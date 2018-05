Ορεινοί Αγώνες Δρόμου με τη ΔΕΛΤΑ ως ΧΡΥΣΟ ΧΟΡΗΓΟ του SKYRUNNER

Το VIBE by Life της ΔΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της ΧΡΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ του SKYRUNNER GREECE SERRIES 2018, πρωταγωνίστησε στους ορεινούς αγώνες δρόμου ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ και TIHIO RACE, δίνοντας στους δρομείς τη φυσική ενέργεια που χρειάζονται για να φτάσουν έως τον τερματισμό!Η βραβευμένη σειρά VIBE by Life της ΔΕΛΤΑ, που διακρίθηκε ως Best Sports or Fitness Drink στο πλαίσιο των 13ων ετήσιων World Beverage Innovation Awards, είναι το μόνο 100% φυσικό ενεργειακό ποτό με χυμό φρούτων, πλούσιο σε υδατάνθρακες, φυσική καφεΐνη, γκουαρανά και βιταμίνες. Η σειρά παράγεται στην Ελλάδα και κυκλοφορεί σε 3 απολαυστικές γεύσεις, Raspberry - Goji Berry, Kiwi - Starfruit και Tropical Fruits.To ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2018 ήταν ο δεύτερος αγώνας της φετινής διοργάνωσης SKYRUNNER, με 3 ορεινές διαδρομές 6, 10,9 και 24,2 χλμ στον Παρνασσό και την Αμφίκλεια και 4 μικρότερους αγώνες στους δρόμους της Αμφίκλειας, στους οποίους συμμετείχαν πολλοί μαθητές. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 700, ενώ η τοπική κοινωνία αγκάλιασε τη συγκεκριμένη διοργάνωση και καταχειροκρότησε όλους τους συμμετέχοντες!Το TIHIO RACE είναι ο πιο «νέος» αγώνας του SKYRUNNER GREECE SERRIES και διεξήχθη στο νομό Φωκίδας, όπου βρίσκεται το χωριό Τείχιο, ως εκκίνηση και τερματισμός του αγώνα. Πάνω από 600 αθλητές είχαν την ευκαιρία να τρέξουν σε μια από τις 4 διαδρομές των 10, 20, 30 και 50χλμ, απολαμβάνοντας δρυοδάση και μονοπάτια, με καταπληκτική θέα στη θάλασσα και τα γύρω βουνά της περιοχής.Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν τις αξίες του, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές κοινωνίες, όπου διοργανώνονται. Στο πλαίσιο αυτό το VIBE by LIFE ανανεώνει το ραντεβού του με τους δρομείς για τους επόμενους αγώνες του πρωταθλήματος: Ursa Trail 3 Ιουνίου, Zagori Mountain Running 21 & 22 Ιουλίου, Μαραθώνιος Οίτης «Ηρακλής» 17 Σεπτεμβρίου και τέλος AlpamayoPRO Trail Race 08 Οκτωβρίου 2018.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο site της διοργάνωσης: