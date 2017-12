Γιορτές και αδυνάτισμα - γίνεται;

Της Κατερίνας Στρατουδάκη



It’s the most wonderful time of the year…

unless you are trying to lose fat



Μπορεί να “μακελέψαμε” το τραγούδι του αείμνηστου Andy Williams, αλλά εκφράζουμε με τον πιο γλαφυρό τρόπο το φόβο όλων των ασκούμενων απανταχού. Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος, που οι περισσότεροι την περνάμε κοντά στους δικούς μας μακριά από την άνεση του γυμναστηρίου της γειτονιάς μας (το οποίο μπορεί να είναι και κλειστό για αρκετές μέρες). Σημαίνει όμως αυτό απαραίτητα ότι θα κερδίσουμε κιλά ή θα χάσουμε τη φόρμα μας? Όχι βέβαια. Ας δούμε όμως πως ακριβώς θα το πετύχουμε αυτό.



1) Μην σταματάτε την προπόνησή σας. Ακόμη και χωρίς βαράκια ή όργανα γυμναστικής μπορείτε να κάνετε εξαιρετικές προπονήσεις στο σπίτι ακόμα και με το βάρος του σώματός σας. Αν μάλιστα χρησιμοποιήσετε σχοινάκι ή λάστιχα αντίστασης, ακόμα καλύτερα. Δεν μπορείτε να το κάνετε ούτε αυτό? Τότε απλώς πηγαίντε για μια βόλτα, που και θα σας αναζωογονήσει αλλά και θα σας βοηθήσει να κάψετε τις έξτρα θερμίδες των χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων.



2) Βάλτε φρένο στα πάρτι. Δεν λέμε να μην πηγαίνετε, αλλά να είστε προσεκτικοί όταν θα είστε σε αυτά. Το αλκοόλ είναι η καλύτερη πηγή πρόσληψης κενών θερμίδων, δηλαδή θερμίδων χωρίς κάποια διατροφική αξία. Για αυτόν το λόγο πίνετε με μέτρο. Έτσι και τα τζιν δεν θα σας στενεύουν αλλά και δεν θα κινδυνεύετε να γίνετε ο περίγελος των πάρτι. Μια καλή ιδέα είναι να προγραμματίζετε προπονήσεις ή τρέξιμο μαζί με φίλο σας για το πρωί μετά το πάρτι. Αυτό (κατά πάσα πιθανότητα) δεν θα σας αφήσει να ξεφύγετε τόσο πολύ.



3) Κάντε σωστές επιλογές στο τραπέζι. Αυτό που θα κάνουν οι περισσότεροι είναι να γεμίσουν το πιάτο τους με μεγάλες ποσότητες κρέατος και μετά να προχωρήσουν σε 2 ή 3 κομμάτια από το γλυκό. Εσείς ξεκινήστε τρώγοντας μεγάλη ποσότητα σαλάτας. Έτσι όταν θα έρθει η ώρα του γλυκού, θα αρκεστείτε σε ένα μόνο κομμάτι. Εξαρτάται βέβαια και από το γλυκό αυτό…



4) Απομακρύνετε πάσης φύσεως γαριδάκια ή γλυκάκια από το σπίτι ή τουλάχιστον από το άμεσο οπτικό σας πεδίο. Στις γιορτές ούτως ή άλλως κανείς δεν μπορεί να κρατήσει αψεγάδιαστη τη διατροφή του. Τουλάχιστον μην προσθέσετε μια ακόμα έγνοια στο κεφάλι σας με προϊόντα junk food.