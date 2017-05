Ανοίγει τις πύλες της η Παγκρήτια Έκθεση "ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας"

Ανοίγει τις πύλες της στους χιλιάδες επισκέπτες της η Παγκρήτια Έκθεση "ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας" το Σάββατο 6 Μαΐου στις 10:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 14 Μαΐου.Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν με κάθε επισημότητα το Σάββατο 6 Μαϊου στις 7:00 η ώρα το απόγευμα από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, την Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, το διοργανωτή κ. Νεκτάριο Σερμάκη και δεκάδες άλλους επίσημους.Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια ξενάγηση στα τοπικά προϊόντα, μια γνωριμία με τους τοπικούς παραγωγούς, ενώ παράλληλα θα μπορούν να προμηθευτούν αγνά παραδοσιακά προϊόντα εξαιρετικής διατροφικής αξίας. Ο κύριος όγκος των εκθετών προέρχεται από κάθε γωνιά της Κρητικής γής, αλλά η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί περίπτερα και από άλλες περιοχές της χώρας όπως την Σάμο, την Χαλκιδική, την Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, την Τρίπολη, την Αττική και τον Πειραιά.Ο όγκος των προϊόντων που μπορούν να προμηθευτούν οι επισκέπτες είναι πιο πλούσιος από κάθε άλλη φορά λάδι, ελιές, τυροκομικά προϊόντα, παξιμάδια - αρτοσκευάσματα, χειροποίητα βουτήματα, σφακιανόπιτες, καλιτσούνια, ακανές, ξεροτήγανα, ξηροί καρποί, χαρουπόμελο, μέλι, γύρη, βασιλικό πολτό, γλυκά, μαρμελάδες, παραδοσιακά γλυκά κουταλιού, παστέλια, λουκουμάδες, βότανα, καπνιστά αλλαντικά, ζυμαρικά, ρακί, κρασί, λικέρ, είδη σοκολάτας, σαπούνια, καλλυντικά, αρωματικά βότανα, φυσικά καλλυντικά, χαρτικά, παραδοσιακές φορεσιές, αλόη είναι κάποια από τα προϊόντα που θα παρουσιάσουν οι εκθέτες. Ενώ υπάρχει παρουσία και από επιχειρήσεις και φορείς που κινούνται στο χώρο των υπηρεσιών: καταλύματα αγροτοτουριστικά, πάροχοι ενέργειας, ασφαλιστικών υπηρεσιών, κολλέγια, δήμοι και οργανισμοί.Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται καθημερινά πλούσιες εκδηλώσεις, περισσότεροι από 400 χορευτές, 50 μουσικοί, δεκάδες σεφ, επιστήμονες και άλλοι ειδικοί συνθέτουν το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.Η έκθεση οργανώνεται από τις Επικοινωνίες Κρήτης-Νεκτάριος Σερμάκης, πραγματοποιείται με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, δήμων, φορέων και πολιτιστικών σωματείων. Ενδεικτικό της μεγάλης αποδοχής της έκθεσης στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και στην προώθηση των τοπικών προϊόντων είναι το γεγονός ότι δεκάδες μέσα πανελλήνιας εμβέλειας, τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενημερωτικά site και εφημερίδες καλύπτουν αναλυτικά την διοργάνωση.Η Έκθεση λειτουργεί τα δύο Σαββατοκύριακα από τις 10:30 το πρωί έως τις 9:30 το βράδυ, ενώ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 4:00 το απόγευμα έως τις 9:30 το βράδυ.Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με δωρεάν πάρκινγκ.10.30 π.μ.Έναρξη Έκθεσης.Η 7η Παγκρήτια Έκθεση "ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση" ανοίγει τις πύλες της στο κοινό.11.00 π.μ. - 12:30 π.μ.Εκδήλωση - ημερίδα που πραγματοποιείται με τη συνεργασία της UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.Θέμα: "Η Κρητική διατροφή αιώνιο σύμβολο υγειάς, ευζωίας και μακροζωίας”.Παρουσιάζει ο κ. Νίκος Κατσαρός, Αντιπρόεδρος New York College/Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ.Θέμα: "Η Κρητική παραδοσιακή Διατροφή, μνημείο Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCΟ"Παρουσιάζει ο κ. Ιωάννης Μαρωνίτης, Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλλόγων και Κέντρων της UNESCO (WFUCA) για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.Θέμα: "Κρητικός Γαστρονομικός Τουρισμός και καλάθι πρωινού"Παρουσιάζει ο κ. Κωνσταντίνος Μουζάκης, CHEF EUROPEAN 2015, Διευθυντής Γαστρονομίας του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Ιδρυτικό Μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής- Ακρόπολης.Θέμα: "Η Κρητική διατροφή υπό το Πρίσμα της Ασφάλειας και της Ποιότητας".Παρουσιάζει η κ. Μαρίνα Πούλιου, Τεχνολόγος τροφίμων, Msc, Γεν. Γραμματέας της ΠΕΤΕΤ.Θέμα: "Κρητική διατροφή, Ιστορικές, πολιτισμικές και επιστημονικές αποδείξεις"Παρουσιάζει ο κ. Μανώλης Αλιφιεράκης, Ιατρός Καρδιολόγος.12:00 π.μ. - 1:45 μ.μ.Τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων Κρητών Περιστερίου και Κρητών Αγίου Δημητρίου, παρουσιάζουν Κρητικούς Παραδοσιακούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.12:30 μ.μ. - 1:30 μ.μ.MASTERCLASS.Εκδήλωση που πραγματοποιείται με τη συνεργασία της UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.Η σεφ κ. Όλγα Μανωλίτση παρουσιάζει: Χταπόδι κρασάτο με πατάτες.Η σεφ κ. Άρτεμις Μπεμπλιδάκη παρουσιάζει: Κρητικό παραδοσιακό φαγητό Χανιών.Για το MASTERCLASS θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης.1:30 μ.μ. - 2:00 μ.μ.Γευσιγνωσία.Σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.2:30 μ.μ. - 3:30 μ.μ.Χορευτικά από όλη την Ελλάδα.Σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.3:30 μ.μ. - 4:00 μ.μ.MASTERCLASSΟ σεφ κ. Νίκος Δαούτης, παρουσιάζει: Λαγωτό από την Αρκαδία Πελοποννήσου.Σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.4:00 μ.μ. - 4:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου Κρητών Δήμου Φυλής "Η Μεγαλόνησος" παρουσιάζει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.5:00 μ.μ. - 5:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου Κρητών Λαυρίου "Η Μεγαλόνησος" παρουσιάζει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.6:00 μ.μ. - 6:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα της Ένωσης Κρητών Χαλανδρίου "Ο Ψηλορείτης", με χοροδιδασκάλους τους Μακρίνα Τσιωτάκη και Παναγιώτη Αναγνωστάκη, παρουσιάζει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς. Τη μουσική επιμέλεια έχουν: Χαράλαμπος Τερζάκης (λύρα - τραγούδι), Σταύρος Σουλακιώτης (λαούτο), Γιάννης Πετσάκης (λαούτο), Άρης Κυριακάκης (κιθάρα), Σίμος Κουφάκης (κρουστά).7:00 μ.μ.Τα εγκαίνια θα γίνουν από το Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, την Υπουργό Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, το διοργανωτή κ. Νεκτάριο Σερμάκη και άλλους επίσημους.Το παρόν θα δώσουν ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης πρωτογενή τομέα κ. Μανώλης Χνάρης, o Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων κ. Γιώργος Αλεξάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων κ. Μανώλης Πατεράκης, ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ένωσης κ. Γιώργος Μαριδάκης, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π κ. Βασίλης Κορκίδης, εκπρόσωποι όλων των Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων της Αττικής και άλλοι επίσημοι.Τα εγκαίνια θα διανθιστούν με μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από την "Παγκρήτια Ένωση"και το χορευτικό συγκρότημα "Κρήτες" του Γιώργου Πετράκη.8:30 μ.μ. - 9:15 μ.μ.Η συγγραφέας του παιδικού παραμυθιού “Οι Συνταγές της Γιαγιάς Κανέλλας” Καλλιόπη Γιαννάκου, θα βρίσκεται στο χώρο και θα κεράσει τον κόσμο πιτάκια από τις συνταγές του παραμυθιού.Σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORKCOLLEGE11:00 π.μ. - 12:30 μ.μ.Εκδήλωση - ημερίδα που πραγματοποιείται με τη συνεργασία της UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.Θέμα: "Η ανάδειξη της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς ως βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της Ελλάδας"Παρουσιάζει ο κ. Ιωάννης Μαρωνίτης, Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλλόγων και Κέντρων της UNESCO (WFUCA) για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.Θέμα: "επιπτώσεις στην υγεία από τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα".Παρουσιάζει ο κ. Νίκος Κατσαρός, Αντιπρόεδρος New York College/Επιστ.Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ.Θέμα: "Η Κρητική διατροφή στην προστασία της υγείας".Παρουσιάζει ο κ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.Θέμα: "Ο ρόλος της αγωγής και της εκπαίδευσης στην Κρητική διατροφή".Παρουσιάζει ο Δρ. Α. Μ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, Καθηγητής Περιβαλλοντικών Επιστημών-Συγγραφέας.Θέμα: "Η νοσηρότητα του πληθυσμού από την κακή διατροφή"Παρουσιάζει ο κ. Α. Γιανουλόπουλος, Ιατρός, Καρδιολόγος, Πνευμονολόγος.11:00 π.μ. - 11:45 π.μ.Τα χορευτικά συγκροτήματα της "Αδελφότητας Κρητών Περιστερίου" και του "Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου" παρουσιάζουν Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.12:30 μ.μ. - 1:30 μ.μ.MASTERCLASSΟ σεφ κ. Κωνσταντίνος Μουζάκης παρουσιάζει: "Μύδια με κοφτό μακαρονάκι".Σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.Η συγγραφέας του παιδικού παραμυθιού “Οι Συνταγές της Γιαγιάς Κανέλλας” Καλλιόπη Γιαννάκου, θα βρίσκεται στο χώρο και θα κεράσει τον κόσμο πιτάκια από τις συνταγές του παραμυθιού.Σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.1:00 μ.μ. - 1:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα του Λαογραφικού Ομίλου "Αορείτης", με χοροδιδάσκαλο τον κ. Στέφανο Ντούλα, παρουσιάζει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.1:30 μ.μ. - 2:00 μ.μ.Γευσιγνωσία.Σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.2:00 μ.μ. - 2:45 μ.μ.Χορευτική Ομάδα Αρτέμιδος - Σπάτων ''Ωθώ - Πατώ''.Οι χορευτές του 1ου τμήματος, με ενδυμασίες από την Κύμη Εύβοιας και θα παρουσιάσουν τους παρακάτω χορούς:1. Συρτό Μ. Ασίας με το τραγούδι "Από ξένο τόπο"2. Απτάλικο Μ. Ασίας3. Χασαπιά Μ. Ασίας με το τραγούδι "Έχε γεια πάντα γεια"4. Καλαμαθιανό Νάξου με το τραγούδι "Έλα να ήμαστε τα δυό μας"5. Μπάλος με το τραγούδι "Μάτια σαν και τα δικά σου"6. Πλατανιώτικος Σάμου με το τραγούδι "Πλατανιώτικο νερό"7. ΚαβοντορίντικοΟι χορευτές του 2ου τμήματος, με ενδυμασίες από τη Δεσφίνα Φωκίδας, οι οποίες παραχωρήθηκαν από τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος "Ο Ξενοφών", θα παρουσιάσουν τους παρακάτω χορούς:1. Συρτό στα 3 από την Ήπειρο "Κοντούλα λεμονιά"2. Πωγωνίσιο "Στης πικροδάφνης τον ανθό"3. Τσακώνικο "Σου είπα μάνα'μ"4. Συρτό Πελοποννήσου "Περδικούλα"5. Τσάμικο "Πέταξε περδικούλα"6. ΛιβανατέικοXοροδιδάσκαλος: Θεοδώρα ΧρυσαφογεώργουΠρόεδρος: Ελένη Σακελλάρη2:30 μ.μ. - 3:00 μ.μ.MASTERCLASSΗ σεφ κ. Εύα Βοναζούντα παρουσιάζει: "Κεφαλονίτικη Κρεατόπιτα".Σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.3:00 μ.μ. - 3:45 μ.μ.Χορευτικά από όλη την Ελλάδα.Σε συνεργασία με την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.4:30 μ.μ. - 5:45 μ.μ.Το εφηβικό χορευτικό του Συλλόγου Κρητών Κάντζας Παλλήνης Γλυκών Νερών "Κρι-Κρι" παρουσιάζει τους παρακάτω Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς: Εθιανό Πηδηχτό, Συρτό, Ανωγειανό Πηδηχτό, Λαζώτη, Χορό Γέργερης, Ρόδο, Μαλεβιζιώτη, Τριζάλη, Πεντοζάλη, Σιγανό (μαζί με τους θεατές).Τη μουσική επιμέλεια έχει το συγκρότημα του Ευθύμη Κοζωνάκη και ο Μπουρλάκης Μανώλης (Ασκομαντούρα).Πρόεδρος: Μαρία Κακουλάκη.Χοροδιδάσκαλος: Γιώργος Μεγαλακάκης.6:00 μ.μ. - 6:45 μ.μ.O Μουσικοχορευτικός Όμιλος Βασσάλου παρουσιάζει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από το συγκρότημα του Γιώργου Σφακιανάκη.7:00 μ.μ - 7:45 μ.μ.Το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου Κρητών Αιγάλεω παρουσιάζει παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.8:00 μ.μ. - 8:45 μ.μ.Παρουσίαση βιβλίου "Στα ζάλα μου (Μαντινάδες - Ρίμες)" της μαντιναδολόγου Μάρως Γεωργιλαδάκη.Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κριαράκης.5:00 μ.μ. - 5:45 μ.μ."Ηράκλειο - Ένα ταξίδι στην ιστορία του". Εκδήλωση του τμήματος τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου.6:00 μ.μ. - 6:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου,παρουσιάζει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.7:00 μ.μ. - 7:45 μ.μ.Ελλάδια παράδοση - Κρήτη, παράδειγμα φυσικής διατροφής και ιαματικής.Παρουσιάζει ο Δρ. Νίκος Σαμαρίδης, Φυσιοπαθητικός, Βοτανολόγος Α.Π.Θ.Την Τρίτη 9 Μαΐου, στις 5:00 μ.μ. ο κ. Σαμαρίδης θα δώσει οδηγίες συμβουλευτικές βοτάνων.8:00 μ.μ. - 8:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου "Κρητικό Παρεάκι", παρουσιάζει τους παρακάτω Κρητικούς, παραδοσιακούς χορούς: Λαζώτης, Συρτός, Εθιανός,Ζερβόδεξος, Αγκαλιαστός, Σητειακός Πηδηχτός, Ρεθεμνιώτικη Σούστα, Μικρό Μικράκι και Μαλεβιζιώτης, με τη συνοδεία των μουσικών Φωκά Μουρτζάκη στη Λύρα και το τραγούδι και Παναγιώτη Κουτούζο στο Λαούτο και το τραγούδι.Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με καντάδα στον χώρο της έκθεσης.Υπεύθυνοι χοροδιδασκαλίας: Πηδηκτάκης Γιάννης - Ανδρουλάκη Εύη.5:00 μ.μ. - 5:30 μ.μ.Συμβουλευτικές οδηγίες βοτάνων.Ο Δρ. Νίκος Σαμαρίδης, Φυσιοπαθητικός, Βοτανολόγος Α.Π.Θ., θα δώσει οδηγίες συμβουλευτικές βοτάνων.6:00 μ.μ. - 6:45 μ.μ.Το χορευτικό συγκρότημα του "Ελληνικού Παραδοσιακού Χορευτικού Ομίλου" παρουσιάζει παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.7:00 μ.μ. - 7:45 μ.μ."Κρήτη, παράδοση στους δρόμους του βιολιού". Από τη Σητεία στην Κίσσαμο και στα Χανιά.Ο βιολάτορας Γιώργος Τσαντάκης με τους συνεργάτες του παρουσιάζει χορούς από όλη την Κρήτη.8:00 μ.μ. - 8:45 μ.μ.Το χορευτικό συγκρότημα τουσυλλόγου Κρητών Πετρούπολης "Η Μεγαλόνησσος"παρουσιάζει παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.5:00 μ.μ. - 5:45 μ.μ.Αφιέρωμα στο Θανάση Σκορδαλό από τον γνωστό Σητειακό βιολάτορα Γιώργο Τσαντάκη.6:00 μ.μ. - 6:45 μ.μ.Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος «Δικταίοι Καστρινοί» θα παρουσιάσει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς. Υπεύθυνος χοροδιδασκαλίας: Γιώργος Φραγκάκης.7:00 μ.μ. - 7:45 μ.μ.Η υπεύθυνη του εστιατορίου"Πατούχας",Γεωργία Βασιλάκη, θα δημιουργήσει μια πανδαισία γεύσεων μέσα από τη μαγεία της αυθεντικής Κρητικής κουζίνας.8:00 μ.μ. - 8:45 μ.μ.Το χορευτικό συγκρότημα τουσυλλόγου Κρητών Αμαρουσίου "Ο Κρηταγενής"παρουσιάζει παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.6:00 μ.μ. - 6:45 μ.μ.Ο σύλλογος Κρητών Πεύκης - Λυκόβρυσης "Ο ΤΑΛΩΣ" θα παρουσιάσει Κρητικούς Παραδοσιακούς χορούς.Υπεύθυνος χοροδιδασκαλίας: Γιώργος Φραγκάκης.7:00 μ.μ. - 7:45 μ.μ.Το χορευτικό συγκρότημα τουσυλλόγου Κρητών Αιγάλεω παρουσιάζει παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.8:00 μ.μ. - 8:45 μ.μ."Μαντινάδα: Η ψυχή της Κρήτης".Διαγωνισμός μαντινάδας. Παρουσιάζει ο Γιάννης Κριαράκης, δημοσιογράφος - σκηνοθέτης5:00 μ.μ. - 5:45 μ.μ.Ο δημιουργός Στέφανος Διαμαντόπουλος, από την σοκολατοποιία LA VOTRE PIREE, παρουσιάζει "Τοπικά Ελληνικά προϊόντα της Κρήτης με σοκολάτα".Ντολμαδάκια, χοχλιοί, γραβιέρα και ξυνομυζήθρα με σοκολάτα.6:00 μ.μ. - 7:45 μ.μ.Τα χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος "Δικταίοι - Καστρινοί", Κρητών Ωροπού, Λασιθιωτών "Ο Δικταίος" παρουσιάζουν παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.12:00 μ.μ. - 12:45 μ.μ.Η Ένωση Κρητών Ιλίου θα παρουσιάσει Κρητικούς Παραδοσιακούς χορούς.Υπεύθυνος χοροδιδασκαλίας: Γιώργος Φραγκάκης.1:00 μ.μ. - 2:45 μ.μ.Εκδήλωση γευσιγνωσίας από τους σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας, που διοργανώνει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα προγράμματος προώθησης, «THE EUROPEAN FOOD MASTERS – TASTE THE AUTHENTIC».Οι σεφ της Λέσχης παρουσιάζουν γευστικές συνταγές, εμπνευσμένες από τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης της Κρήτης.3:00 μ.μ. - 3:45 μ.μ.Διατροφή - Υγεία - Μακροζωία. Τεχνικές διαχείρισης του καθημερινού στρες.Παρουσιάζει η κ. Εύα Ντελιδάκη, δημοσιογράφος υγείας και ο κ. Στέλιος Κολομβούνης, φυσικοθεραπευτής.4:00 μ.μ. - 4:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού, Νίκαιας, Άγ. Ιωάννη Ρέντη "Ο Άγ. Ανδρέας Κρήτης" παρουσιάζει τους παρακάτω Κρητικούς, παραδοσιακούς χορούς: Συρτός, Αγκαλιαστός, Μαλεβιζιώτης, Σούστα, Πεντοζάλι, με τη συνοδεία των μουσικών: Πρωτογεράκης Δημήτριος (Λύρα), Χρήστος Βεργάκης (Λαούτο), Κυριακάκης Άρης (Κιθάρα).Πρόεδρος: Καμινογιαννάκης Γεώργιος.Χοροδιδάσκαλος: Γιακουμάκη Ελένη.6:00 μ.μ. - 6:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα της Ένωσης Κρητών Περάματος "Η Μάχη της Κρήτης", παρουσιάζει τους Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς Συρτός, Μαλεβιζιώτης, Λαζώτης, Ρόδο και Πρινιανός, με τη συνοδεία των μουσικών:Βαγγέλης Τσουβαλάς – λύραΛευτέρης Τσουβαλάς – λαούτοΓιώργος Λάμπρος – κιθάραΧοροδιδάσκαλος: Μιχάλης ΖερβάκηςΠρόεδρος: Γιώργος Λουκάκης7:00 μ.μ. - 7:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου, Δραπετσώνας "Το Αρκάδι", παρουσιάζει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.8:00 μ.μ. - 8:45 μ.μ.O Μουσικοχορευτικός Όμιλος Βασσάλου παρουσιάζει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.11:00 π.μ. - 11:45 π.μ.Η σεφ της Ελληνικής Ακαδημίας Αρχιμαγείρων, Γιώτα Μπελλίτα, παρουσιάζει την παρακάτω συνταγή, με βάση τα πλούσιας διατροφικής αξίας Κρητικά προϊόντα: Σφακιανή πίτα και αγκιναράτο (αρνάκι με αγκινάρες και αυγολέμονο).12:00 μ.μ. - 12:45 μ.μ.Ο Χορευτικός λαογραφικός Όμιλος "Κρητών Ζάλα" με χοροδιδάσκαλο τον Δημήτρη Τζαγκαράκη και πρόεδρο τον κ. Γιώργο Περάκη θα παρουσιάσουν τους παρακάτω Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς: Κουτσιμπαδιανός, Πεντοζάλη, Τριζάλης, Πρινιώτης (ή Πρινιάνος), Συρτός Χανιώτης, Μαλεβιζιώτης. Το πρόγραμμα θα κλείσει με Σούστα ή Φτερωτό Συρτό που θα γίνει Σιγανό για να χορέψουν και οι παρευρισκόμενοι. Το χορευτικό θα πλαισιώσει το μουσικό σχήμα των αδελφών Φανουράκη.1:00 μ.μ. - 1:45 μ.μ.Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας "Το Ιδαίον Άντρον" παρουσιάζει Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς Συρτό, Πεντοζάλι, Λαζώτη,Καστρινό, Ανωγειανό Πηδηχτό, με τη συνοδεία των μουσικών:Μανώλης Σταυρακάκης (Μερτζάνης) – λύραΝίκος Ξεζωνάκης – λαούτοΝίκος Κακουδάκης – κρουστάΙάσωνας Παπαδάκης - κρουστάΗ παρουσίαση θα κλείσει με Ανωγειανές Κοντυλιές.Πρόεδρος: Ζαχαρένια Ν. ΑνδρεαδάκηΧοροδιδάσκαλος: Κώστας ΜέμμοςΠαρουσίαση του βιβλίου "Το προσκύνημα της αγάπης" με μαντινάδες, που υπογράφει ο Γιάννης Δακανάλης (Στρατηγός), από τις εκδόσεις Κοντάκη, με την ευγενική υποστήριξη του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας "Το Ιδαίον Άντρον".Συντονισμός - παρουσίαση: Ζαχαρένια Ν. ΑνδρεαδάκηΟμιλητές: Στέλιος Μαμαλάκης, Γιώργος Φραγκάκης, Αντώνης Καράτζης.Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας "Το Ιδαίον Άντρον" θα πλαισιώσει την παρουσίαση με τη συνοδεία του συγκροτήματος τουΜανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη).Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου "Κρητικό Παρεάκι", παρουσιάζει τους παρακάτω Κρητικούς, παραδοσιακούς χορούς: Λαζώτης, Συρτός, Εθιανός, Ζερβόδεξος, Αγκαλιαστός, Σητειακός Πηδηχτός, Ρεθεμνιώτικη Σούστα, Μικρό Μικράκι και Μαλεβιζιώτης, με τη συνοδεία των μουσικών Φωκά Μουρτζάκη στη Λύρα και το τραγούδι και Παναγιώτη Κουτούζο στο Λαούτο και το τραγούδι.Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με καντάδα στον χώρο της έκθεσης. Υπεύθυνοι χοροδιδασκαλίας: Πηδηκτάκης Γιάννης - Ανδρουλάκη Εύη.5:00 μ.μ. - 5:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου Κρητών Αμαρουσίου "Ο Κρηταγενής" παρουσιάζει παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.6:00 μ.μ. - 6:45 μ.μ.Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου Κρητών Πετρούπολης "Η Μεγαλόνησσος" παρουσιάζει παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.7:00 μ.μ. - 7:45 μ.μ.Ο Σύλλογος Κρητών Κορινθίας "Ο Ψηλορείτης" παρουσιάζει τους παρακάτω Κρητικούς, παραδοσιακούς χορούς: Ανωγειανός, Τριζάλης, Συρτός, Μαλεβιζώτης, Λαζώτης, Πεντοζάλι και Σούστα, με τη συνοδεία του συγκροτήματος του γνωστού καλλιτέχνη Αντώνη Καράτζη.Υπεύθυνη χορευτικού - Πρόεδρος: Μαρία Ανδρουλιδάκη.Χοροδιδάσκαλος: Νίκος Δασκαλάκης.8:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.Τα χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων "Κρητών Αγίου Δημητρίου", "Δικταίοι Αμαρουσίου", "Λαογραφικός Όμιλος Δικταίοι Καστρινοί", "Λασιθιωτών Ο Δικταίος", "Κρητών Μελισσίων", "Κρητών Περιστερίου", "Κρητών Πεύκης - Λυκόβρυσης Ο Τάλως", "Κρητών Ωροπού & πέριξ περιοχών Η Μεγαλόνησσος" και "Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος", παρουσιάζουν παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς, με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από το συγκρότημα του γνωστού καλλιτέχνη Αντώνη Καράτζη9 ημέρες, ένα ταξίδι γεύσης, μουσικής, χορού και πολιτισμού, με ελεύθερη είσοδο & πάρκινγκ!Να είστε όλοι εκεί!