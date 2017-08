Νέος αρχισχεδιαστής για τη Skoda

Επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος της τσεχικής μάρκας, αναλαμβάνει ο Oliver Stefani, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν υπεύθυνος εξωτερικής σχεδίασης στη VW.

Ο 53χρονος, αντικαθιστά τον Jozef Kaban, που πήγε στη BMW. Ο νέος αρχισχεδιαστής της Skoda σπούδασε στο γερμανικό Braunschweig University of Art και στο αμερικάνικο Art Center College of Design. Από το 2002 εργάζεται για τον Όμιλο Volkswagen, αρχικά στο κέντρο σχεδιασμού πρωτοτύπων στο Sitges της Ισπανίας, και πιο πρόσφατα στα κεντρικά της φίρμας, στο Wolfsburg. Μεταξύ άλλων, την υπογραφή του φέρουν τα σημερινά up!, Polo, Golf και Tiguan, αλλά και τα πρωτότυπα ID.



Επίσημα καθήκοντα θα αναλάβει από την 1η Σεπτεμβρίου. Στόχος του, είναι να εξελίξει ακόμη περισσότερο τα μοντέλα της Skoda, σχεδιάζοντας αυτοκίνητα που εκφράζουν συναισθηματισμό και διακρίνονται για τις high tech τεχνολογίες.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος