Πρωινό on the go! Τι επιλογές έχεις;

Η σημασία του πρωινού έχει τονιστεί πολλές φορές, από έρευνες και ειδικούς και όχι αδίκως. Το πρωινό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεύματα της ημέρας, καθώς τα οφέλη που προσφέρει είναι πολλά. Δυστυχώς, είναι συχνό το φαινόμενο να παραλείπεται ως γεύμα, είτε λόγω έλλειψης χρόνου προετοιμασίας, είτε λόγω έλλειψης όρεξης. Εάν λοιπόν έχει συμβεί και σε εσάς να αργήσετε να ξυπνήσετε και να μην έχετε χρόνο για πρωινό ή να σηκώνεστε το πρωί έχοντας όρεξη μόνο για καφέ, προτιμήστε να πάρετε κάτι μαζί σας, ώστε να καταναλώσετε το πρωινό σας γεύμα, με μία μικρή καθυστέρηση. Πρωινό σε πακέτο: το έχετε σκεφτεί; Οι επιλογές πολλές!

Τοστ: εύκολο και χορταστικό!

Το τοστ αποτελεί αγαπημένο σνακ μικρών και μεγάλων. Εύκολο στην προετοιμασία του, αλλά ταυτόχρονα χορταστικό, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό πρωινό. Προτιμήστε ψωμί ολικής αλέσεως, καθώς περιέχει περισσότερες βιταμίνες, φυτικές ίνες και ιχνοστοιχεία από το λευκό, και προσθέστε τυρί και ζαμπόν ή γαλοπούλα χαμηλά σε λιπαρά. Δοκιμάστε να βάλετε μία φέτα μαρουλιού και ντομάτα στο τοστάκι σας. Θα γίνει πιο δροσερό και πιο θρεπτικό.

Μπάρες δημητριακών: Ενέργεια στη στιγμή!

Υπάρχει κάτι πιο εύκολο και πρακτικό από τις μπάρες δημητριακών; Με προετοιμασία μηδέν, βάζετε δύο μπάρες μέσα στην τσάντα σας και με την πρώτη ευκαιρία τις καταναλώνετε έχοντας ένα εύκολο, γευστικό και πλούσιο σε ενέργεια πρωινό. Οι μπάρες δημητριακών περιέχουν κυρίως υδατάνθρακες, που σας προσφέρουν πολύτιμη ενέργεια για την υπόλοιπη ημέρα σας ενώ υπάρχουν και μπάρες χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Μπορείτε να επιλέξετε μπάρες με κομματάκια σοκολάτας ή φρούτα για μεγαλύτερη απόλαυση.

Γάλα με μπισκότα: Πλήρες και γευστικό.

Ένα μπουκαλάκι γάλα χαμηλό σε λιπαρά, μαζί με κάποια μπισκότα μπορεί να αποτελέσει μία άριστη επιλογή πρωινού σε πακέτο, όντας ταυτόχρονα πλήρες γεύμα. Το γάλα αποτελεί σημαντική πηγή ασβεστίου και πρωτεΐνης. Τα μπισκότα που αποτελούν πηγή υδατανθράκων, σας προσδίδουν ενέργεια, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία για το ξεκίνημα της ημέρας σας. Μπορείτε να επιλέξετε μπισκότα τύπου Πτι-Μπερ, με φυτικές ίνες όπως τα τύπου Digestive ή μπισκότα με 4 δημητριακά και βιταμίνες. Τα μπισκότα είναι μια θρεπτική επιλογή τροφίμου που μπορεί να συνδυαστεί όχι μόνο με γάλα, αλλά και με γιαούρτι, φρούτα και ξηρούς καρπούς.

Κουλούρι Θεσ/νίκης: Παραδοσιακό και αγαπημένο.

Κάτι ξέρουν οι Θεσσαλονικείς και το έχουν ψηλά στη λίστα με τα αγαπημένα τους σνακ! Προσδίδει και αυτό υδατάνθρακες για γρήγορη ενέργεια και καλό κορεσμό, ενώ μπορείτε να το βρείτε σχεδόν παντού. Προτιμήστε κουλούρι πολύσπορο για ακόμη καλύτερο κορεσμό, γεύση και βέλτιστη λειτουργία του εντέρου. Επιλέξτε κουλούρι λοιπόν από το φούρνο και αποφύγετε τα σφολιατοειδή, που θα σας «φορτώσουν» με περιττές θερμίδες, βλαβερά λιπαρά και λιγοστές βιταμίνες.

Κρημ Κρακερς: Ανάλαφρο και θρεπτικό

Μία πολύ θρεπτική επιλογή υδατανθράκων το πρωί που μπορείτε να προμηθευτείτε και σε ατομικές συσκευασίες, ακόμα και από το περίπτερο. Συνδυάστε το με αλμυρό (πχ τυρί) ή γλυκό (πχ μέλι/μαρμελάδα) για να φτιάξετε ένα πολύ χορταστικό γεύμα που θα σας κρατήσει μέχρι το επόμενο.

Γιαούρτι με φρούτα: Κλασικό και δροσιστικό

Εάν διαθέτετε ψυγειάκι στον εργασιακό σας χώρο, μία άριστη επιλογή πρωινού είναι το γιαούρτι με 2% λιπαρά μαζί με ένα φρούτο. Το ασβέστιο που σας προσφέρει το γιαούρτι μαζί με τα σάκχαρα και τις φυτικές ίνες του φρούτου το καθιστούν ιδανική επιλογή για πρωινό σε πακέτο.

Τα οφέλη του πρωινού

Η σημασία του πρώτου γεύματος της ημέρας είναι μεγάλη, καθώς τα άτομα που έχουν τη συνήθεια της κατανάλωσης πρωινού έχουν συνολικά πιο σωστές διατροφικές συνήθειες, πλησιάζουν περισσότερο στο ιδανικό σωματικό βάρος, έχουν βελτιωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και ψυχικής διάθεσης, καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία και ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, για τα άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απώλειας σωματικού βάρους, το πρωινό είναι ένας μοναδικός σύμμαχος, καθώς πολλές μελέτες δείχνουν θετική συσχέτιση κατανάλωσης πρωινού και μείωσης του βάρους. Τέλος, τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν έναν ακόμα λόγο να τηρούν ένα σωστό πρωινό- συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξή τους, αλλά και στη σχολική τους απόδοση. Μην ξεχνάμε ότι η καλύτερη τροφή για τον εγκέφαλο είναι οι υδατάνθρακες που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω (ψωμί, μπισκότο, κουλούρι, κρήμ κράκερς, μπάρες δημητριακών κλπ).

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ένα καλό πρωινό είτε στο σπίτι είτε on the go, διαλέγοντας κάποια από τις παραπάνω υγιεινές και θρεπτικές επιλογές. Γιατί η καλή μέρα… απ’ το καλό πρωινό φαίνεται!

Πηγή: www.mednutrition.gr