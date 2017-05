Εκδήλωση για το Βullying: «Γιατί αν γλυτώσει το παιδί… υπάρχει ελπίδα…»

Μπορεί να συμβεί σε κάθε παιδί. Στέρησε ζωές. Συμβαίνει όλο και πιο συχνά, παίρνοντας ανησυχητικές διαστάσεις.Η Ένωση Γυναικών Πάτρας, το Μεγαλύτερο Σωματείο στη ΝοτιοΔυτική Ελλάδα, με κοινωνικήευαισθησία, πραγματοποιεί εκδήλωση για το Σχολικό Εκφοβισμό - Βullying. Το Σάββατο 6 Μαΐου και ώρα 7 μ.μ. στην Αγορά Αργύρη και στα πλαίσια του Active - Children οι πλέον ειδικοί έρχονται στην πόλη μας για να μας μιλήσουν για μια μάστιγα.Η Εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη των Βαγγέλη Γιακουμάκη και Άλεξ Μεχισβίλι που έχασαν τη ζωή τους από το Bullying.Ο ιδιωτικός ερευνητής και συγγραφέας Γιώργος Τσούκαλης μιλά για τον σχολικό εκφοβισμό, τη μάστιγα των τελευταίων χρόνων.Στο πάνελ των ομιλητών συμμετέχουν ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής και οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΑΣΥ, η πρόεδρος των Ελλήνων Εγκληματολόγων κα Ερασμία Μπίτσικα, η κα Αλεξάνδρα Κατσούλη Νοσηλεύτρια Ψυχ. Υγείας, Ψυχολόγος και Εγκληματολόγος (MSc), η κα Θεώνη Σπαθή Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακούς τίτλους στον τομέα της Επιστήμης του Εγκλήματος (MSc in Crime Science – University College London) και στις Επιστημονικές Μεθόδους Έρευνας και Στατιστικής Ανάλυσης Εγκλημάτων (MSc in Forensic Science and Criminal Justice – University ofLeicester), η κα Παναγιώτα Μακρυσοπούλου εκπαιδευτικός και εγκληματολόγος και η Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Πάτρας κα Άννα Μαρία Ρογδάκη.Την εκδήλωση θα συντονίσει η έγκριτη δημοσιογράφος κα Νατάσα Ράγιου.Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γιώργος Παπαδημητρακόπουλος - Υπεύθυνος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων (6975924197)