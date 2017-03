Το τρέξιμο μπορεί να προσθέσει μέχρι και 3 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής

Τα οφέλη για την υγεία είναι τα ίδια είτε τρέχουμε 10 λεπτά την ημέρα είτε παραπάνω



Με τη προοπτική ο άνθρωπος να τα καταφέρει στη ζωή ο Θεός του έδωσε 2 μέσα: τη γνώση και τη φυσική δραστηριότητα. Η έλλειψη δραστηριότητας καταστρέφει τη καλή κατάστασης του σώματος ενώ μέσω της τακτικής άσκησης σώζεται και διατηρείται. Πλάτων 400πΧ



Στα λόγια του Πλάτωνα έρχονται Αμερικανοί ερευνητές oι οποίοι σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγαν και η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology (http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1891606) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το τρέξιμο προσθέτει κατά μέσο όρο 3 χρόνια επιπλέον ζωής, είτε τρέχουμε 50 λεπτά την βδομάδα είτε 180, ακόμα και με ρυθμό κάτω από 9 km/h.



Αναλυτικότερα οι δρομείς παρουσίαζαν 45% μειωμένες πιθανότητες θανάτου από ασθένειες της καρδιάς ενώ συνολικά είχαν 30% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σχετιζόμενο με άλλες ασθένειες. Ακόμα και μέτρια φυσική δραστηριότητα όπως το περπάτημα για 15 λεπτά κάθε μέρα μπορεί να προσθέσει μέχρι και 3 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής.



Για να διατηρηθείτε υγιείς και να εντάξετε στη ζωή σας την άθληση δε χρειάζεται να πιέζεστε, να τρέχετε υπερβολικά, αρκεί για αρχή το καθημερινό περπάτημα. Στη συνέχεια η διάθεσή σας και το τι σας αρέσει μπορεί να είναι οδηγός σας σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.



Κeep moving!



Επιμέλεια: Τόγιας Κων/νος