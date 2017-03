Το running παπούτσι «Ζάκυνθος» της New Balance επέστρεψε

Μαύρο

Πορτοκαλί



Γκρι Το γυναικείο Fresh Foam Zante v3 μπορείτε να το βρείτε σε:

Τοείναι το νέο παπούτσι της New Balance και ήρθε για να φέρει ανέλπιστη αίσθηση της ταχύτητας και απαλότητας. Το ιδιαίτερο όνομά του (Zante - Ζάκυνθος) προέκυψε από τις ελληνικές καταβολές του ιδιοκτήτη της εταιρείας.Η καινοτόμος τεχνολογία αφρού Fresh Foam προσφέρει ανεπανάληπτη απαλότητα και παράλληλα ασύγκριτη σταθερότητα χάρη στα γεωμετρικά σχήματα της σόλας. Επίσης συνδυάζει εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών με χαμηλό βάρος και χαμηλό drop.To παπούτσι διαθέτει ενιαία κατασκευή bootie στο άνω τμήμα και ελαστική γλώσσα, που αγκαλιάζουν ερμητικά το πόδι και κινούνται αρμονικά. Παράλληλα, ο ειδικός σχεδιασμός ύφανσης με την ελαστική συνθετική πλέξη ευνοεί την ταχεία διαπνοή και προσφέρει ελευθερία κινήσεων. H σόλα είναι από φυσητό καουτσούκ, ειδικά επεξεργασμένου, που κατά την παραγωγή αναμιγνύεται με αέρα. Ο εγκλωβισμένος αέρας κάνει τη σόλα ανθεκτική, απαλότερη και πιο ευλύγιστη.Η τρίτη έκδοση του παγκοσμίως βραβευμένου παπουτσιού έρχεται ανανεωμένη και σχεδιασμένη με την απαλότητα και την άνεση στο επίκεντρο, όπως και οι δύο προκάτοχοί του. Η version 3 του Fresh Foam Zante αφήνει απαράλλαχτα τα στοιχεία που το έκαναν επιτυχημένο εξαρχής και ρυθμίζει το σχεδιασμό σύμφωνα με τα στοιχεία του «Data-to-Design» της New Balance.To Free Foam Zante v3 έλαβε μάλιστα και βραβείο Editor's Choice από το αμερικάνικο δρομικό περιοδικό "Runner's World" για τον Μάρτιο 2017.«Το Zante αποτελεί την επιλογή μου και η New Balance έκανε εκπληκτική δουλειά με το v3! Μοιάζει με το προηγούμενο μοντέλο, αλλά έχει απίστευτη εφαρμογή.», αναφέρει η Erin Hunt του Runner's World.Το ανδρικό Fresh Foam Zante v3 είναι διαθέσιμο σε 2 χρωματισμούς: