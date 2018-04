Τα πήρε όλα και έφυγε ο πρόεδρος της Volvo!

Του Λουκά Παπαλάμπρου



Είναι ο άνθρωπος που, ουσιαστικά αναγέννησε την Volvo. Την εκτόξευσε εμπορικά και την τοποθέτησε δίπλα στις κορυφαίες γερμανικές μάρκες, ειδικά στην κατηγορία των SUV.





Η σουηδική φίρμα, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου, διαθέτοντας μία εξαιρετική γκάμα αυτοκινήτων. Το 2018 είναι αναμφισβήτητα η χρονιά της, καθώς, για πρώτη φορά κατέκτησε τον τίτλο «Car of the Year» στην Ευρώπη με το XC40, αλλά και το βραβείο «World Car of the Year» με το XC60.





Με απλά λόγια, η Volvo έχει τα δύο καλύτερα αυτοκίνητα της αγοράς για εφέτος, και, μάλιστα, στην πιο δημοφιλή κατηγορία παγκοσμίως, αυτή των crossover/SUV.





Ο επικεφαλής της εταιρείας, Hakan Samuelsson, αισθάνεται πολύ περήφανος για την επιτυχία της μάρκας και την κατάκτηση των δύο σημαντικότερων βραβείων σε Ευρώπη και υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα, ο 67χρονος Σουηδός, τιμήθηκε με την υψηλότερη διάκριση σαν πρόεδρος και CEO αυτοκινητοβιομηχανίας.





Ο Samuelsson ψηφίστηκε από τους εκπροσώπους του WCOTY, ως το «Παγκόσμιο Πρόσωπο της Χρονιάς για την Αυτοκίνηση». Τα μέλη της επιτροπής αναγνώρισαν την σημαντική συνεισφορά του στην επιτυχημένη πορεία της Volvo τα τελευταία χρόνια.