«Η πέμπτη γυναίκα»: O Μάνκελ καθηλώνει με απαράμιλλη μαεστρία

Καταιγιστική δράση, γρήγοροι ρυθμοί, εντυπωσιακό σασπένς. Αυτά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το αστυνομικό μυθιστόρημα του κορυφαίου συγγραφέα Χένινγκ Μάνκελ «Η πέμπτη γυναίκα».Η ιστορία ξεκινά όταν ομάδα μισθοφόρων σφαγιάζει τέσσερις Γαλλίδες καλόγριες και μια Σουηδέζα τουρίστρια στη βόρεια Αφρική. Η υπόθεση δεν αργεί να φτάσει στη Σουηδία και να πυροδοτήσει μια σειρά μυστήριων φόνων.Το δύσκολο έργο της επίλυσης του μυστηρίου αναλαμβάνει ο Κουρτ Βαλάντερ, ο 47χρονος επιθεωρητής από το Ίσταντ που αγαπά την όπερα λίγο... λιγότερο από τη δουλειά του. Κουρασμένος από την περιπέτεια του καλοκαιριού (από το βιβλίο του Μάνκελ «Εντολές Θανάτου») και βυθισμένος στα προσωπικά του προβλήματα, καλείται, με τη βοήθεια των συναδέλφων του, να εξιχνιάσει τους φόνους πριν ο δολοφόνος χτυπήσει ξανά. Η πρωτοφανής αγριότητά των φόνων δείχνει ότι ο δράστης δεν μπορεί παρά να είναι άντρας. Ή μήπως όχι;Ο επιθεωρητής μπλέκεται σε μια σκοτεινή ιστορία με κύριο αντίπαλο τον χρόνο. Άραγε τι κοινό θα μπορούσε να υπάρχει ανάμεσα σε έναν παρατηρητή πουλιών, έναν ανθοπώλη και μία κοπέλα που εξαφανίστηκε πριν από 15 χρόνια;Μέσω του έργου, ο συγγραφέας συνθέτει ένα σύγγραμμα που σκοπό δεν έχει μόνο να διασκεδάσει τους αναγνώστες αλλά και να κάνει κοινωνική κριτική αναδεικνύοντας τα κυριότερα προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπος ο Σουηδικός λαός, όπως η ξενοφοβία και η αίσθηση της ελλιπούς αστυνόμευσης. Το μυθιστόρημα του Μάνκελ είναι συναρπαστικό, ενώ οι χαρακτήρες ιδιαιτέρως «ζωντανοί» και ενδιαφέροντες. Παράλληλα καθοριστικό είναι το στοιχείο της βίας που, μέσω της πλοκής, οδηγεί στην αποκάλυψη καλά κρυμμένων μυστικών που οδηγούν στο ξεδίπλωμα του μυστηρίου.Γρήγορο και ανατρεπτικό, το μυθιστόρημα διαβάζεται απνευστί και υπόσχεται να σας ταξιδέψει στην Αφρική και στον άγριο κόσμο των μισθοφόρων. Μην το χάσετε...Ο διάσημος Σουηδός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, Χένινγκ Μανκέλ, δημιουργός του δημοφιλούς επιθεωρητή Κουρτ Βαλάντερ, πέθανε σε ηλικία 67 ετών. Ο Μανκέλ έπασχε από καρκίνο και αυτό ήταν το θέμα του πιό πρόσφατου βιβλίου του με τίτλο "Κινούμενη Αμμος: Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος" ( Quicksand: What It Means To Be A Human Being).Ο Μανκέλ γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1948 κι έγραψε δεκάδες θεατρικά έργα, σενάρια, παιδικά βιβλία και μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε η σειρά των αστυνομικών με πρωταγωνιστή τον επιθεωρητή Κουρτ Βαλάντερ. Οι πωλήσεις των βιβλίων του έχουν ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και αποτέλεσαν την βάση μίας σουηδικής τηλεοπτικής σειράς, η οποία μεταφέρθηκε και στη Βρετανία, με τον Κένεθ Μπράνα στον κεντρικό ρόλο.Ο Μανκέλ μοιραζόταν τον χρόνο του μεταξύ Σουηδίας και Μοζαμβίκης, όπου ήταν επικεφαλής μίας θεατρικής εταιρείας και παράλληλα συμμετείχε στη μάχη κατά του AIDS.Λίγο μετά την Πρωτοχρονιά του 2014, ο Μανκέλ επισκέφτηκε έναν ορθοπεδικό στη Στοκχόλμη νομίζοντας ότι έπασχε από δισκοπάθεια. Οι εξετάσεις όμως αποκάλυψαν έναν όγκο στον πνεύμονα, έναν στον λαιμό του και ενδείξεις ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί σε όλο το σώμα του.Ήταν παντρεμένος με την Εύα Μπέργκμαν, κόρη της δεύτερης συζύγου του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, της χορεύτριας Έλεν Λούντστρομ.