Έφτιαξαν την πιο σπέσιαλ Rolls-Royce για έναν έμπορο

Η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων H.R. Owen που εδρεύει στο Λονδίνο είναι μία από τις κορυφαίες σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους πελάτες της να ανήκουν στους λεγόμενους VIP.





Ο έμπορος, πρόσφατα παρέλαβε από τη Rolls-Royce ένα μοναδικό αυτοκίνητο, το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα που βγήκαν ποτέ από το εργοστάσιο της φημισμένης βρετανικής φίρμας. Ονομάζεται Dawn Mayfair Edition και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών της αντιπροσωπείας για τα 85 χρόνια παρουσίας στην αγορά.





Πρόκειται για μια εξατομικευμένη εκδοχή της Dawn, η οποία έχει εμπνευστεί από την υψηλή ωρολογοποιία και σχεδιάστηκε από τους ανθρώπους της RR σε συνεργασία με τον κύριο Owen. Το αμάξωμα είναι βαμμένο στην χάλκινη απόχρωση Berwick Bronze, ενώ στο εσωτερικό το μπρονζέ συνδυάζεται με το λευκό δέρμα, αναδεικνύοντας την εξαίσια αισθητική.





Στο ταμπλό υπάρχει η κεντητή επιγραφή «Special Commission – Mayfair Edition One of One», με τα επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας της καμπίνας να κυμαίνονται σε δυσθεώρητα επίπεδα. Η one off Rolls-Royce είναι διαθέσιμη προς πώληση από την αντιπροσωπεία, με την τιμή να ανακοινώνεται μόνο στον εκλεκτό πελάτη που θα θελήσει να την κάνει δική του.























Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος