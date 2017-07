Αλλάζει όνομα η Force India

Στην αλλαγή του ονόματος της αγωνιστικής ομάδας Force India, αναμένεται να προχωρήσει ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής, Vijay Mallya, στην προσπάθεια να προσελκύσει νέους χορηγούς και επενδυτές.

Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία που διαχειρίζεται τη Force India έχει κατοχυρώσει ήδη κάποια ονόματα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Πρόκειται για τα Force One Grand Prix, Force One Racing, Force One Team, Force One Technologies, Force One Hospitality και Force One Brand.

Στόχος του ισχυρού άνδρα, Vijay Mallya, είναι να βρει νέους συνεργάτες εκτός Ινδίας, αφού πλέον, δεν υπάρχει καμία τοπική εταιρεία που να τους στηρίζει οικονομικά πέρας της KingFisher, η οποία όμως ανήκει στον ίδιο.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος