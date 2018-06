2ο σχολικό Street Art Festival: Όταν η αποδοχή στη διαφορετικότητα μετατρέπεται σε γιορτή

Μια ξεχωριστή γιορτή γεμάτη μουσικές και χρώματα, μια γιορτή χαράς, αποδοχής της διαφορετικότητας και πολυπολιτισμικής αλληλεπίδρασής στήθηκε σήμερα, Σάββατο, από τις 4:00 μ.μ. στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας - και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της Ερμού/Κεραμεικού από την πλευρά του Θησείου και του Συλλόγου Αρχαιολόγων.Στις 7:00 μ.μ. ομάδα αφροβραζιλιάνικων κρουστών, μαζί με εκπροσώπους από τους συλλόγους και τις οργανώσεις βρέθηκαν στο Μοναστηράκι από όπου και ξεκίνησε η πολυπολιτισμική παρέλαση. Στις 12:00 μ.μ. στο χώρο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί συναυλία, στην οποία συμμετέχουν οι: Μagic de spell, Jusu Folie, Eliana Tribal west, Sounds for some other order, Λήδα Μανιατάκου, Μαρία Λατσίνου & Mokita, Νίκος Γιακουμάκης.Το 2ο Street Art Festival Τέχνης Και Αποδοχής στόχο έχει να δώσει την ευκαιρία στην εκπαιδευτική κοινότητα να σπάσει τα στενά όρια του σχολείου και να παρουσιάσει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το μήνυμα κατά των διακρίσεων.Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Συνήγορο του Πολίτη/Συνήγορο του Παιδιού και από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγεςΣχολεία που συμμετέχουν στην εκδήλωση παρουσίασαν τις εργασίες που έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια πάνω στην θεματική της Αποδοχής της Ετερότητας, της Συμπερίληψης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά της ρητορικής μίσους, κ.τλπ.Σύμμαχοι σε αυτή την δράση οργανώσεις, συλλογικότητες, καλλιτέχνες και ομάδες καλλιτεχνών, μουσικά σχήματα, πολίτες, μαθητές, φοιτητές και γονείς, θα γεμίσουν τον πεζόδρομο με αυτοσχέδιες παρουσιάσεις, δράσεις, μουσική, χορό και παιχνίδια. Βασικός στόχος αποτελεί να γεφυρωθεί κάθε πολιτισμική διαφορά, και να φέρει κοντά κάθε άτομο που προσφέρει και διαμένει σε αυτήν την χώρα καταδικάζοντας τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις των ομάδων αυτών.Τον προηγούμενο Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε το 1ο Street Art Festival Τέχνης και Αποδοχής σε μια περίοδο που η ρητορική του μίσους δέσποζε, μια χούφτα ανθρώπων με «όπλα» τους, την τέχνη και τον διάλογο μετέδωσαν το μήνυμα αγάπης και της αποδοχής.