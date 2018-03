ICONIC 574 της New Balance: Ανεπηρέαστο από τη μόδα

Iconic. Independent. Αυτές είναι οι λέξεις που συνοδεύουν το πρόσωπο του πιο αγαπημένου μοντέλου της New Balance. Το ICONIC 574. Πιστό σε όσα πρεσβεύει, εξακολουθεί να διαγράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία, μαζί με όσους εξέφρασαν το στυλ τους μέσα από το σχήμα του και εμπνεύστηκαν από το ύφος του.Για περισσότερα από 30 χρόνια βρίσκεται στη λίστα όσων μένουν ανεπηρέαστοι από τη μόδα, εκφράζοντας περισσότερα από ένα τρόπο ντυσίματος.Το χρώμα του, γκρι. Διαχρονικό όπως το στυλ του και η αξία του στο χώρο του Street Style. Αντικατοπτρίζει ένα τρόπο σκέψης που συνοδεύει τη φιλοσοφία πίσω από το σχεδιασμό των παπουτσιών της New Balance.Το ίδιο το ICONIC 574, εξακολουθεί να αποτελεί ένα απαραίτητο κομμάτι της κάθε ντουλάπας καθώς και μια μοναδική προσθήκη στο συλλογή των Sneakerhead.Από το 1980, η New Balance εξακολουθεί να σαγηνεύει την προσοχή της κοινής γνώμης γύρω από τα trends των sneaker. Από το θρυλικό 990 μέχρι το εμβληματικό 574, το γκρίζο χρώμα έντυσε και ντύνει σιλουέτες με κληρονομιά πολλών ετών.Σε ότι αφορά την κατασκευή του, το ICONIC 574 είναι κατασκευασμένο από premium σουέντ το οποίο αγκαλιάζει ομοιόμορφα το σχήμα του, ενώ την κατασκευή ολοκληρώνει τμηματικά, διχτυωτή ύφανση. Όπως σε κάθε 574, έτσι και εδώ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη μεσόσολα η τεχνολογία ENCAP, στην οποία οφείλεται το μοναδικό πάτημα του 574.Για να μάθεις περισσότερα για το νέο 574 Iconic πάτησε εδώ Ακολούθησε τη New Balance σε Facebook και Instagram για να μαθαίνεις πρώτος ό,τι καινούργιο υπάρχει.