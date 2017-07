Αποφοίτηση New York College: Η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής τους!

Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα: Ενθουσιασμό, χαρά, συγκίνηση, πολιτικό λόγο, ελπιδοφόρα μηνύματα αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι οι νέοι πτυχιούχοι βαδίζουν με εφόδια προς το μέλλον τους! Και αυτό διότι τα πτυχία Bachelor, Master και PhD από Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα οποία απέκτησαν οι απόφοιτοι-με σπουδές εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα- αποτελούν εχέγγυο όχι απλά για την επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και τη βέβαιη εξέλιξή τους!Με φόντο την Ακρόπολη και δίπλα από τους στύλους του Ολυμπίου Διός, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, η τελετή αποφοίτησης του New York College. Δικαιωματικοί πρωταγωνιστές οι απόφοιτοι αλλά και οι γονείς τους, χωρίς όμως να λείψουν και οι εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής αλλά και οι εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες.Από τις πιο συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές υπήρξε η ομιλία του Κόμη του St. Andrews και Καγκελάριου του Πανεπιστημίου του Bolton, ο οποίος επικαλούμενος την ελληνική του καταγωγή, απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους στα ελληνικά! «Ο Ισοκράτης πρότρεψε να συλλέγουμε το καλύτερο από τη γνώση, όπως ακριβώς η μέλισσα κάθεται βέβαια πάνω σε όλα γενικά τα άνθη, παίρνει όμως από το καθένα τα καλύτερα συστατικά. Το Πανεπιστήμιο του Bolton και το New York College έχουν πετύχει πολλά με βασικό κίνητρο πάντα το βέλτιστο για τους φοιτητές μας», είπε χαρακτηριστικά.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, o Σταύροs Λεκκάκος, Πρόεδροs της MIG έλαβε από τονΚόμη του St. Andrews τιμητικό Διδακτορικό Τίτλο (Doctorate of Arts) από το Πανεπιστήμιο του Bolton.Στην ομιλία του ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου του New York College, Ηλίας Φούτσης, τόνισε ότι «Ως πτυχιούχοι καταξιωμένων πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται το New York College, είστε πολύ καλά εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες, ηθικές και κοινωνικές αξίες που θα σας επιτρέψουν να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά όποιες δυσκολίες και διλήμματα θα συναντήσετε στον επαγγελματικό και προσωπικό στίβο, για να είστε πάντα οι νικητές» και ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία!Κανένας δεν έμεινε ασυγκίνητος από το λόγο της αριστούχου αποφοίτου του BS/Business Administration, State University of New York/Empire State College, Σταματίας Ζουμπούλη η οποία απευθυνόμενη στους γονείς τους διαβεβαίωσε ότι «Η απόφασή σας να μας οδηγήσετε σε αυτό το κολλέγιο ήταν η σωστή. Κάνατε την καλύτερη επιλογή επιλέγοντας το καλύτερο για να μας δώσετε και να μας εξοπλίσετε με τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να μπορούμε να βγούμε εκεί έξω και να πολεμήσουμε για αυτό που μας αξίζει».Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και συνεχάρησαν τους αποφοίτους οι Βασίλης Κόκκαλης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, τέως Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Βουλευτής Επικρατείας, ενώ συγχαρητήριες ομιλίες υπήρξαν και από τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων πανεπιστήμιων τον Δρ. Merodie Hancock, Πρόεδρο και τη Δρ. Sheila Aird από το State University of New York, Empire State College, την Isabelle Solé και τον Hervé Penan από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης και τον Δρ. Alec Coutroubis από το Πανεπιστήμιο του Greenwich.