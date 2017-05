To Nissan Micra... φωτογραφίζεται στα γήπεδα golf της Costa Navarino

H Costa Navarino θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς για Έλληνες και φυσικά ξένους.Διαθέτει τα... πάντα και αυτό που χαρακτηρίζει τον χώρο είναι η διαμόρφωση που έχει γίνει σε χώρο που καλύπτει 10.000 στερέματα στη νότια Πελοπόννησο.



Δύο γήπεδα - Ένα Micra

Επιπλέον είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για παίκτες του golf. Διαθέτει τα δύο πρώτα Για πρώτη φορά το Nissan Micra «πατά» στο γκαζόν του Costa Navarino signature γήπεδα golf 18 οπών στην Ελλάδα, ενώ στο The Dunes Course, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τον Bernhard Langer και την European Golf Design, οι παίκτες έχουν θέα στο Ιόνιο. Από την άλλη, στο The Bay Course, σχεδιασμένο από τον Robert Trent Jones Jr, οι ελαιώνες, οι λόφοι, η θέα στη θάλασσα και στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου θα ανταμείψουν όσους το επιλέξουν.

Σε αυτόν τον εξαιρετικής ομορφιάς χώρο, εισέβαλε... το νέο Nissan Micra το οποίο για πρώτη φορά φωτογραφήθηκε λίγο πριν ξεκινήσει την εμπορική του καριέρα στην Ελλάδα!