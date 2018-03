Εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική άσκηση Ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 18» στο Ιόνιο

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, από Παρασκευή 09 έως Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, διεξήχθη η πολυεθνική άσκηση Ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 18», στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους. Με την ολοκλήρωση της άσκησης πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη απενημέρωση (Hot Wash Up- HWU), παρουσία του Αρχηγού Στόλου Αντιναύαρχου Ιωάννη Παυλόπουλου ΠΝ, επί της φρεγάτας ΛΗΜΝΟΣ, εν όρμω λ. Πατρών.Σκοπός της άσκησης «ΑΡΙΑΔΝΗ 18» ήταν η ενίσχυση της επιχειρησιακής, μαχητικής ικανότητας και ετοιμότητας όλων των συμμετεχόντων, καθώς και η προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ τους στη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων Ναρκοπολέμου.Πρόκειται για άσκηση τύπου “INVITEX”, η οποία διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό, σε ετήσια βάση, με τη συμμετοχή μονάδων και προσωπικού από κράτη που είναι μέλη του ΝΑΤΟ αλλά και από κράτη που δεν ανήκουν στη Συμμαχία. Η μεγάλη ποικιλία/ πολυτυπία μονάδων και μέσων, όπως ναρκοθηρευτικά, ναρκαλιευτικά, μη επανδρωμένα οχήματα και μονάδες εξουδετέρωσης υποβρύχιων μηχανισμών, παρείχαν πολλαπλές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν, υπό ρεαλιστικές συνθήκες και σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής, στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος τύπου ναρκών, εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές και αντίμετρα Ναρκοπολέμου.Δείτε φωτογραφίες:Το αναβαθμισμένο και εξελιγμένο σενάριο σε συνδυασμό με το περιβάλλον και την περιοχή διεξαγωγής της, τη μεγάλη ποικιλία / πολυτυπία μονάδων και μέσων, τη ρεαλιστικότητα στη σχεδίαση και στην εκτέλεση έχουν προσδώσει κύρος και αναγνώριση στην άσκηση “ΑΡΙΑΔΝΗ”, καθιστώντας την ιδιαίτερα ελκυστική, γεγονός που επιβεβαιώθηκε εν προκειμένω, από τον αριθμό και την ποιότητα των συμμετεχόντων.Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε με το Διοικητή Ναρκοπολέμου Πλοίαρχο Μιχαήλ Δεμέστιχα ΠΝ ως Τακτικό Διοικητή της άσκησης (Officer in Tactical Command - OTC) καθώς και με τις ακόλουθες μονάδες:• τη φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ (Πλοίο Διοίκησης της άσκησης),• τα ναρκοθηρευτικά ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ΕΥΡΩΠΗ,• την κανονιοφόρο ΚΑΣΟΣ,• ένα ελικόπτερο (τύπου S70, Aegean Hawk) ως οργανικό της φρεγάτας ΛΗΜΝΟΣ και• μία Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών (ΟΕΝ) της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών.Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.Επιπρόσθετα, στην άσκηση συμμετείχαν οι ακόλουθες δυνάμεις:α. Η Δύναμη SNMCMG 2 με τα εξής πλοία:• Βρετανικό HMS ENTERPRISE (Πλοίο Διοίκησης της Δύναμης)• Ιταλικό ITS ALGHERO• Ισπανικό ESPS SEGURA• Τουρκικό TCG AKCAYβ. Μεμονωμένα κράτη με τις ακόλουθες μονάδες/ ομάδες/ παρατηρητές:• Αίγυπτος με δύο Αξιωματικούς ως παρατηρητές,• Βέλγιο με δύο μέλη ομάδας αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος,• Βουλγαρία με ένα ΝΘΗ (BGS PRIBOY),• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με δύο Αξιωματικούς ως παρατηρητές,• Ισπανία με ένα ΝΘΗ (ESPS TAJO),• Ρουμανία με ένα ΝΘΗ (ROS LT DIM. NICOLESCU) και δύο Αξιωματικούς ως παρατηρητές και• Τουρκία με μία ομάδα δυτών.