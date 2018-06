Stand Up Paddle: Μυϊκή ενδυνάμωση και τόνωση με συνταγή γιατρού!

Rihanna, Jeniffer Aniston, Μatthew Μcconaughey, μερικοί από τους πολλούς celebrities που δε χάνουν ευκαιρία να κάνουν Stand Up Paddle ή αλλιώς SUP στις καλοκαιρινές τους διακοπές.



Βάλ΄το κι εσύ στο πρόγραμμα: Το Stand Up Paddle ή SUP είναι ιδανικό, όχι μόνο γιατί θα πάρεις μια γερή δόση βιταμίνης D αλλά επειδή συστήνεται από τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς για τη φάση ενδυνάμωσης των κάτω άκρων μετά από κάποιο χειρουργείο ή κάποιο τραυματισμό.



Τι γυμνάζει το Stand Up Paddle



Το Stand Up Paddle είναι μια full body άσκηση και μπορεί να το εξασκήσει ο καθένας, ανεξαρτήτως ηλικίας, βάρους, εμπειρίας. Το Stand Up Paddle:



Βελτιώνει την ισορροπία, τη δύναμη, την αντοχή, το συντονισμό, την ευελιξία και τη σταθερότητα του πυρήνα

Γυμνάζει πολλές μυϊκές ομάδες έτσι ώστε να ισορροπήσει το σώμα

Συστήνεται από τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς για την φάση ενδυνάμωσης των κάτω άκρων μετά από κάποιο χειρουργείο ή κάποιο τραυματισμό.

Συμβάλλει στην καύση του λίπους στη μυϊκή ενδυνάμωση και τόνωση.

Είναι εξαιρετική καρδιαγγειακή προπόνηση.

Είναι μια προπόνηση με χαμηλούς κραδασμούς, δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις.

Είναι διασκεδαστικό!



Τί πρέπει να ξέρεις για το Stand Up Paddle



1 Επίλεξε το σωστό εξοπλισμό για το μέγεθος και τις ικανότητές σου



Το πλάτος ισούται με τη σταθερότητα και την ισορροπία. Όταν ξεκινάς για πρώτη φορά, χρειάζεσαι μία πιο πλατιά και σταθερή σανίδα ώστε να μπορείς να συγκεντρωθείς στην τεχνική της κωπηλασίας, χωρίς να ανησυχείς μήπως πέσεις στο νερό. Να ξέρεις ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι sup:



SUP All around: Για αρχάριους με το σχήμα της ελαφρώς πιο πλατύ.



Surf: Για πιο προχωρημένους. Λιγότερο σταθερή στο νερό, πιο κοντή αλλά εύκολη στο μανουβράρισμα.



Cruising: Συνήθως είναι πλατιά και αρκετά σταθερή, φτιαγμένη για μακρινές αποστάσεις σε ήρεμα νερά. Γλιστρά άνετα επάνω στο νερό.



Racing: Σχεδιασμένη κυρίως για ήρεμα νερά ή για αγωνίσματα σε ανοικτή θάλασσα. Το μήκος της είναι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο για καλύτερη επιτάχυνση.



Yoga: Σε ορθογώνιο σχήμα, μεγάλο πλάτος μία ιδανική πλατφόρμα για yoga, pilates και aqua fitness!



Είναι φτιαγμένα για σταθερότητα και η επιφάνειά της παρέχει αρκετό χώρο για τις ασκήσεις.







2 Προσοχή στον καιρό



Αν φυσάει, ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να δοκιμάσεις το SUPing για πρώτη φορά. Αν δεν έχεις εμπειρία από σέρφινγκ χρειάζεσαι ήρεμα νερά για περισσότερη σταθερότητα.



3 Μάθε τη σωστή τεχνική



Μόλις βρεις την ισορροπία και συνηθίσει το σώμα σου στο νερό, τότε ξεκινάς να μαθαίνεις σιγά-σιγά την τεχνική. Με την εκμάθηση της κατάλληλης τεχνικής, θα έχεις τον καλύτερο έλεγχο της σανίδας και θα είσαι σε θέση να τη μανουβράρεις πιο αποτελεσματικά.



Πώς να σηκωθείς



Στάσου δίπλα στη σανίδα σε ρηχά νερά. Πρόσεξε το πτερύγιο ώστε να μην σέρνει στο κάτω μέρος.

Τοποθέτησε το κουπί προς τα κάτω και κράτησέ το.

Ανέβα στη σανίδα με τα γόνατα, ακριβώς πίσω από τη μέση της σανίδας

Όταν νιώσεις πως μπορείς να ισορροπήσεις σήκω αργά.

Τα πόδια σου να είναι ελαφρώς ανοιχτά και στραμμένα προς τα εμπρός, με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα.

Σφίξτε την κοιλιά για να ισορροπήσεις.



Πιάσε το πάνω μέρος του κουπιού με το ένα χέρι και τοποθέτησε το άλλο σου χέρι σε μια άνετη απόσταση περίπου στο μισό του πτερυγίου.



Η γωνία στο πτερύγιο θα πρέπει να είναι μακριά από σένα, η οποία είναι το αντίθετο από το πώς θα κρατούσες ένα κουπί καγιάκ.



Κράτα τα χέρια σου τεντωμένα καθώς βάζεις το κουπί προς τα εμπρός για κάθε διαδρομή. Χρησιμοποίησε το κουπί για ισορροπία, μετακίνησε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να κρατήσεις σταθερή θέση και να βρεις την ισορροπία. Κράτα το κουπί μέσα στο νερό όσο το δυνατόν περισσότερο.



Για να γυρίσεις, κράτα το κουπί στη μία πλευρά (κωπηλατώντας δεξιά θα πας αριστερά). Ή για γρήγορη στροφή, σύρε το κουπί προς τα πίσω.

Πώς να σταθείς



4 Ποτέ μην αφήνεις τη σανίδα σου!

Θα πρέπει να την έχεις δεμένη στο πόδι με το σχοινάκι ασφαλείας.



Πηγή: wefit