Συνεχίζεται το πρόγραμμα υποτροφιών κατασκηνώσεων διαστήματος «Lighthouse Visions» για μαθητές με προβλήματα όρασης

Μετά από τρία χρόνια συνεργασίας του Ιδρύματος Ευγενίδου με τη Θεματική Κατασκήνωση Διαστήματος για μαθητές και μαθήτριες με προβλήματα όρασης «SCIVIS» (Space Camp for Interested Visually Impaired Students) και το αμερικανικό Ίδρυμα Saint Louis Lighthouse for the Blind, το πρόγραμμα των υποτροφιών «Lighthouse Visions» συνεχίζεται και φέτος.



Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα κερδίσουν τις υποτροφίες, θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017, για μία εβδομάδα, στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, όπου θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα του Space Camp μαζί με παιδιά της ηλικίας τους από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες χώρες.



Το πρόγραμμα προωθεί την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά με προβλήματα όρασης από όλο τον κόσμο. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες με ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τις πτήσεις στο διάστημα.



Η επιλογή των παιδιών θα γίνει από επιτροπή του προγράμματος υποτροφιών, αποτελούμενη από στελέχη του προγράμματος SCIVIS και του Ιδρύματος Saint Louis Lighthouse for the Blind. O υποψήφιος ή η υποψήφια θα πρέπει να είναι δέκα έως 18 ετών και να είναι ακόμη μαθητής/τρια τον Σεπτέμβριο του 2017, μπορεί δηλαδή τώρα να βρίσκεται το πολύ στη Β' Λυκείου.



Απαιτείται να μιλάει και να διαβάζει Αγγλικά (σύστημα Braille), να έχει διαγνωσμένο πρόβλημα όρασης και να γράψει δύο εκθέσεις: μία στην οποία να εξηγεί γιατί θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και μία για την καθημερινότητά του/της σε σχέση με το πρόβλημα όρασης που έχει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1η Απριλίου 2017.



Οι υποτροφίες καλύπτουν τα εισιτήρια των μαθητών/τριών και τα δίδακτρα του προγράμματος με διαμονή και διατροφή. Το Ίδρυμα Ευγενίδου, όπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει τους επιλεχθέντες μαθητές και μαθήτριες και τους συνοδούς-εκπαιδευτικούς, παρέχοντας τα εισιτήρια των συνοδών-εκπαιδευτικών και τα έξοδα της ομάδας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.