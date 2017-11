Οι φιναλίστ για τα American Car & Truck 2018

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Η αρμόδια επιτροπή του θεσμού NACTOY (North American Car of the Year Organizing Committee) ανακοίνωσε τα αυτοκίνητα που θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους στα βραβεία «North American Car & Truck/Utility of the Year 2018».





Οι Αμερικανοί και Καναδοί δημοσιογράφοι που απαρτίζουν την επιτροπή, επέλεξαν τους φιναλίστ από κάθε κατηγορία, με τους μεγάλους νικητές να γίνονται γνωστοί κατά τη διάρκεια της έκθεσης του Ντιτρόιτ, τον Ιανουάριο του 2018.





Τα υποψήφια μοντέλα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (κλασικά επιβατικά αυτοκίνητα, pick-up και minivan/crossovers) και είναι τα:

Οι υποψήφιοι για το North American Car

Honda Accord

Kia Stinger

Toyota Camry

Για το Utility of the Year

Alfa Romeo Stelvio

Honda Odyssey

Volvo XC60