Κατέβασε το app & τρέξε στο Wings for Life

Πάρε μέρος στο App Run Athens και τρέξε για αυτούς που δεν μπορούν στην παραλία της Γλυφάδας.Το πρωτοποριακό παγκόσμιο φιλανθρωπικό run, Wings for Life World Run, επιστρέφει στις 7 Μαΐου 2017, με τις επίσημες εκκινήσεις για την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά του event να εκτείνονται σε έξι ηπείρους. Επίσης, χιλιάδες δρομείς σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσα από το app του Wings for Life World Run.Στην Ελλάδα δεν θα πραγματοποιηθεί επίσημος αγώνας, όμως το Wings for Life World Run θα "επισκεφθεί" τη χώρα μας στις 7 Μαΐου 2017, με το App Run Athens που θα λάβει χώρα -με Συνδιοργανωτή το Δήμο Γλυφάδας- στην Παραλία της Γλυφάδας.Στον αγώνα αυτό συγκεντρώνονται δρομείς όλων των ηλικιών και επιδόσεων και μέσω του app για το Wings For Life συμμετέχουν στον αγώνα ταυτόχρονα με τους υπόλοιπους χιλιάδες δρομείς σε όλο τον κόσμο.