Ερευνητές στα Ιωάννινα ανακάλυψαν ουσία κατά της νόσου Πάρκινσον

Ομάδα Ελλήνων επιστημόνων, με την συμμετοχή ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακάλυψαν ουσία με την οποία πέτυχαν να θεραπεύσουν σε σημαντικό βαθμό πειραματόζωα (ποντίκια) που έπασχαν από το αντίστοιχο της νόσου Πάρκινσον.



Αν και σε προκλινικό ακόμη στάδιο, η ανακάλυψη μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει μια θεραπευτική οδό για τη συγκεκριμένη νευροεκφυλιστική πάθηση, από την οποία πάσχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο.



Οι ερευνητές εστίασαν την προσοχή τους σε μια πρωτεΐνη (Nurr1:RXRα) που απαιτείται για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη. Σχεδίασαν ένα νέο χημικό μόριο με την ονομασία BRF110, το οποίο ενεργοποιεί την εν λόγω πρωτεΐνη και αυξάνει την παραγόμενη ντοπαμίνη στον εγκέφαλο.



Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ «Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America» με τίτλο «Nurr1:RXRα heterodimer activation as monotherapy for Parkinson’s disease» (http://www.pnas.org/content/early/2017/03/21/1616874114.abstract), με επικεφαλής τον ερευνητή Δημήτρη Βασσιλάτη του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).



Όπως έδειξαν τα πειράματα με τα ποντίκια, η θεραπεία όχι μόνο βελτιώνει τα συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον χωρίς τις σημερινές παρενέργειες των φαρμάκων, αλλά ταυτόχρονα αποτρέπει την εκφύλιση των ίδιων των νευρώνων.



Επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ήταν ο Δημοσθένης Φωκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, που σχεδίασε και συνέθεσε το BRF110. Στην σύνθεση του BRF110 σημαντικό ρόλο είχε και ο Δρ. Ξενοφώντας Ασβός, Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.







Πηγή: epiruspost.gr