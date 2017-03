Γιορτάστε την Ημέρα της Γυναίκας στο «Φως» με Καίτη Γαρμπή και Στέλλα Καλλή

The place to be για να διασκεδάσετε με τις φίλες σας σε μια exlusive βραδιά αφιερωμένη στη γιορτή της γυναίκας στην πιο πολυσυζητημένη γυναικεία συνύπαρξη της σεζόν! Η Καίτη Γαρμπή και η Στέλλα Καλλή σας περιμένουν στο «Φως» την Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 21.00 με τραγούδια αφιερωμένα στις γυναίκες!Μια δυναμική συνύπαρξη, ένα προσεγμένο ρεπερτόριο, που έχει διαμορφωθεί στη λεπτομέρεια με στόχο την διασκέδαση, με Classic ‘90s επιτυχίες, λαϊκά ακούσματα, dance hits, ιδιαίτερες διασκευές, εκρηκτικές μπαλάντες, solo και εναλλασσόμενα ντουέτα που δημιουργούν ανεπανάληπτες μουσικές στιγμές!Γοητευτική, με τη ζεστή, ξεχωριστή, χαρακτηριστική χροιά της, η Καίτη Γαρμπή, ανανεωμένη και με δυναμισμό που μαγνητίζει, φωτίζει με τα super hits της προσωπικής της δισκογραφίας το ΦΩΣ, αλλά και προσωπικές της επιλογές από τραγούδια αναλλοίωτα στον χρόνο έχοντας πάντα το δικό της touch.Από τις πιο αξιόλογες λαϊκές φωνές της νέας γενιάς η Στέλλα Καλλή, αφήνει το δικό της στίγμα στο πρόγραμμα ερμηνεύοντας εκτός από τα δικά της τραγούδια και πολλές all time classic επιτυχίες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο ...Η δεξιοτέχνις του σαξοφώνου MISS SAXO VAYA και η DJ και ραδιοφωνική παραγωγός Μαίρη Αργυριάδου προσφέρουν ένα ιδιαίτερο οπτικοακοτσικό θέαμα στο «Φως».Καίτη Γαρμπή και Στέλλα Καλλή, στο «ΦΩΣ», Η καλύτερη πρόταση για την Γιορτή της Γυναίκας!CreditsConcept σκηνοθεσία: Βικτώρια ΒελλοπούλουΕνορχήστρωση programming: Κώστας Μηλιωτάκης, Ματί ΠαλαιολόγοςΕικονογράφιση: Κωνσταντίνος ΓεωργαντάςΦωςΚαίτη Γαρμπή και Στέλλα Καλλή, κάθε Σάββατο βράδυ και Κυριακή απόγευμα στις 19.00!Βουτάδων 6, ΓκάζιΤηλέφωνα Κρατήσεων: 2103411306Ημέρες παραστάσεων: Σάββατο Βράδυ & Κυριακή απόγευμα