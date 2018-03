Ακόμα μία τιμητική διάκριση για τον Όμιλο Καστελόριζο

Ο Όμιλος Καστελόριζο τιμήθηκε με μια ακόμα σημαντική βράβευση αποσπώντας τον τίτλο «Gold Award of Quality and Taste 2018» στην κατηγορία «Fish – Seafood», για την προσφορά του στην ελληνική γαστρονομία από το 1981 έως και σήμερα.



Η απονομή έγινε μέσα σε μια λαμπερή ατμόσφαιρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 5 Μαρτίου 2018 από τον Πανελλαδικό θεσμό βραβείων ποιότητας & γεύσης Estiatoria.gr Premium Awards 2018, που βράβευσε τις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν στο χώρο της γαστρονομίας για τη χρονιά που πέρασε, χαρίζοντας τους το επίσημο σήμα του θεσμού Gold Award of Quality & Taste.



Το βραβείο παρέλαβαν ο κος Ανδρέας Σταύρου συνιδρυτής του Ομίλου Καστελόριζο και ο κος Βασίλης Σταύρου μέτοχος, δηλώνοντας την ικανοποίηση τους για το τιμητικό βραβείο και ευχαριστώντας τους συνεργάτες για τη σημαντική συμβολή τους με την οποία ο όμιλος προσφέρει διαχρονικά άριστη ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, ευχαρίστησε τους πιστούς πελάτες που εμπιστεύονται και στηρίζουν τις προσπάθειες του Ομίλου Καστελόριζο όλα αυτά τα χρόνια.



Αξίζει να αναφερθεί πως, οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν ξεχώρισαν ανάμεσα σε χιλιάδες από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή του κόσμου που ψήφισε με την επιτροπή του θεσμού να κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. Την ίδια μέρα της βράβευσης πραγματοποιήθηκε από το Estiatoria.gr το 1st International Hellenic Gastronomy Conference 2018 - Greek taste beyond borders υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Δήμου Αθηναίων.