Θεσσαλονίκη: Αντιμέτωποι με θέματα ψυχικής υγείας και βίας οι πρόσφυγες

Πρόβλημα που αναζητά επείγουσα λύση, αποτελεί η υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, καθώς κυριαρχούν ζητήματα ψυχικής υγείας, ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας μεταξύ του προσφυγικού πληθυσμού. Την επισήμανση έκανε ο αντιπρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ και επιστημονικός συντονιστής του προγράμματος PHILOS (Δράσεις υγείας για τους πρόσφυγες και μετανάστες), Άγης Τερζίδης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη η Arbeiter-SamariterBund Deutschland eV (ASB), η Διεθνής Ένωση για τις Γυναίκες και την Υγεία (WAHA) και η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.



Θέμα της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του έργου «Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model-Rapid Mobility Solution» που χρηματοδοτείται με περίπου 9,5 εκατ. ευρώ από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) και ολοκληρώνεται το 2017.



Σύμφωνα με τον κ. Τερζίδη, «έχουν δημιουργηθεί τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αναγκών που αφορούν:



1. Στα νησιά, όπου σημειώνονται περίπου 200 αφίξεις ημερησίως, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας, γιατί στην πλειονότητά τους είναι γυναίκες και παιδιά.

2. Σε χώρους φιλοξενίας, όπως τα camps.

3. Στα διαμερίσματα όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες.

4. Στις άτυπες δομές και σε καταλήψεις όπου μένει προσφυγικός πληθυσμός».



Για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, ιδιαίτερα σημαντική είναι, για τον κ. Τερζίδη, η συνεργασία με τις ΜΚΟ, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο συντονισμός των εμβολιασμών και η επιδημιολογική επιτήρηση, ανήκει στο υπουργείο Υγείας.



Στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) αναφέρθηκε από την πλευρά του ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Ανανιάδης, τονίζοντας ότι πέρσι φοίτησαν 3.200 παιδιά και φέτος 1.300, αφού ο μεγάλος όγκος των προσφυγόπουλων, γράφηκε σε πρωινά σχολεία.



Νέα χρηματοδότηση για το προσφυγικό



Περίπου άλλα 200 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για το προσφυγικό, από το 2018, από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO), όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο ειδικός στις ανθρωπιστικές δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Ελλάδα, Ευάγγελος Πετράτος.



Ο κ. Πετράτος χαρακτήρισε «επιτυχημένο» το πρόγραμμα που ολοκληρώνεται στα τέλη Δεκεμβρίου, αφού βοήθησε συνολικά πάνω από 6.000 άτομα και αφορούσε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ξενώνων και δράσεων διανομής ειδών προσωπικής υγιεινής για τους πρόσφυγες και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον χώρο υποδοχής των Διαβατών, στη Βόρεια Ελλάδα.



Υπογράμμισε, δε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι υπάρχει έλεγχος στα κονδύλια που διαχειρίζονται οι ΜΚΟ και κάθε λίγες μέρες, γίνονται επιτόπιοι διαχειριστικοί έλεγχοι σε χώρους διαμονής προσφύγων.

Η χρηματοδότηση της ECHO περιελάμβανε και την εγκατάσταση των 156 containers στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, που κάθε ένα αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, ξεχωριστό μπάνιο και μικρή κουζίνα.



«Στο camp μένουν αυτή τη στιγμή 700 άτομα, κυρίως Σύριοι και Αφγανοί» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Κέντρου Διαβατών, Οδυσσέας Μαυροσκαμνιάς, ο οποίος αναφερόμενος σε προηγούμενες αντιδράσεις προσφύγων για τον αριθμό των φιλοξενούμενων σε κάθε σπιτάκι, εξήγησε ότι «ενώ είναι σχεδιασμένα για 6 άτομα, πλέον μένουν 4, είτε ολόκληρες οικογένειες, είτε άντρες ή γυναίκες ενήλικες που είναι μόνοι».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ