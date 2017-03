Ανατροπές στη δίκη της Focus

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας παρέπεμψε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας την ποινική υπόθεση της φερόμενης δωροδοκίας του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με 1 εκατ. ευρώ από την εταιρεία Focus.



Το Δικαστήριο παρέπεμψε στο Κακουργιοδικείο, το οποίο θα συνεδριάσει στις 4 Απριλίου, στις 9 το πρωί, τους οκτώ από τους δέκα κατηγορούμενους στην υπόθεση.



Συγκεκριμένα ενώπιον του Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, η κόρη του, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης, ο Μιχάλης Ζολώτας και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα. Όλοι οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.



Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, όπως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.



Ως εκ τούτου και οι δύο αφαιρέθηκαν από το κατηγορητήριο και απηλλάγησαν από τις κατηγορίες εναντίον τους.



Να σημειωθεί ότι ο Μιχάλης Ζολώτας παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο μόνο για την κατηγορία 29 που αφορά το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται από νομικούς κύκλους έωλη, αφού έχει αποδειχθεί ότι ο Έλληνας εφοπλιστής δεν πήγε στην Κύπρο το διάστημα που κατηγορείται ότι έγινε η μεταφορά των χρημάτων, ενώ η μεταφορά των χρημάτων έγινε νομότυπα από την Ελλάδα στην Κύπρο!



Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 29 κατηγορίες που αφορούν τα εξής 7 αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στις 4 Απριλίου οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απαντήσουν κατά πόσον αποδέχονται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.



Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να παραπέμψει την υπόθεση σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης των εξ Ελλάδος κατηγορουμένων στην υπόθεση να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ενώπιον του Δικαστηρίου προβάλλοντας διάφορα επιχειρήματα. Το Δικαστήριο με ενδιάμεση απόφαση του είχε ξεκαθαρίσει ότι «η φυσική ή αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας παραπομπής στο Κακουργιοδικείο».



Πηγή: ΚΥΠΕ