείτε με τους αναγνώστες και όχι τι κάνουν οι ανγαωνιστές σας...

Φίλες και φίλοι καλησπέρα και. Θα ξεκινήσω σήμερα με την... τραγική κατάσταση που έχει δημιουργήσει τοαπό τηνπου δημιουργεί δυσφορία και αλλάζει το χρώμα στα αυτοκίνητά μας.Δεν φτάνει που είχαμε τη...από ταήρθε και το χώμα και έ! Μία δυνατή βροχή θα καθαρίσει την, άρα περιμένουμε...τώρα πάει σχετικά καλά (συγκριτικά με πέρυσι) καθώς τα πρώτα στοιχεία τουδείχνουνκαι αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι θετικό από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις κανείς.Το ζητούμενο είναι πως ο κόσμοςμέσο αυξάνοντας σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο τηςτου, αφού τα νέα μοντέλα εφοδιάζονται με πλήθοςΣτα του χώρου τώρα, είναι ξεκάθαρο πωςμε ό,τι αυτό συνεπάγεται.Δυστυχώς ένας τόσο μικρός χώρος με ωραία θεματολογία δεν λέει με τίποτα να ξεκολλήσει και είναι σα να λέει, δεν θέλω να πάω μπροστά.Αντί ο καθένας να κοιτάξει τη δουλειά του, κοιτάζει τους άλλους και με κάθε πρώτη ευκαιρία αρχίζει τοσε συναδέρφους και εταιρείες...Με λίγα λόγια αντί να νοιαστούν οι επαγγελματίες για τους αναγνώστες τους, «νοιάζονται» για τους ανταγωνιστές τους (όχι βέβαια όλοι).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Η Ατάκα της Εβδομάδος



Η πιάτσα γκαζώνει και το λιμάνι... «απογειώνει»!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Θετικά ξεκίνησε ο Μάρτιος για την αγορά του αυτοκινήτου. Μέχρι τα μέσα του μήνα η 10άδα των εταιρειών είχε ως εξής:

Toyota Nissan Hyundai Citroen Renault Fiat VW Peugeot Suzuki Opel

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Οργανωτικές αλλαγές στη Mercedes-Benz Ελλάς. Ο Κωνσταντίνος Καπλάνογλου αναλαμβάνει τη θέση του Mercedes-Benz Vans Sales Senior Manager στη Διεύθυνση Επαγγελματικών Οχημάτων. Στη θέση του ως Fleet Sales & Used Cars MBC Senior Manager προάγεται ο Θεόδωρος Καραγιάννης. Αντίστοιχα στη θέση του Corporate Sales Manager μετακινείται ο Ευστράτιος Μπατσολάκης.

Η Ιωάννα Βελετά έχει αναλάβει από την 1η Φεβρουαρίου καθήκοντα ως CASE Implementation Manager, έχοντας πλέον την ευθύνη του συντονισμού όλων των τμημάτων εντός της Mercedes-Benz Ελλάς, αναφορικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών που σχετίζονται με το CASE (Connected, Autonomous, Sharing/Services & Electric) στην Ελλάδα.

Η Κατερίνα Ζήσου από τον τομέα Trucks Marketing, έχει αναλάβει τη θέση MB Cars and smart Above the Line Marketing και είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και τον συντονισμό της διαφημιστικής προβολής της μάρκας, αντικαθιστώντας την Αναστασία Μπίτσικα που μετακινήθηκε στη θέση MB Cars and smart Below the Line Marketing με αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση των εταιρικών και προϊοντικών εκδηλώσεων και χορηγιών.

Τέλος, η Στέλλα Μάνεση αναλαμβάνει τη θέση Trucks & Customer Services Marketing, ενώ τη θέση Vans & Buses Μarketing διατηρεί η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ξεκάθαρη είναι πλέον η... κόντρα ανάμεσα σε newsauto.gr και sdna.gr με θέμα το νέο Ford Fiesta. Στο πρώτο, γράφτηκε πως το Fiesta ολοκληρώνει την σταδιοδρομία του ενώ στο δεύτερο (αθλητικό site) η Αριάδνη Γερασιμίδου γράφει για την πορεία του αυτοκινήτου που μόλις ξεκίνησε. Για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια...





-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Νίκος Μερτέκης διευθυντής του περιοδικού Car and Driver το οποίο κυκλοφορεί πλέον με την εφημερίδα Παραπολιτικά, συζητά όπως φαίνεται και κάτι καινούργιο σε επίπεδο συνεργασίας, με τον Όμιλο. Για να δούμε...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ (οδηγών ταξί) Θύμιος Λυμπερόπουλος θα είναι σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή Garage του Πάρι Ποντίκα στην ΕΡΑ Σπορ (11-12 το βράδυ).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Όχι μία αλλά 3 πρώτες θέσεις και μάλιστα στις κορυφαίες κατηγορίες, κέρδισαν οι οδηγοί που τρέχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αναβάσεων με αυτοκόλλητα του zougla.gr. Ο Μάριος Ηλιόπουλος με Ford Fiesta πέτυχε τον απόλυτο χρόνο ημέρας κερδίζοντας ταυτόχρονα την Formula Saloon. Ο Γιώργος Κεχαγιάς με Ford Sierra Cosworth ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία ενώ ο Μίλτος Κύρκος με Skoda Fabia σημείωσε διπλή νίκη στο Ενιαίο πρωτάθλημα.





-----------------------------------------------------------------------------------------------

Τέλη Μαΐου θα κυκλοφορήσει μαζί με το περιοδικό "Κ" της εφημερίδας Καθημερινή το ετήσιο αφιέρωμα για το αυτοκίνητο. Την επιμέλεια έχει αναλάβει ο Άρης Γαλανόπουλος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Πλέον τα περιοδικά αυτοκινήτου έχουν γίνει σαν τα... τυροπιτάδικα. Σε κάθε γωνία έχει και από ένα. Και αυτό διότι το ένα μετά το άλλο κυκλοφορούν μαζί με εφημερίδες. (την παρατήρηση μας την έστειλε αναγνώστης και την δημοσιεύουμε).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Η Βελμάρ ήταν αυτή που έδωσε το παρών στο 3ο Σαλόνι Αυτοκινήτου Βορέιου Ελλάδας με την γκάμα μοντέλων BMW, MINI και BMW i.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Μεγαλώνει σε χώρους το newsauto.gr κα αυτός είναι ο λόγος που τα γραφεία του θα επεκταθούν και άλλο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Στο 4o Επιχειρηματικό Forum Ελλάδας - Σουηδίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου.





-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Παντελής Πατέλος, φίλαθλος της ΑΕΚ ποζάρει με ποδηλάτη της ομάδας του με φόντο άλλους αναβάτες του... Παναθηναϊκού! Τις ομάδες αυτές στηρίζει η Skoda Μακρής που έδωσε δυναμικό παρών στην ανάβαση Διονύσου.





-----------------------------------------------------------------------------------------------

Σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Άρης Σταθάκης θα μετονομάσει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της πόλης ο Δήμος Σπάρτης ως ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπο του αείμνηστου δημοσιογράφου και βουλευτή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Μαρτίου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Γύρισμα με ηλεκτρικό BMW i3 (με ξένα νούμερα) έξω από τα εκπαιδευτήρια Δούκα στο Μαρούσι. Λέτε να ετοιμάζεται κανένα διαφημιστικό;





-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του BMW Group Κωνσταντίνος Διαμαντής και επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Mercedes Benz Αλεξάνδρα Χρυσσού βρέθηκαν στην έκθεση αυτοκινήτων της Βορείου Ελλάδος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Το Auto Τρίτη αναζητά πωλητές για άμεση πρόσληψη.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Το νέο Citroen C4 Cactus αποκαλύφτηκε στην έκθεση αυτοκινήτου της Θεσσαλονίκης και όπως μπορείτε να δείτε στο περίπτερο της εταιρείας Γιαννίρης έδωσαν το παρών, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Βουλευτής Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας, ο Γενικός Διευθυντής της Citroen Δημήτρης Καββούρης, η οικογένεια Γιαννίρη κ.ά.





-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση των εξειδικευμένων τεχνητών της Mondial Assistance από την Kosmocar SA, οι οποίοι θα επανδρώσουν τα οχήματα οδικής βοήθειας των εταιρειών VW, Audi και Skoda. Συγκεκριμένα θα βγουν στους... δρόμους 3 VW Caddy, 1 Audi Q3, 1 Skoda Octavia Combi Scout τα οποία εξοπλίζονται με διαγνωστικά μηχανήματα, ανταλλακτικά και ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν έκτακτες ανάγκες στο δρόμο...





-----------------------------------------------------------------------------------------------

Η εταιρεία Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε., επίσημος διανομέας της Porsche AG στην Ελλάδα, υποστηρίζει την Εθνική Λυρική Σκηνή στη φετινή παραγωγή της όπερας «Ο Μαγικός Αυλός».

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Αυξάνουν και... πληθαίνουν σιγά - σιγά τα Tesla που κυκλοφορούν στην Ελλάδα τα οποία οι νέοι τους ιδιοκτήτες τα φέρουν από το εξωτερικό καθώς δεν υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία.





-----------------------------------------------------------------------------------------------

Όσοι δεν προλάβατε να παρακολουθήστε την τηλεοπτική εκπομπή αυτοκινήτου Traction που μεταδόθηκε από το Star Channel την Κυριακή 18 Μαρτίου μπορείτε να το κάνατε παρακάτω.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ο οδηγός αγώνων Τάκης Κουτσίκος είναι ο καλεσμένος του Στράτου Φωτεινέλη στην τηλεοπτική εκπομπή Πάνω από τα Όρια αυτής της εβδομάδας στο Attica TV το Σάββατο στις 17:30.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Την 5η εκπομπή Moto&Bike TV μπορείτε να δείτε παρακάτω και να απολαύσετε τόσο την Harley Davidson όσο και δοκιμή Jeep στην Αράχωβα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Το διάστημα 18-22 Απριλίου θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου στο ελληνικό (αίθουσα ξιφασκίας) η έκθεση μοτοσυκλέτας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

