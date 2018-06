Πώς βλέπει o απλός οδηγός το νέο Dacia Duster 4x4...

To Dacia Duster 4x4 είναι το λεγόμενο «value for money» στην κατηγορία του...

Πώς βλέπει το νέο Duster ένας νορμάλ οδηγός που έχει όμως γνώσεις για το αυτοκίνητο; Η απάντηση στο video που φτιάξαμε...

Η τελευταία γενιά του Dacia Duster κυκλοφορεί εδώ και λίγους μήνες στην αγορά και με το... καλημέραέχει καταφέρει να εντυπωσιάσει το αγοραστικό κοινό. Αν και έχει κρατήσει την σχεδιαστική του φιλοσοφία έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό φαίνεται πως αναγνωρίζεται από τους φίλους των οχημάτων ελευθέρου χρόνου.Όπλο της νέας γενιάς παραμένει το λεγόμενο Value for Money καθώς είναι αυτό που προσφέρει σχεδόν τα... πάντα σε τιμή κοντά στα 19.000 ευρώ (ξεκινά από τα 17.350) ενώ είναι και τετρακίνητο (υπάρχει και σε έκδοση 4x2 και πιο προσιτή).Οι χώροι του είναι αρκετοί για μία οικογένεια ενώ οι ικανότητές του εκτός δρόμου δείχνουν πως το Duster δεν είναι ένα όχημα ελευθέρου χρόνου μόνο στα χαρτιά. Σαφώς και η ποιότητα των υλικών δεν παραπέμπει σε premium μοντέλα όμως είναι κάτι που ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών δεν δίνει μεγάλη βαρύτητα ιδίως όταν αναζητά ένα προσιτό 4x4.Το νέο Duster το έχουμε οδηγήσει και έχετε διαβάσει την άποψή μας γι' αυτό, σε σχετικό άρθρο (διαβάστε το πατώντας ΕΔΩ ). Αυτή τη φορά είπαμε να ακούσουμε και τη άποψη ενός άλλου οδηγού; που δεν έχει σχέση με δοκιμές και... δημοσιογραφία.Επιλέξαμε τον Αντώνη Μπουκαούρη, που είναι γνωστός στο χώρο των αγώνων αυτοκινήτου και διαθέτει πολύ υψηλές γνώσεις στον τομέα αυτό αλλά και της ασφάλειας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Φίλος του αυτοκινήτου, του παραχωρήσαμε το Dacia Duster 1.5 diesel με τους 110 ίππους και τη μόνιμη τετρακίνηση και του ζητήσαμε να μας πει στην κάμερα τη γνώμη του.Εκτός από την οδήγηση στο δρόμο τον παροτρύναμε να το δοκιμάσει και στην πίστα 4x4, Attart Off Road Park, στην Κερατέα για να δει σε σκληρές συνθήκες πως πάει. Στο video που καταγράψαμε μπορείτε να δείτε τι έκανε, πως το είδε αλλά τι άποψη σχημάτισε ένας διαφορετικός από εμάς οδηγός...





